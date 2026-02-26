Getty
“Quando é que foi um jogo complicado?” – A lenda do Arsenal, Thierry Henry, provoca o rival Tottenham após a vitória no clássico do norte de Londres e afirma que Igor Tudor tem um “trabalho enorme” pela frente para evitar o rebaixamento
Quando foi que foi um jogo complicado?
Henry deu sua opinião sobre o Spurs depois que seu amado Arsenal venceu seus rivais do norte de Londres por 4 a 1 no estádio do Spurs. Eles agora venceram quatro jogos consecutivos na casa de seus rivais, e Henry insiste que o estádio nunca foi um lugar que causasse medo aos Gunners.
Ele disse à Betway: “Quando foi que um jogo foi difícil desde que eles se mudaram para o novo estádio? As pessoas queriam tornar o jogo difícil, mas, na minha opinião, o Arsenal sempre foi lá com um objetivo a provar e vencemos.
Sei que estar ganhando por 2 a 0 contra o Wolves e empatar o jogo em 2 a 2 pareceu uma derrota, e nós perdemos dois pontos. Mas sempre disse que a temporada é muito longa. Não fiquei super triste depois do Wolverhampton e não estou super feliz depois de vencer o Tottenham.
Precisávamos vencer, mas quando você olha para o nosso histórico recente contra o Tottenham, vencemos os últimos quatro jogos lá. Pessoalmente, estou mais preocupado com o Chelsea em casa.”
“O que gostei contra o Spurs, e o que não via há algum tempo, é que estar à frente não significa que você tem que recuar e deixar o adversário ter a posse de bola. Mantivemos a pressão, e mesmo aos 96 minutos Martinelli estava correndo para recuperar a bola. Não quero ficar na frente da minha área, como contra o Wolves, quando estávamos 2 a 0. Quando estava 2 a 1 contra o Spurs, parecia que o jogo tinha acabado. Parecia seguro.”
Teste de Tudor
O técnico interino Tudor comandou sua primeira partida contra o Arsenal, mas agora precisa motivar seus jogadores para evitar o risco iminente de rebaixamento.
Henry, porém, acredita que ele enfrenta um grande desafio para fazer isso, tendo jogado com ele na Juventus, acrescentando: “Joguei com Igor na Juventus e conheço seu estilo. Você não vai julgá-lo nos próximos dois ou três jogos, mas ele não tem muito tempo para somar pontos. Não foi o jogo mais fácil para começar.
Vai ser um trabalho enorme. Ele vai analisar quem pode jogar, o que gosta de fazer e como pode implementar a sua identidade e filosofia. Normalmente, quando se quer manter na primeira divisão, os jogos em casa são a rede de segurança, mas há alguns anos que eles têm tido dificuldades em ganhar em casa.
Vamos ver o que vai acontecer.”
Os desafios do Spurs
O ex-astro do Spurs Jamie Redknapp, filho do ex-técnico Harry, insistiu que o clube sofreu uma “derrapagem de personalidade”, já que até agora não conseguiu vencer nenhuma partida do campeonato em 2026.
Questionado se o clube corria o risco de cair para a Championship, ele respondeu: “Claro que sim, eles não venceram nenhuma partida em 2026. Eles têm jogado muito mal. É um time sem personalidade, eles tiveram uma perda de identidade.
“Acho que eles vão se manter na primeira divisão? Sim, mas em que estou me baseando? Em absolutamente nada. Não estou me baseando em nenhum fato, apenas sinto que, provavelmente por se tratar do Tottenham, eles permanecerão na primeira divisão”, confessou Redknapp. “Mas eles precisam mostrar personalidade. Ele precisa obter resultados rapidamente, porque eles estão obviamente em uma situação muito ruim. Mas acho que eles vão encontrar algo e se manter na primeira divisão. Mas isso não pode continuar assim todos os anos.”
O que vem a seguir?
O Spurs enfrenta o Fulham na próxima partida e, em seguida, outro clássico londrino contra o Crystal Palace. Tudor precisa desesperadamente somar pontos antes de ir a Anfield enfrentar o Liverpool.
