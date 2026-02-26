“Quando é que foi um jogo complicado?” – A lenda do Arsenal, Thierry Henry, provoca o rival Tottenham após a vitória no clássico do norte de Londres e afirma que Igor Tudor tem um “trabalho enorme” pela frente para evitar o rebaixamento

Henry deu sua opinião sobre o Spurs depois que seu amado Arsenal venceu seus rivais do norte de Londres por 4 a 1 no estádio do Spurs. Eles agora venceram quatro jogos consecutivos na casa de seus rivais, e Henry insiste que o estádio nunca foi um lugar que causasse medo aos Gunners.

Ele disse à Betway: “Quando foi que um jogo foi difícil desde que eles se mudaram para o novo estádio? As pessoas queriam tornar o jogo difícil, mas, na minha opinião, o Arsenal sempre foi lá com um objetivo a provar e vencemos.

Sei que estar ganhando por 2 a 0 contra o Wolves e empatar o jogo em 2 a 2 pareceu uma derrota, e nós perdemos dois pontos. Mas sempre disse que a temporada é muito longa. Não fiquei super triste depois do Wolverhampton e não estou super feliz depois de vencer o Tottenham.

Precisávamos vencer, mas quando você olha para o nosso histórico recente contra o Tottenham, vencemos os últimos quatro jogos lá. Pessoalmente, estou mais preocupado com o Chelsea em casa.”

“O que gostei contra o Spurs, e o que não via há algum tempo, é que estar à frente não significa que você tem que recuar e deixar o adversário ter a posse de bola. Mantivemos a pressão, e mesmo aos 96 minutos Martinelli estava correndo para recuperar a bola. Não quero ficar na frente da minha área, como contra o Wolves, quando estávamos 2 a 0. Quando estava 2 a 1 contra o Spurs, parecia que o jogo tinha acabado. Parecia seguro.”