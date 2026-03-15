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Quando Cristiano Ronaldo vai voltar? O Al-Nassr divulga atualização sobre a lesão do astro português
Jesus confirma a data de retorno da dupla de estrelas
Em declarações à imprensa após a vitória sobre o Al-Khaleej, Jesus confirmou que os torcedores terão que esperar mais um pouco para ver a dupla de volta aos gramados. “Ronaldo e Mané devem retornar após a pausa para os jogos internacionais. Todos sabem que eles são grandes jogadores, mas ficarão fora por algum tempo. Mané sentiu dores há alguns dias e decidimos deixá-lo de fora; ele estará em forma após a pausa”, explicou o técnico.
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Gerenciar o elenco em plena disputa pelo título
O clube sediado em Riade está atualmente sem suas duas superestrelas em um momento crucial da temporada. O Al-Nassr ocupa atualmente o topo da Liga Profissional Saudita com 67 pontos, mantendo uma vantagem de três pontos sobre o rival Al Hilal. Com o reinício do campeonato previsto para o início de abril, Jesus está focado em garantir que seus principais artilheiros estejam a 100% para a reta final da campanha.
O técnico português admitiu que a pausa para os jogos internacionais é agridoce, dada a excelente fase da equipe. “Uma vitória contra um time bom. Temos oito finais pela frente para sermos campeões. Infelizmente para nós, o campeonato vai parar quando estamos no nosso melhor e alcançando resultados”, comentou Jesus, destacando o momento positivo que sua equipe vem construindo.
Felix alcança marcas “históricas”
Na ausência de Ronaldo, o compatriota João Félix assumiu o protagonismo, marcando dois gols na goleada por 5 a 0, elevando sua contagem na temporada para impressionantes 21 gols. Jesus não hesitou em elogiar o renascimento do atacante e seu desempenho estatístico desde que se transferiu para a primeira divisão saudita, observando que o jogador está atingindo níveis que nunca alcançou no futebol nacional europeu.
“João Félix alcançou números históricos que nunca havia alcançado nos clubes pelos quais jogou”, disse Jesus aos repórteres. “Isso demonstra que há um trabalho individual diferente, além de um excelente trabalho em equipe.” Os comentários do técnico sugerem que o regime específico de treinamento no Al-Nassr permitiu que o ex-jogador do Atlético de Madrid liberasse todo o seu potencial de finalização.
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O que vem por aí para o Al-Nassr?
O retorno de figuras-chave como Ronaldo e Mané será crucial para o Al-Nassr. A liderança e a experiência de Ronaldo, combinadas com a velocidade e a capacidade ofensiva de Mané, podem ser decisivas para o Al-Nassr ao enfrentar as oito últimas partidas da temporada, quando o campeonato for retomado em abril.
O Al-Nassr iniciará essa fase crucial com o que parece ser um confronto relativamente fácil no papel, ao receber o Al-Najma, lanterna da tabela, na Liga Profissional da Arábia Saudita.
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