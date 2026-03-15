Quando Cristiano Ronaldo vai voltar? O Al-Nassr divulga atualização sobre a lesão do astro português

Na ausência de Ronaldo, o compatriota João Félix assumiu o protagonismo, marcando dois gols na goleada por 5 a 0, elevando sua contagem na temporada para impressionantes 21 gols. Jesus não hesitou em elogiar o renascimento do atacante e seu desempenho estatístico desde que se transferiu para a primeira divisão saudita, observando que o jogador está atingindo níveis que nunca alcançou no futebol nacional europeu.

“João Félix alcançou números históricos que nunca havia alcançado nos clubes pelos quais jogou”, disse Jesus aos repórteres. “Isso demonstra que há um trabalho individual diferente, além de um excelente trabalho em equipe.” Os comentários do técnico sugerem que o regime específico de treinamento no Al-Nassr permitiu que o ex-jogador do Atlético de Madrid liberasse todo o seu potencial de finalização.