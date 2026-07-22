Quando começam os principais campeonatos da Europa em 2026/27? O calendário das ligas espanhola, inglesa, Champions League e mais

Inglaterra

A temporada inglesa arranca cedo. A Copa da Liga tem início em 1º de agosto, seguida pela Copa da Inglaterra em 8 de agosto. O Community Shield acontece em 16 de agosto, em Cardiff, com Arsenal x Manchester City.

A Premier League começa no fim de semana de 21 e 22 de agosto e vai até 30 de maio de 2027. O Arsenal, atual campeão, estreia em casa contra o Coventry.

Espanha

A La Liga começa no fim de semana de 14 a 16 de agosto e se estende até 30 de maio de 2027. O Barcelona defende o título. O Real Madrid estreia contra a Real Sociedad no Santiago Bernabéu.

Alemanha

A Copa da Alemanha abre a temporada em 21 de agosto. No dia seguinte, 22 de agosto, acontece a Supercopa Franz Beckenbauer, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.

A Bundesliga começa em 28 de agosto e termina em 22 de maio de 2027, com o duelo de abertura entre Bayern, atual campeão, e Stuttgart.

França

O Trophée des Champions entre Lens e PSG marca o início da temporada francesa em 16 de agosto.

A Ligue 1 começa no fim de semana de 21 a 23 de agosto e vai até 29 de maio de 2027. O PSG busca o sexto título consecutivo.

Itália

A Coppa Italia abre em 8 de agosto.

A Serie A começa no fim de semana de 22 e 23 de agosto e termina em 30 de maio de 2027. A Inter de Milão é a atual campeã.