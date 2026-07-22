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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Quando começam os principais campeonatos da Europa em 2026/27? O calendário das ligas espanhola, inglesa, Champions League e mais

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Grandes ligas da Europa voltam em agosto após a Copa do Mundo; veja as datas e o que esperar de cada competição

A temporada 2025/26 está encerrada. Na Europa, os clubes já se reapresentaram após a Copa do Mundo e o calendário 2026/27 começa a ganhar forma.

A largada é mais tardia que o habitual justamente por causa do Mundial, disputado entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México, mas as cinco principais ligas voltam a campo entre a metade e o fim de agosto. A Champions League, a Liga das Nações e a corrida rumo à Eurocopa de 2028 também entram na conta.

Abaixo, a GOAL detalha as datas de cada um dos grandes campeonatos europeus.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Quando começam as grandes ligas?

    Inglaterra

    A temporada inglesa arranca cedo. A Copa da Liga tem início em 1º de agosto, seguida pela Copa da Inglaterra em 8 de agosto. O Community Shield acontece em 16 de agosto, em Cardiff, com Arsenal x Manchester City.

    A Premier League começa no fim de semana de 21 e 22 de agosto e vai até 30 de maio de 2027. O Arsenal, atual campeão, estreia em casa contra o Coventry.

    Espanha

    A La Liga começa no fim de semana de 14 a 16 de agosto e se estende até 30 de maio de 2027. O Barcelona defende o título. O Real Madrid estreia contra a Real Sociedad no Santiago Bernabéu.

    Alemanha

    A Copa da Alemanha abre a temporada em 21 de agosto. No dia seguinte, 22 de agosto, acontece a Supercopa Franz Beckenbauer, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.

    A Bundesliga começa em 28 de agosto e termina em 22 de maio de 2027, com o duelo de abertura entre Bayern, atual campeão, e Stuttgart.

    França

    O Trophée des Champions entre Lens e PSG marca o início da temporada francesa em 16 de agosto.

    A Ligue 1 começa no fim de semana de 21 a 23 de agosto e vai até 29 de maio de 2027. O PSG busca o sexto título consecutivo.

    Itália

    A Coppa Italia abre em 8 de agosto.

    A Serie A começa no fim de semana de 22 e 23 de agosto e termina em 30 de maio de 2027. A Inter de Milão é a atual campeã.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Quando voltam as competições continentais?

    Supercopa da Uefa

    Acontece em 12 de agosto entre PSG e Aston Villa, dando o pontapé inicial nas competições europeias de clubes.

    Champions League

    Tem seu sorteio da fase de liga marcado para 27 de agosto, com os jogos começando entre 8 e 10 de setembro de 2026.

    As fases preliminares já começaram em julho e a final está prevista para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.

    O PSG chega como bicampeão consecutivo, tendo vencido as edições de 2024/25 e 2025/26.

    Europa League

    Inicia sua fase de liga entre 16 e 17 de setembro, com a final marcada para 26 de maio de 2027, em Frankfurt.

    Conference League

    Começa em 15 de outubro, com a decisão agendada para 2 de junho de 2027, em Istambul.

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