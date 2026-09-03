Falando à imprensa, Iraola não conseguiu esconder a satisfação por ter contratado seu principal alvo para o ataque. "Estamos muito felizes com Bradley", disse o espanhol. "Ele era nossa prioridade, digamos, para contratar um jogador muito, muito bom para essa posição."

O técnico do Liverpool ficou particularmente impressionado com o desejo do atacante de se juntar ao projeto e acrescentou: "Ele chegou com a mentalidade certa. O que eu gostei nele foi que ele queria muito o Liverpool. Ele só queria vir para cá, e acho que isso é um bom primeiro sinal, além do jogador que ele é e das coisas que conquistou."

Ao falar sobre a condição física do ponta, Iraola confirmou que uma estreia contra o Ipswich é bastante provável. "Ele chegou com vontade de nos ajudar. Estou muito feliz com ele, e ele treinou bem conosco", afirmou. "Se tudo correr bem no treino de hoje, ele com certeza estará disponível para o jogo de amanhã."

Questionado sobre a possibilidade de Barcola até começar a partida, Iraola manteve a cautela, mas se mostrou otimista. "Eu o vejo em uma boa condição. Ele treinou conosco nos treinamentos", acrescentou. "É verdade que ele não teve minutos na pré-temporada, mas treinou normalmente com o grupo. Essa é uma decisão que temos de tomar. Acho que ele está em uma boa condição, mas temos de levar em conta que ele não teve minutos."