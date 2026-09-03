Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Quando Bradley Barcola fará sua estreia pelo Liverpool? Andoni Iraola dá atualização física após garantir ponta de £ 123 milhões do PSG

B. Barcola
Liverpool
PSG
Ipswich x Liverpool
Ipswich
Premier League
Campeonato Francês
A. Iraola

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, confirmou que a contratação de impacto Bradley Barcola está na disputa para fazer sua estreia contra o Ipswich Town. O ponta de £ 123 milhões chegou do Paris Saint-Germain no fim da janela de transferências, mas não teve minutos na pré-temporada na França. Apesar disso, seu novo treinador está muito satisfeito com seus níveis de condicionamento físico e sua mentalidade antes da partida de sexta-feira.

  • A chegada de £ 123 milhões

    O Liverpool finalmente encerrou uma longa saga de transferências no verão ao garantir Barcola, do PSG, por impressionantes £123 milhões pouco antes do prazo final. O enorme investimento acontece enquanto o novo técnico Iraola busca sua primeira vitória em competição oficial, depois de iniciar sua passagem no banco do Liverpool com empates consecutivos contra Newcastle e Nottingham Forest.

    Apesar do alto valor da transferência, o ritmo de jogo ainda é uma preocupação leve. O ponta francês de 23 anos foi deixado de lado no PSG, sem ser incluído em nenhuma relação de jogo nesta temporada e somando zero minuto durante a campanha de pré-temporada. No entanto, ele agora está prestes a atuar na viagem de sexta-feira a Portman Road.


    • Publicidade
  • Bradly-BarcolaLiverpool - X.com

    Iraola elogia contratação "prioritária"

    Falando à imprensa, Iraola não conseguiu esconder a satisfação por ter contratado seu principal alvo para o ataque. "Estamos muito felizes com Bradley", disse o espanhol. "Ele era nossa prioridade, digamos, para contratar um jogador muito, muito bom para essa posição."

    O técnico do Liverpool ficou particularmente impressionado com o desejo do atacante de se juntar ao projeto e acrescentou: "Ele chegou com a mentalidade certa. O que eu gostei nele foi que ele queria muito o Liverpool. Ele só queria vir para cá, e acho que isso é um bom primeiro sinal, além do jogador que ele é e das coisas que conquistou."

    Ao falar sobre a condição física do ponta, Iraola confirmou que uma estreia contra o Ipswich é bastante provável. "Ele chegou com vontade de nos ajudar. Estou muito feliz com ele, e ele treinou bem conosco", afirmou. "Se tudo correr bem no treino de hoje, ele com certeza estará disponível para o jogo de amanhã."

    Questionado sobre a possibilidade de Barcola até começar a partida, Iraola manteve a cautela, mas se mostrou otimista. "Eu o vejo em uma boa condição. Ele treinou conosco nos treinamentos", acrescentou. "É verdade que ele não teve minutos na pré-temporada, mas treinou normalmente com o grupo. Essa é uma decisão que temos de tomar. Acho que ele está em uma boa condição, mas temos de levar em conta que ele não teve minutos."

  • Analisando a janela de verão

    A chegada de destaque de Barcola coroou um período movimentado de contratações para o clube de Merseyside. Iraola expressou satisfação geral com uma janela que também viu Jeremy Jacquet e Victor Munoz se juntarem ao clube, enquanto Ronald Araujo chegou por empréstimo do Barcelona, embora alguns tenham questionado o fracasso do clube em contratar um volante ou um lateral-direito.

    O influxo de talentos pelos lados do campo pode representar desafios imediatos para os jovens prospectos, com Iraola dando um seco "não" ao ser questionado sobre uma atualização a respeito do primeiro contrato profissional do jovem Rio Ngumoha, de 18 anos.

    No entanto, um grande reforço para o elenco foi manter Cody Gakpo, que atraiu interesse tardio de Manchester City e Tottenham. "Ele estava bem ciente da situação no mercado, estávamos conversando constantemente um com o outro", afirmou Iraola. "Ele treinou muito bem e espero que o mantenhamos no mesmo nível. Estou feliz por ficar com Cody porque ele é um jogador valioso."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Luzes de sexta-feira à noite em Ipswich

    Agora, todas as atenções se voltam para Portman Road, onde o Liverpool busca dar início à sua campanha contra o Ipswich. Garantir os três pontos é fundamental para Iraola aliviar a pressão inicial após um começo lento na temporada doméstica.

    Seja Barcola escalado desde o apito inicial ou acionado a partir do banco, sua entrada promete injetar velocidade e objetividade vitais em um setor ofensivo ansioso para encontrar seu ritmo vencedor.

Premier League
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV