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Quando Bradley Barcola fará sua estreia pelo Liverpool? Andoni Iraola dá atualização física após garantir ponta de £ 123 milhões do PSG
A chegada de £ 123 milhões
O Liverpool finalmente encerrou uma longa saga de transferências no verão ao garantir Barcola, do PSG, por impressionantes £123 milhões pouco antes do prazo final. O enorme investimento acontece enquanto o novo técnico Iraola busca sua primeira vitória em competição oficial, depois de iniciar sua passagem no banco do Liverpool com empates consecutivos contra Newcastle e Nottingham Forest.
Apesar do alto valor da transferência, o ritmo de jogo ainda é uma preocupação leve. O ponta francês de 23 anos foi deixado de lado no PSG, sem ser incluído em nenhuma relação de jogo nesta temporada e somando zero minuto durante a campanha de pré-temporada. No entanto, ele agora está prestes a atuar na viagem de sexta-feira a Portman Road.
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Iraola elogia contratação "prioritária"
Falando à imprensa, Iraola não conseguiu esconder a satisfação por ter contratado seu principal alvo para o ataque. "Estamos muito felizes com Bradley", disse o espanhol. "Ele era nossa prioridade, digamos, para contratar um jogador muito, muito bom para essa posição."
O técnico do Liverpool ficou particularmente impressionado com o desejo do atacante de se juntar ao projeto e acrescentou: "Ele chegou com a mentalidade certa. O que eu gostei nele foi que ele queria muito o Liverpool. Ele só queria vir para cá, e acho que isso é um bom primeiro sinal, além do jogador que ele é e das coisas que conquistou."
Ao falar sobre a condição física do ponta, Iraola confirmou que uma estreia contra o Ipswich é bastante provável. "Ele chegou com vontade de nos ajudar. Estou muito feliz com ele, e ele treinou bem conosco", afirmou. "Se tudo correr bem no treino de hoje, ele com certeza estará disponível para o jogo de amanhã."
Questionado sobre a possibilidade de Barcola até começar a partida, Iraola manteve a cautela, mas se mostrou otimista. "Eu o vejo em uma boa condição. Ele treinou conosco nos treinamentos", acrescentou. "É verdade que ele não teve minutos na pré-temporada, mas treinou normalmente com o grupo. Essa é uma decisão que temos de tomar. Acho que ele está em uma boa condição, mas temos de levar em conta que ele não teve minutos."
Analisando a janela de verão
A chegada de destaque de Barcola coroou um período movimentado de contratações para o clube de Merseyside. Iraola expressou satisfação geral com uma janela que também viu Jeremy Jacquet e Victor Munoz se juntarem ao clube, enquanto Ronald Araujo chegou por empréstimo do Barcelona, embora alguns tenham questionado o fracasso do clube em contratar um volante ou um lateral-direito.
O influxo de talentos pelos lados do campo pode representar desafios imediatos para os jovens prospectos, com Iraola dando um seco "não" ao ser questionado sobre uma atualização a respeito do primeiro contrato profissional do jovem Rio Ngumoha, de 18 anos.
No entanto, um grande reforço para o elenco foi manter Cody Gakpo, que atraiu interesse tardio de Manchester City e Tottenham. "Ele estava bem ciente da situação no mercado, estávamos conversando constantemente um com o outro", afirmou Iraola. "Ele treinou muito bem e espero que o mantenhamos no mesmo nível. Estou feliz por ficar com Cody porque ele é um jogador valioso."
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Luzes de sexta-feira à noite em Ipswich
Agora, todas as atenções se voltam para Portman Road, onde o Liverpool busca dar início à sua campanha contra o Ipswich. Garantir os três pontos é fundamental para Iraola aliviar a pressão inicial após um começo lento na temporada doméstica.
Seja Barcola escalado desde o apito inicial ou acionado a partir do banco, sua entrada promete injetar velocidade e objetividade vitais em um setor ofensivo ansioso para encontrar seu ritmo vencedor.
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