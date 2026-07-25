ZUMA Press Wire
Traduzido por
Quando Andrea Pirlo será nomeado novo técnico da Itália, após acordo assinado para um contrato de quatro anos
Pirlo fecha contrato com a Seleção Italiana
Segundo o Football Italia, Pirlo teria assinado um contrato de quatro anos no valor de 1,5 milhão de euros por temporada para se tornar o novo técnico da seleção italiana. Reportagens do La Gazzetta dello Sport, da Sky Sport Italia e doCalciomercato indicam ainda que um anúncio oficial confirmando a nomeação do lendário ex-meio-campista está previsto para segunda ou terça-feira. A federação recorreu a Pirlo depois que seus dois principais alvos, Ancelotti e Guardiola, recusaram as ofertas para assumir o comando da Azzurra.
- Getty Images Sport
O estrategista ganha destaque rapidamente
A contratação de Pirlo ocorreu rapidamente graças à sua estreita relação com a diretoria técnica da federação, que conta com seus ex-companheiros do AC Milan. Ele aceitou imediatamente ao ser contatado pelo recém-nomeado diretor técnico Paolo Maldini e pelo assessor especial Leonardo. Além disso, suas modestas exigências salariais fizeram dele a escolha financeiramente ideal para a federação, especialmente quando comparadas ao salário de € 20 milhões por temporada que, segundo rumores, seria o de Guardiola.
Ex-lendas lideram a reconstrução
A nomeação de Pirlo marca um novo capítulo na reformulação da comissão técnica da Azzurra, com a liderança técnica agora firmemente nas mãos de Maldini. Antes que qualquer anúncio oficial possa ser feito, o ex-maestro da Juventus precisa primeiro rescindir seu contrato de comum acordo com o Dubai United FC, dos Emirados Árabes Unidos, clube que ele comanda desde o verão passado.
- LaPresse
A apresentação na terça-feira aguarda Pirlo
A Federação Italiana de Futebol (FIGC) deve realizar uma reunião interna na terça-feira, que poderá servir de plataforma para a apresentação oficial de Pirlo ao público. A FIGC precisa agir rapidamente para finalizar a contratação de Pirlo antes do início da campanha na Liga das Nações da UEFA, daqui a oito semanas. O novo técnico enfrenta a difícil tarefa de estabelecer uma identidade tática própria antes das eliminatórias para a Euro 2028 e da Copa do Mundo de 2030.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.