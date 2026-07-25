Quando Andrea Pirlo será nomeado novo técnico da Itália, após acordo assinado para um contrato de quatro anos

Segundo o Football Italia, Pirlo teria assinado um contrato de quatro anos no valor de 1,5 milhão de euros por temporada para se tornar o novo técnico da seleção italiana. Reportagens do La Gazzetta dello Sport, da Sky Sport Italia e doCalciomercato indicam ainda que um anúncio oficial confirmando a nomeação do lendário ex-meio-campista está previsto para segunda ou terça-feira. A federação recorreu a Pirlo depois que seus dois principais alvos, Ancelotti e Guardiola, recusaram as ofertas para assumir o comando da Azzurra.