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imago-sport-1059683211.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Quando Andrea Pirlo será nomeado novo técnico da Itália, após acordo assinado para um contrato de quatro anos

A. Pirlo
Itália
Liga das Nações A
C. Ancelotti
P. Guardiola

Andrea Pirlo deve ser nomeado o novo técnico da seleção italiana no início da próxima semana, após chegar a um acordo sobre um contrato de quatro anos. O ex-campeão da Copa do Mundo surgiu como o principal candidato ao cargo na seleção nacional depois que Carlo Ancelotti e Pep Guardiola recusaram as propostas iniciais da federação, abrindo caminho para seu retorno à comissão técnica da Azzurra.

  • Pirlo fecha contrato com a Seleção Italiana

    Segundo o Football Italia, Pirlo teria assinado um contrato de quatro anos no valor de 1,5 milhão de euros por temporada para se tornar o novo técnico da seleção italiana. Reportagens do La Gazzetta dello Sport, da Sky Sport Italia e doCalciomercato indicam ainda que um anúncio oficial confirmando a nomeação do lendário ex-meio-campista está previsto para segunda ou terça-feira. A federação recorreu a Pirlo depois que seus dois principais alvos, Ancelotti e Guardiola, recusaram as ofertas para assumir o comando da Azzurra.

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  • Special Teams Legends Onlus Press ConferenceGetty Images Sport

    O estrategista ganha destaque rapidamente

    A contratação de Pirlo ocorreu rapidamente graças à sua estreita relação com a diretoria técnica da federação, que conta com seus ex-companheiros do AC Milan. Ele aceitou imediatamente ao ser contatado pelo recém-nomeado diretor técnico Paolo Maldini e pelo assessor especial Leonardo. Além disso, suas modestas exigências salariais fizeram dele a escolha financeiramente ideal para a federação, especialmente quando comparadas ao salário de € 20 milhões por temporada que, segundo rumores, seria o de Guardiola.

  • Ex-lendas lideram a reconstrução

    A nomeação de Pirlo marca um novo capítulo na reformulação da comissão técnica da Azzurra, com a liderança técnica agora firmemente nas mãos de Maldini. Antes que qualquer anúncio oficial possa ser feito, o ex-maestro da Juventus precisa primeiro rescindir seu contrato de comum acordo com o Dubai United FC, dos Emirados Árabes Unidos, clube que ele comanda desde o verão passado.

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  • imago-sport-1049209042.jpgLaPresse

    A apresentação na terça-feira aguarda Pirlo

    A Federação Italiana de Futebol (FIGC) deve realizar uma reunião interna na terça-feira, que poderá servir de plataforma para a apresentação oficial de Pirlo ao público. A FIGC precisa agir rapidamente para finalizar a contratação de Pirlo antes do início da campanha na Liga das Nações da UEFA, daqui a oito semanas. O novo técnico enfrenta a difícil tarefa de estabelecer uma identidade tática própria antes das eliminatórias para a Euro 2028 e da Copa do Mundo de 2030.