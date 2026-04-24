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Quando Alexander Isak, de 125 milhões de libras, atingirá seu “melhor nível” no Liverpool? Arne Slot fala sobre o “cenário” ideal para o atacante autor de três gols
Slot pede paciência com Isak, que vem batendo recordes
O técnico do Liverpool abordou o crescente escrutínio em torno de Isak, insistindo que o atacante sueco precisa de uma pré-temporada completa para finalmente atingir seu “melhor nível” com a camisa dos Reds. O jogador de 26 anos, que chegou em agosto passado em uma transferência recorde no Reino Unido de 125 milhões de libras, passou por um primeiro ano difícil em Merseyside, incluindo uma pausa de quatro meses devido a uma fratura na perna.
Apesar do alto valor da transferência, Isak marcou apenas três gols nesta temporada, enquanto luta para encontrar o ritmo na formação tática de Slot. O holandês admitiu que o “melhor cenário” envolve uma recuperação gradual, reconhecendo que o atacante tem jogado em “modo de sobrevivência”, em vez de atuar em sua capacidade física máxima após sua longa reabilitação.
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A programação de verão pode abrir caminho para o "melhor cenário" para o sueco
Em declarações à imprensa, Slot expôs suas expectativas quanto ao desenvolvimento de Isak a longo prazo, sugerindo que uma agenda internacional lotada poderia, na verdade, ajudar na sua recuperação. O técnico holandês acredita que encontrar um ritmo consistente é a chave para vermos o jogador que dominou o St James’ Park.
“A Copa do Mundo não vai atrapalhá-lo”, revelou Slot. “Qual seria o melhor cenário? Não 100%, mas uma pré-temporada muito boa de seis semanas teria sido uma excelente preparação. No entanto, se ele tiver uma boa Copa do Mundo e disputar muitos jogos, isso será útil.”
“Normalmente, o ritmo a nível internacional é mais baixo do que na Premier League, mas estou feliz por ele estar de volta. Ele passou muitos meses sem treinar com a equipe. No meio da temporada, quando todos os outros estão em forma, não é fácil voltar, mas estamos vendo progresso. Não sei quando ele atingirá seu melhor nível, mas espero, para nós e para ele, que seja muito em breve.”
Slot acha que Salah vai recuperar o faro de gol
Além disso, Slot também comentou sobre a produtividade de Mohamed Salah, que marcou apenas sete gols na Premier League nesta temporada. Embora os gols tenham sido difíceis de surgir nesta temporada, o técnico observou que, apesar de uma ligeira queda na criação de chances, o principal problema é a falta de eficiência na finalização em comparação com a temporada prolífica do Liverpool no ano passado.
“É muito importante para nós termos atacantes que marquem gols”, acrescentou Slot. “O sucesso da temporada passada se deveu ao fato de vários atacantes terem marcado muitos gols; nesta temporada, não estamos marcando tantos. Há uma pequena queda na criação de chances, mas não tanto quanto se esperaria em termos de gols marcados.”
“Como o Mo já disse várias vezes, sempre há uma fase da temporada em que a bola cai nos seus pés e você não precisa fazer muito para marcar, e outras em que você se esforça muito e simplesmente não dá certo. Normalmente as coisas voltam ao normal, e o normal para o Mo no Liverpool é marcar gols.”
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Confronto no Palace se aproxima em meio à agravante crise de lesões
O Liverpool recebe o Crystal Palace na tarde de sábado enfrentando uma grande dor de cabeça na escalação, com até 11 jogadores potencialmente indisponíveis. Slot aguarda os resultados dos exames médicos de última hora de várias estrelas do time titular, enquanto o terceiro goleiro, Freddie Woodman, deve ser titular devido às lesões de Alisson Becker e Giorgi Mamardashvili. Isak deve entrar em campo, já que continua acumulando minutos de jogo, embora Slot tenha alertado os torcedores para não esperarem uma atuação completa de 90 minutos ainda.