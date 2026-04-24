Quando Alexander Isak, de 125 milhões de libras, atingirá seu “melhor nível” no Liverpool? Arne Slot fala sobre o “cenário” ideal para o atacante autor de três gols

Em declarações à imprensa, Slot expôs suas expectativas quanto ao desenvolvimento de Isak a longo prazo, sugerindo que uma agenda internacional lotada poderia, na verdade, ajudar na sua recuperação. O técnico holandês acredita que encontrar um ritmo consistente é a chave para vermos o jogador que dominou o St James’ Park.

“A Copa do Mundo não vai atrapalhá-lo”, revelou Slot. “Qual seria o melhor cenário? Não 100%, mas uma pré-temporada muito boa de seis semanas teria sido uma excelente preparação. No entanto, se ele tiver uma boa Copa do Mundo e disputar muitos jogos, isso será útil.”

“Normalmente, o ritmo a nível internacional é mais baixo do que na Premier League, mas estou feliz por ele estar de volta. Ele passou muitos meses sem treinar com a equipe. No meio da temporada, quando todos os outros estão em forma, não é fácil voltar, mas estamos vendo progresso. Não sei quando ele atingirá seu melhor nível, mas espero, para nós e para ele, que seja muito em breve.”