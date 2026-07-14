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Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traduzido por

"Qualquer técnico do mundo vai querer te colocar assim": Mats Hummels está muito entusiasmado com uma estrela espanhola da Copa do Mundo

Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha
M. Hummels

Mats Hummels (37) elogiou efusivamente o craque do meio-campo Rodri (30) antes da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França.

Em sua função como comentarista da MagentaTV, o ex-jogador da seleção alemã, ao ser questionado sobre quem é o jogador mais importante do time campeão europeu, respondeu: “Neste torneio até agora, é o Rodri.”

  • Hummels ainda acrescentou sua justificativa: “Rodri me convence em todos os jogos. Ele é sempre confiável em termos de futebol e tem sempre o instinto certo. Sempre que uma situação é resolvida em algum lugar, é o Rodri quem está por trás disso.”

    O capitão da Furia Roja é uma peça fundamental no meio-campo defensivo, atuando como um recuperador de bola com grande domínio do jogo. “Ele está sempre nos lugares certos, onde precisa defender, onde consegue recuperar a bola”, admirou-se Hummels. “Ele corre uma quantidade extraordinária, mas também tem a intuição de saber quando e onde precisa estar — e isso me impressiona enormemente.”

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels sobre Rodri: “O protótipo do volante”

    Rodri vem de uma temporada nada fácil no Manchester City, vice-campeão inglês. Devido a lesões no joelho, na coxa e na virilha, ele perdeu mais de 25 partidas. Mas, bem a tempo da Copa do Mundo, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 volta a brilhar.

    O comentarista da MagentaTV, Christian Straßburger, disse: “A questão é a seguinte: ele ficou lesionado por muito tempo e dá para sentir que, a cada partida nesta Copa do Mundo, ele fica cada vez mais em forma e tem uma enorme autoconfiança, e é exatamente isso que os times procuram. Ele é o melhor volante do mundo.”

    Hummels entrou direto no assunto: “Exatamente. Ele é o protótipo do volante. Qualquer técnico do mundo vai querer ter um jogador assim.”

    Rodri disputou cinco das seis partidas da Espanha na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México até o fim. Apenas no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, na estreia, o técnico Luis de la Fuente o tirou de campo três minutos antes do fim.

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027

    O que acontecerá com Rodri após a Copa do Mundo pode ser bastante interessante. Seu contrato com o City vai até 2027. Persiste o boato de que o Real Madrid está de olho no ex-jogador do Atlético de Madrid. Afinal, os “Reais” estão desesperadamente em busca de um reforço para o meio-campo central. Já o City, por sua vez, estaria buscando uma renovação do contrato.

    O Man City contratou Rodri do Atlético de Madrid em 2019 por 70 milhões de euros. Desde então, ele conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões e quatro campeonatos da Premier League com seu clube. Além disso, levou a Espanha ao título do Campeonato Europeu de 2024.

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  • Seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClube 
    GoleiroUnai SimonAthletic Club
    GoleiroDavid Raya Arsenal
    GoleiroJoan GarciaBarcelona
    DefesaPau CubarsiBarcelona
    DefesaMarc CucurellaChelsea
    DefesaEric GarciaBarcelona
    DefesaMarcos LlorenteAtlético de Madrid
    DefesaAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    DefesaPedro PorroTottenham
    DefesaMarc PubillAtlético de Madrid
    DefesaAymeric LaporteAthletic de Bilbao
    Meio-campoPedriBarcelona
    Meio-campoFabian RuizPSG
    Meio-campistaMartin ZubimendiArsenal
    Meio-campistaGaviBarcelona
    Meio-campoRodri Manchester City
    Meio-campistaAlex BaenaAtlético de Madrid
    Meio-campistaMikel MerinoArsenal
    AtaqueMikel OyarzabalReal Sociedad
    AtaqueLamine YamalBarcelona
    AtaqueNico WilliamsAthletic Bilbao
    AtaqueVíctor MuñozOsasuna
    AtaqueFerran TorresBarcelona
    AtaqueYeremy PinoCrystal Palace
    AtaqueBorja IglesiasCelta de Vigo
    AtaqueDani OlmoBarcelona