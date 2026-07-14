Em sua função como comentarista da MagentaTV, o ex-jogador da seleção alemã, ao ser questionado sobre quem é o jogador mais importante do time campeão europeu, respondeu: “Neste torneio até agora, é o Rodri.”
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"Qualquer técnico do mundo vai querer te colocar assim": Mats Hummels está muito entusiasmado com uma estrela espanhola da Copa do Mundo
Hummels ainda acrescentou sua justificativa: “Rodri me convence em todos os jogos. Ele é sempre confiável em termos de futebol e tem sempre o instinto certo. Sempre que uma situação é resolvida em algum lugar, é o Rodri quem está por trás disso.”
O capitão da Furia Roja é uma peça fundamental no meio-campo defensivo, atuando como um recuperador de bola com grande domínio do jogo. “Ele está sempre nos lugares certos, onde precisa defender, onde consegue recuperar a bola”, admirou-se Hummels. “Ele corre uma quantidade extraordinária, mas também tem a intuição de saber quando e onde precisa estar — e isso me impressiona enormemente.”
- Getty Images Sport
Hummels sobre Rodri: “O protótipo do volante”
Rodri vem de uma temporada nada fácil no Manchester City, vice-campeão inglês. Devido a lesões no joelho, na coxa e na virilha, ele perdeu mais de 25 partidas. Mas, bem a tempo da Copa do Mundo, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 volta a brilhar.
O comentarista da MagentaTV, Christian Straßburger, disse: “A questão é a seguinte: ele ficou lesionado por muito tempo e dá para sentir que, a cada partida nesta Copa do Mundo, ele fica cada vez mais em forma e tem uma enorme autoconfiança, e é exatamente isso que os times procuram. Ele é o melhor volante do mundo.”
Hummels entrou direto no assunto: “Exatamente. Ele é o protótipo do volante. Qualquer técnico do mundo vai querer ter um jogador assim.”
Rodri disputou cinco das seis partidas da Espanha na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México até o fim. Apenas no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, na estreia, o técnico Luis de la Fuente o tirou de campo três minutos antes do fim.
- Getty/GOAL
Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027
O que acontecerá com Rodri após a Copa do Mundo pode ser bastante interessante. Seu contrato com o City vai até 2027. Persiste o boato de que o Real Madrid está de olho no ex-jogador do Atlético de Madrid. Afinal, os “Reais” estão desesperadamente em busca de um reforço para o meio-campo central. Já o City, por sua vez, estaria buscando uma renovação do contrato.
O Man City contratou Rodri do Atlético de Madrid em 2019 por 70 milhões de euros. Desde então, ele conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões e quatro campeonatos da Premier League com seu clube. Além disso, levou a Espanha ao título do Campeonato Europeu de 2024.
Seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Goleiro Unai Simon Athletic Club Goleiro David Raya Arsenal Goleiro Joan Garcia Barcelona Defesa Pau Cubarsi Barcelona Defesa Marc Cucurella Chelsea Defesa Eric Garcia Barcelona Defesa Marcos Llorente Atlético de Madrid Defesa Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Defesa Pedro Porro Tottenham Defesa Marc Pubill Atlético de Madrid Defesa Aymeric Laporte Athletic de Bilbao Meio-campo Pedri Barcelona Meio-campo Fabian Ruiz PSG Meio-campista Martin Zubimendi Arsenal Meio-campista Gavi Barcelona Meio-campo Rodri Manchester City Meio-campista Alex Baena Atlético de Madrid Meio-campista Mikel Merino Arsenal Ataque Mikel Oyarzabal Real Sociedad Ataque Lamine Yamal Barcelona Ataque Nico Williams Athletic Bilbao Ataque Víctor Muñoz Osasuna Ataque Ferran Torres Barcelona Ataque Yeremy Pino Crystal Palace Ataque Borja Iglesias Celta de Vigo Ataque Dani Olmo Barcelona
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