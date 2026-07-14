Rodri vem de uma temporada nada fácil no Manchester City, vice-campeão inglês. Devido a lesões no joelho, na coxa e na virilha, ele perdeu mais de 25 partidas. Mas, bem a tempo da Copa do Mundo, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 volta a brilhar.

O comentarista da MagentaTV, Christian Straßburger, disse: “A questão é a seguinte: ele ficou lesionado por muito tempo e dá para sentir que, a cada partida nesta Copa do Mundo, ele fica cada vez mais em forma e tem uma enorme autoconfiança, e é exatamente isso que os times procuram. Ele é o melhor volante do mundo.”

Hummels entrou direto no assunto: “Exatamente. Ele é o protótipo do volante. Qualquer técnico do mundo vai querer ter um jogador assim.”

Rodri disputou cinco das seis partidas da Espanha na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México até o fim. Apenas no empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, na estreia, o técnico Luis de la Fuente o tirou de campo três minutos antes do fim.