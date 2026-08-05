O nome mais proeminente ligado a uma transferência para o Etihad é o ponta do Chelsea, Neto. O internacional português é um jogador que Maresca conhece bem do período em que trabalharam juntos no oeste de Londres. Segundo relatos, o City está preparando uma movimentação sensacional pelo internacional português avaliado em £ 70 milhões para reforçar seu setor ofensivo, especialmente em meio à incerteza em torno do futuro de outras opções pelos lados.

Ao ser pressionado sobre a possibilidade de novas chegadas estarem próximas, o técnico manteve a cautela, mas mostrou otimismo. "Não, neste momento não", respondeu quando perguntado se um acordo estava perto. "O motivo de eu ter dito que há coisas a fazer é porque a janela de transferências está aberta e, quando ela está aberta, qualquer coisa pode acontecer. Sim, ainda é agosto, e depois, a partir de setembro, quando ela se fecha, é completamente diferente."



