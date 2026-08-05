Paul Marriott
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'Qualquer coisa pode acontecer': Enzo Maresca dá pistas sobre contratações do Manchester City enquanto aumentam os rumores sobre a transferência de Pedro Neto
Maresca aborda especulações sobre transferência
O novo técnico do City, Maresca, deixou claro que sua equipe segue ativa no mercado enquanto busca retomar sua hegemonia doméstica. O treinador italiano, que assumiu o comando depois de Pep Guardiola encerrar sua lendária passagem de dez anos, viu vários veteranos deixarem o clube neste verão.
Falando com jornalistas antes do amistoso de pré-temporada do City contra o K-League All Stars, em Seul, Maresca explicou a situação atual. "Felizmente, este é um elenco que não precisa fazer muitas coisas", disse. "Ao mesmo tempo, como já sabemos, o clube perdeu jogadores importantes em termos de experiência, como Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], jogadores diferentes. Então, com certeza, há coisas que precisamos fazer."
- AFP
Neto no radar
O nome mais proeminente ligado a uma transferência para o Etihad é o ponta do Chelsea, Neto. O internacional português é um jogador que Maresca conhece bem do período em que trabalharam juntos no oeste de Londres. Segundo relatos, o City está preparando uma movimentação sensacional pelo internacional português avaliado em £ 70 milhões para reforçar seu setor ofensivo, especialmente em meio à incerteza em torno do futuro de outras opções pelos lados.
Ao ser pressionado sobre a possibilidade de novas chegadas estarem próximas, o técnico manteve a cautela, mas mostrou otimismo. "Não, neste momento não", respondeu quando perguntado se um acordo estava perto. "O motivo de eu ter dito que há coisas a fazer é porque a janela de transferências está aberta e, quando ela está aberta, qualquer coisa pode acontecer. Sim, ainda é agosto, e depois, a partir de setembro, quando ela se fecha, é completamente diferente."
"Em contato todos os dias"
O City já demonstrou seu poder financeiro ao fechar um acordo recorde do clube de £ 116 milhões por Elliot Anderson, vindo do Nottingham Forest. O meio-campista de 23 anos representa o primeiro grande investimento da era Maresca, mas a saída de outras estrelas deixou os torcedores querendo mais. Especificamente, o clube identificou a estrela do Chelsea como um possível substituto para o ponta Savinho, a caminho do Tottenham, que busca mais tempo de jogo regular.
Maresca enfatizou que está trabalhando de perto com o diretor de futebol Hugo Viana e o CEO Ferran Soriano para conduzir as semanas finais da janela. "Hugo está aqui e Ferran também está aqui", acrescentou o italiano. "Nós tentamos apenas conversar dia após dia para ver se precisamos fazer alguma coisa. Como eu disse, com certeza há coisas que precisamos fazer, mas estamos em comunicação todos os dias."
- Getty Images Sport
Foco na melhora tática
Em campo, Maresca ainda está se adaptando após uma derrota na pré-temporada para a Inter de Milão, em Hong Kong. Apesar da derrota, ele está focado em implementar sua filosofia. "É importante, desde o primeiro dia, tentar instalar novas ideias e coisas novas", explicou. "É importante que, dia após dia, mas especialmente jogo após jogo, você consiga ver durante a partida as coisas em que trabalha no dia a dia.
"Por exemplo, no primeiro jogo contra a Inter de Milão, com certeza há muitas coisas que podemos fazer melhor. Mas o principal é que estou começando a ver coisas nas quais começamos a trabalhar desde o primeiro dia."
O treinador sabe que o nível no City continua incrivelmente alto enquanto a equipe se prepara para a estreia na Premier League contra o Bournemouth.
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