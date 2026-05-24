Qual uniforme o Arsenal usará na cerimônia de conquista do título da Premier League? Planos dos Gunners para o troféu são revelados após a equipe ter sido obrigada a usar o uniforme alternativo na viagem para a última rodada contra o Crystal Palace

A “nova história” a que Arteta se refere é a próxima final da Liga dos Campeões contra o PSG, no sábado, 30 de maio. O Arsenal tem pouco menos de uma semana para fazer a transição de campeão nacional a candidato europeu, em busca de seu primeiro título na principal competição do continente. O técnico dos Gunners continua confiante de que sua equipe conseguirá conciliar a euforia de levantar um troféu com as exigências de uma final de alta pressão.

Sobre o confronto com os campeões franceses, Arteta disse: “Vamos nos preparar para esse jogo com a intenção de vencer e escrever uma nova página na história do clube, isso é certo. E sabemos o que está por vir. Precisamos conquistar isso. Precisamos nos preparar muito bem. Estou realmente confiante de que chegaremos lá na melhor posição possível. E serão 90 minutos, um curto período de tempo, no maior palco em que podemos jogar em uma competição de clubes contra um dos dois melhores.”