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Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Qual uniforme o Arsenal usará na cerimônia de conquista do título da Premier League? Planos dos Gunners para o troféu são revelados após a equipe ter sido obrigada a usar o uniforme alternativo na viagem para a última rodada contra o Crystal Palace

Arsenal
Premier League
Crystal Palace x Arsenal
M. Arteta

O Arsenal finalizou os planos para a comemoração da entrega do troféu da Premier League no domingo, no Selhurst Park, garantindo que esse momento histórico esteja à altura da identidade tradicional do clube. Apesar de terem sido obrigados a usar o uniforme alternativo na partida contra o Crystal Palace, os campeões de Mikel Arteta estão preparados para trocar rapidamente de uniforme antes da entrega das medalhas.

  • A logística de uma coroação em Londres

    O Arsenal vestirá seu icônico uniforme vermelho e branco de casa antes de levantar o troféu da Premier League no domingo, segundo o site football.london. Os Gunners viajam para Selhurst Park já com o título garantido, graças ao empate do Manchester City em Bournemouth no meio da semana, que confirmou matematicamente a equipe de Arteta como campeã do futebol inglês.

    O elenco assistiu ao tropeço do City em conjunto antes de comemorar até altas horas da noite em Londres, mas ainda resta a cerimônia formal de receber o troféu. Como o Crystal Palace usa seu tradicional uniforme listrado em vermelho e azul, os campeões eleitos disputarão os 90 minutos da última rodada vestindo o uniforme branco de visitante.

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  • arsenal Getty Images

    Uma mudança rápida no Selhurst Park

    Após o término da partida, Martin Odegaard e seus companheiros de equipe retornarão ao vestiário para trocar o uniforme de visitante pelas cores principais do clube. Isso garante que todas as fotos oficiais e as imagens icônicas da conquista do troféu apresentem a estética vermelha e branca característica do clube, em vez do uniforme alternativo.

    Enquanto os jogadores do Arsenal se trocam, o Crystal Palace realizará sua tradicional volta de agradecimento de fim de temporada. O técnico Oliver Glasner aproveitará a oportunidade para agradecer à torcida da casa antes de voltar seu foco para a próxima final da Conference League dos Eagles contra o Rayo Vallecano. Assim que o campo estiver vazio, o palco estará pronto para a coroação da Premier League.

  • Mikel Arteta define o padrão

    Arteta tem sido enfático quanto à importância de comemorar a conquista como deve ser antes de voltar a se concentrar na conquista de uma dobradinha histórica. “Tivemos 48 horas para aproveitar o sucesso de conquistar o campeonato. Agora, vamos nos preparar muito bem e retomar nossos hábitos e os padrões com que costumamos trabalhar para competir da melhor maneira possível”, explicou o espanhol.

    O técnico quer que seus jogadores aproveitem a atmosfera com a torcida visitante no Selhurst Park antes de virar a página. “No domingo, teremos novamente um tempinho para comemorar, para erguer o troféu da maneira que ele merece, para nos conectarmos com as pessoas que estão sempre ao nosso redor. E então teremos seis dias para escrever uma nova história neste clube de futebol”, acrescentou.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    De olho no título europeu

    A “nova história” a que Arteta se refere é a próxima final da Liga dos Campeões contra o PSG, no sábado, 30 de maio. O Arsenal tem pouco menos de uma semana para fazer a transição de campeão nacional a candidato europeu, em busca de seu primeiro título na principal competição do continente. O técnico dos Gunners continua confiante de que sua equipe conseguirá conciliar a euforia de levantar um troféu com as exigências de uma final de alta pressão.

    Sobre o confronto com os campeões franceses, Arteta disse: “Vamos nos preparar para esse jogo com a intenção de vencer e escrever uma nova página na história do clube, isso é certo. E sabemos o que está por vir. Precisamos conquistar isso. Precisamos nos preparar muito bem. Estou realmente confiante de que chegaremos lá na melhor posição possível. E serão 90 minutos, um curto período de tempo, no maior palco em que podemos jogar em uma competição de clubes contra um dos dois melhores.”

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