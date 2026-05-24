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Qual uniforme o Arsenal usará na cerimônia de conquista do título da Premier League? Planos dos Gunners para o troféu são revelados após a equipe ter sido obrigada a usar o uniforme alternativo na viagem para a última rodada contra o Crystal Palace
A logística de uma coroação em Londres
O Arsenal vestirá seu icônico uniforme vermelho e branco de casa antes de levantar o troféu da Premier League no domingo, segundo o site football.london. Os Gunners viajam para Selhurst Park já com o título garantido, graças ao empate do Manchester City em Bournemouth no meio da semana, que confirmou matematicamente a equipe de Arteta como campeã do futebol inglês.
O elenco assistiu ao tropeço do City em conjunto antes de comemorar até altas horas da noite em Londres, mas ainda resta a cerimônia formal de receber o troféu. Como o Crystal Palace usa seu tradicional uniforme listrado em vermelho e azul, os campeões eleitos disputarão os 90 minutos da última rodada vestindo o uniforme branco de visitante.
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Uma mudança rápida no Selhurst Park
Após o término da partida, Martin Odegaard e seus companheiros de equipe retornarão ao vestiário para trocar o uniforme de visitante pelas cores principais do clube. Isso garante que todas as fotos oficiais e as imagens icônicas da conquista do troféu apresentem a estética vermelha e branca característica do clube, em vez do uniforme alternativo.
Enquanto os jogadores do Arsenal se trocam, o Crystal Palace realizará sua tradicional volta de agradecimento de fim de temporada. O técnico Oliver Glasner aproveitará a oportunidade para agradecer à torcida da casa antes de voltar seu foco para a próxima final da Conference League dos Eagles contra o Rayo Vallecano. Assim que o campo estiver vazio, o palco estará pronto para a coroação da Premier League.
Mikel Arteta define o padrão
Arteta tem sido enfático quanto à importância de comemorar a conquista como deve ser antes de voltar a se concentrar na conquista de uma dobradinha histórica. “Tivemos 48 horas para aproveitar o sucesso de conquistar o campeonato. Agora, vamos nos preparar muito bem e retomar nossos hábitos e os padrões com que costumamos trabalhar para competir da melhor maneira possível”, explicou o espanhol.
O técnico quer que seus jogadores aproveitem a atmosfera com a torcida visitante no Selhurst Park antes de virar a página. “No domingo, teremos novamente um tempinho para comemorar, para erguer o troféu da maneira que ele merece, para nos conectarmos com as pessoas que estão sempre ao nosso redor. E então teremos seis dias para escrever uma nova história neste clube de futebol”, acrescentou.
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De olho no título europeu
A “nova história” a que Arteta se refere é a próxima final da Liga dos Campeões contra o PSG, no sábado, 30 de maio. O Arsenal tem pouco menos de uma semana para fazer a transição de campeão nacional a candidato europeu, em busca de seu primeiro título na principal competição do continente. O técnico dos Gunners continua confiante de que sua equipe conseguirá conciliar a euforia de levantar um troféu com as exigências de uma final de alta pressão.
Sobre o confronto com os campeões franceses, Arteta disse: “Vamos nos preparar para esse jogo com a intenção de vencer e escrever uma nova página na história do clube, isso é certo. E sabemos o que está por vir. Precisamos conquistar isso. Precisamos nos preparar muito bem. Estou realmente confiante de que chegaremos lá na melhor posição possível. E serão 90 minutos, um curto período de tempo, no maior palco em que podemos jogar em uma competição de clubes contra um dos dois melhores.”