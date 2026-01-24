Qual é o tamanho da culpa do diretor de futebol do Liverpool na temporada desanimadora dos Reds?

Anfield nunca viu uma janela de transferências como a de julho de 2025. Os torcedores, ainda eufóricos após verem o Liverpool levantar o troféu da Premier League, ficaram quase tomados pela emoção ao verem os proprietários do clube, o Fenway Sports Group (FSG), até então cautelosos, aprovarem uma contratação cara atrás da outra.

Jeremie Frimpong chegou no mesmo dia em que Alexander-Arnold saiu oficialmente, para amenizar a decepção causada pela partida do antigo ídolo do Liverpool. E, num desenvolvimento que ninguém previu, o holandês logo foi acompanhado em Merseyside por seu ex-companheiro de equipe do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, que antes era cotado para se juntar ao Bayern de Munique ou ao Manchester City.

Antes do fim de junho, Hughes voltou ao Vitality Stadium para contratar Milos Kerkez, o lateral-esquerdo incrivelmente promissor que ele havia contratado anteriormente para o Bournemouth. Foi nesse momento que o Liverpool intensificou a busca por um novo atacante e, surpreendentemente, ela não terminou com a contratação de Hugo Ekitike, alvo do Newcastle. O Liverpool acabou conseguindo contratar também o camisa 9 dos Magpies, já que Alexander Isak finalmente conseguiu concretizar sua transferência "dos sonhos" para Anfield no último dia da janela de transferências.

A essa altura, os torcedores estavam em delírio. Parecia que Hughes estava jogando futebol de fantasia, montando um time de superestrelas, a resposta do Liverpool aos 'Galácticos' do Real Madrid.

No entanto, as contratações dos Reds foram alvo de severas críticas durante uma sequência historicamente ruim de nove derrotas em 12 jogos em todas as competições entre setembro e novembro – período em que suas esperanças de manter o título da Premier League se desfizeram. O valor recorde pago por Isak foi o principal alvo das críticas porque, como muitos disseram na época, o Liverpool não precisava necessariamente do atacante sueco – principalmente após a contratação de Ekitike, que se mostrou ainda melhor do que o esperado – e a sensação permanece de que teria sido melhor contratar alguém como Antoine Semenyo para substituir o versátil ponta Luis Diaz, peça fundamental na conquista do campeonato, em vez de depender do irregular Cody Gakpo.

Ainda assim, depois de ter sido criticado durante um início lento na Premier League, Wirtz está começando a provar o seu valor – e o mesmo se aplica a Frimpong e Kerkez, que brilharam simultaneamente pela primeira vez esta temporada na vitória a meio da semana em Marselha. A esperança agora é que Isak, que sofreu uma fratura na perna instantes depois de marcar o que parecia ser um gol decisivo em todos os sentidos contra o Tottenham em dezembro, também esteja destinado a mostrar o seu valor quando recuperar a forma física ideal (embora provavelmente não antes da próxima temporada), dado que é um matador comprovado na Premier League.

Veredito: Ainda pode compensar.