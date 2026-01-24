+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liverpool Richard Hughes GFX GOAL
Mark Doyle

Qual é o tamanho da culpa do diretor de futebol do Liverpool na temporada desanimadora dos Reds?

O diretor esportivo do Liverpool, Richard Hughes, tem uma abordagem muito fria e analítica em relação ao seu cargo. Para ele, ser desprovido de emoções não seria algo ruim, dada a natureza do seu trabalho e o potencial de ser afetado negativamente por críticas

Por exemplo, quando a transferência de Marc Guéhi para o Manchester City foi confirmada na última sexta-feira, Hughes foi imediatamente criticado pelos frustrados torcedores do Liverpool por não ter conseguido fechar a contratação do ex-zagueiro do Crystal Palace. No entanto, as boas atuações de três reforços contratados nesta janela de transferências, na partida de quarta-feira em Marselha, que elevou o moral da equipe, levaram alguns torcedores a afirmar que o trabalho de contratações do escocês será visto com muito bons olhos nos próximos anos.

Mas qual é exatamente a verdade? Como Hughes está realmente se saindo em uma das posições mais requisitadas do futebol inglês? Antes do confronto do Liverpool com o Bournemouth, ex-clube do diretor de 46 anos, neste fim de semana, a GOAL avalia as decisões mais importantes da gestão de Hughes em Anfield até o momento...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Liverpool FC v Real Betis - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Selecionando Arne Slot

    Hughes só se juntou formalmente ao Liverpool no dia 1 de junho de 2024, mas já havia começado a trabalhar muito antes disso. Desde o momento em que sua transferência para Anfield foi confirmada em março, ele se dedicou a encontrar o melhor treinador possível para substituir o técnico Jürgen Klopp, que estava de saída, e, após semanas de pesquisa meticulosa, Hughes identificou Arne Slot como o homem certo para o trabalho.

    "A filosofia e o estilo de jogo que nos atraíram em Arne baseiam-se em opiniões subjetivas sobre futebol e também em dados, como seria de esperar", explicou Hughes na apresentação oficial de Slot como novo treinador do Liverpoo. "Em todas as métricas, a equipe do Feyenoord de Arne teve um desempenho muito bom."

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    "A maneira como jogaram, com um futebol ofensivo e incisivo, com inteligência e paixão, são atributos que gostaríamos de ter aqui no Liverpool. Acho que eles se encaixam muito bem com o elenco atual, com nossos torcedores e com o clube como um todo."

    Hughes não poderia estar mais certo, já que Slot levou o Liverpool ao seu segundo título da Premier League em sua primeira temporada no comando - e com apenas uma contratação, Federico Chiesa, que mal jogou.

    Veredito: Mesmo levando em conta os problemas atuais do Liverpool, um sucesso absoluto.

    • Publicidade
  • Rayo Vallecano v Real Sociedad - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    As janelas de transferências de 2024/25

    Sem dúvida, há argumentos que defendem que a decisão do Liverpool de contratar apenas Chiesa para toda a temporada 2024/25 foi justificada pela conquista do título. Certamente, não se pode negar que Klopp deixou o elenco em ótima forma. O próprio Slot reconheceu isso.

    No entanto, a alegria – e as belas cenas de celebração – que saudaram o 20º título da primeira divisão do Liverpool, igualando o recorde, não devem mascarar o fato de que os Reds estavam sem fôlego durante os últimos meses da temporada.

    Nesse sentido, eles tiveram um pouco de sorte por terem conseguido superar todos os seus adversários da Premier League antes da reta final da temporada, pois estavam visivelmente começando a demonstrar cansaço, como ficou tão enfaticamente demonstrado pela eliminação do time de Slot nas oitavas de final da Champions League pelo Paris Saint-Germain e pela derrota para o Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa, durante um período desmoralizante de apenas cinco dias em março.

    Nesse contexto, é inevitável questionar o que poderia ter acontecido se Hughes tivesse conseguido contratar Martin Zubimendi e pelo menos mais um zagueiro. Claro, é difícil criticar muito o diretor esportivo pela forma como Zubimendi voltou atrás em sua palavra, enquanto Slot fez uma jogada de mestre ao transformar Ryan Gravenberch em um volante, mas perder o basco provou ser um erro muito caro – principalmente na disputa pelo título desta temporada.

    O fato de não haver um Plano B também significou que Slot, por escolha própria, foi forçado a escalar Gravenberch muito mais do que gostaria na temporada 2024/25, resultando em sérios sinais de fadiga do holandês durante o segundo turno da campanha. Olhando para trás agora, então, um troféu poderia facilmente ter se transformado em três com um elenco mais completo.

    Veredito: Oportunidade perdida.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    Renovações de contrato importantes

    Quando Hughes assumiu formalmente o cargo, três dos jogadores mais importantes do Liverpool estavam prestes a entrar no último ano de seus respectivos contratos: Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold. No entanto, embora Hughes não possa ser responsabilizado por criar o problema, podemos avaliar a maneira como ele lidou com a situação.

    Desde o início, ficou claro que tanto Salah quanto Van Dijk queriam permanecer em Anfield, e a relutância do Liverpool em oferecer à dupla veterana extensões contratuais lucrativas era compreensível — até certo ponto. No entanto, independentemente do que estivesse acontecendo nos bastidores, deveria ter havido maior transparência sobre o andamento das negociações, pois a falta de informações se tornou uma grande fonte de frustração — e não apenas para os torcedores ou os jogadores envolvidos.

    Slot teve que responder a perguntas incessantes sobre se seu capitão e talismã ainda estariam no clube na temporada seguinte, e é realmente surpreendente que o caos contratual constante não tenha se tornado uma distração prejudicial durante a busca pelo título - porque as consequências da decisão de Trent Alexander-Arnold de deixar o Liverpool já foram suficientemente irritantes.

    No fim das contas, Hughes merece crédito por finalmente ter chegado a um acordo com Salah e Van Dijk. Embora a sabedoria dessas duas negociações provavelmente só fique clara ao final da temporada atual, elas inquestionavelmente fizeram sentido na época – e possivelmente ainda fazem. Ambos, sem dúvida, fizeram o suficiente para merecer extensões de contrato e continuam sendo peças fundamentais para as esperanças do Liverpool de uma temporada de sucesso. Além disso, mesmo que Salah saísse nesta temporada devido ao seu relacionamento tenso com Slot, ele ainda renderia uma boa quantia de um clube do Campeonato Saudita

    Quanto a Alexander-Arnold, agora está claro que Hughes pouco poderia ter feito para convencê-lo a ficar em Anfield. Como o nível de espanhol do lateral-direito em sua primeira aparição pública como jogador do Real Madrid deixou claro, sua decisão de se transferir para o Bernabéu já estava tomada há muito tempo.

    A única questão é se o Liverpool deveria ter vendido Alexander-Arnold antes que seu contrato chegasse às últimas semanas, mas ele, pelo menos, desempenhou um papel fundamental na conquista do título, e os 10 milhões de libras (R$ 72 milhões) não foram um mau retorno para um jogador que se esperava que saísse de graça.

    Veredito: 2/3 não é ruim, mas o drama se arrastou por muito tempo.

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Compras milionárias

    Anfield nunca viu uma janela de transferências como a de julho de 2025. Os torcedores, ainda eufóricos após verem o Liverpool levantar o troféu da Premier League, ficaram quase tomados pela emoção ao verem os proprietários do clube, o Fenway Sports Group (FSG), até então cautelosos, aprovarem uma contratação cara atrás da outra.

    Jeremie Frimpong chegou no mesmo dia em que Alexander-Arnold saiu oficialmente, para amenizar a decepção causada pela partida do antigo ídolo do Liverpool. E, num desenvolvimento que ninguém previu, o holandês logo foi acompanhado em Merseyside por seu ex-companheiro de equipe do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, que antes era cotado para se juntar ao Bayern de Munique ou ao Manchester City.

    Antes do fim de junho, Hughes voltou ao Vitality Stadium para contratar Milos Kerkez, o lateral-esquerdo incrivelmente promissor que ele havia contratado anteriormente para o Bournemouth. Foi nesse momento que o Liverpool intensificou a busca por um novo atacante e, surpreendentemente, ela não terminou com a contratação de Hugo Ekitike, alvo do Newcastle. O Liverpool acabou conseguindo contratar também o camisa 9 dos Magpies, já que Alexander Isak finalmente conseguiu concretizar sua transferência "dos sonhos" para Anfield no último dia da janela de transferências.

    A essa altura, os torcedores estavam em delírio. Parecia que Hughes estava jogando futebol de fantasia, montando um time de superestrelas, a resposta do Liverpool aos 'Galácticos' do Real Madrid.

    No entanto, as contratações dos Reds foram alvo de severas críticas durante uma sequência historicamente ruim de nove derrotas em 12 jogos em todas as competições entre setembro e novembro – período em que suas esperanças de manter o título da Premier League se desfizeram. O valor recorde pago por Isak foi o principal alvo das críticas porque, como muitos disseram na época, o Liverpool não precisava necessariamente do atacante sueco – principalmente após a contratação de Ekitike, que se mostrou ainda melhor do que o esperado – e a sensação permanece de que teria sido melhor contratar alguém como Antoine Semenyo para substituir o versátil ponta Luis Diaz, peça fundamental na conquista do campeonato, em vez de depender do irregular Cody Gakpo.

    Ainda assim, depois de ter sido criticado durante um início lento na Premier League, Wirtz está começando a provar o seu valor – e o mesmo se aplica a Frimpong e Kerkez, que brilharam simultaneamente pela primeira vez esta temporada na vitória a meio da semana em Marselha. A esperança agora é que Isak, que sofreu uma fratura na perna instantes depois de marcar o que parecia ser um gol decisivo em todos os sentidos contra o Tottenham em dezembro, também esteja destinado a mostrar o seu valor quando recuperar a forma física ideal (embora provavelmente não antes da próxima temporada), dado que é um matador comprovado na Premier League.

    Veredito: Ainda pode compensar.

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    Aposta em Marc Guéhi

    Independentemente do que Isak e companhia venham a conquistar em Anfield, é inegável que a decisão de gastar tanto com o centroavante, tentando economizar alguns milhões com Guéhi, foi um erro crasso de julgamento.

    Ficou muito claro após os dois primeiros jogos do Liverpool que a contratação de um substituto — ou uma alternativa — para Ibrahima Konaté deveria ter sido a prioridade número um. O zagueiro francês teve atuações desastrosas contra o Bournemouth e o Newcastle, e o Liverpool pagou um preço alto por optar por confiar em um jogador propenso a erros e com contrato prestes a expirar.

    É claro que os Reds contrataram um zagueiro muito promissor, Giovanni Leoni, e a lesão que ele sofreu durante uma estreia bastante animadora contra o Southampton, em setembro, foi extremamente infeliz. No entanto, ele nunca teve a intenção de entrar direto para o time titular – como demonstra o fato de sua primeira partida ter sido na Copa da Liga Inglesa.

    Não é como se a incapacidade de Joe Gomez de se manter em forma fosse novidade, o que significa que a falta de opções adequadas para a zaga no Liverpool era uma crise que Hughes poderia ter facilmente evitado pagando o que ainda seria uma pechincha de £40 milhões (R$ 288 milhões) por Guéhi muito antes do fim da janela de transferências.

    A aposta de que o jogador da seleção inglesa esperaria até o final da temporada para se transferir para Merseyside sem custos também se mostrou um fracasso espetacular, com o City reforçando uma área do campo na qual os Reds são extremamente fracos.

    Veredito: Negligência que custou o campeonato ao Liverpool.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Continuando com Slot

    Até o momento, é improvável que o Liverpool reforce seu elenco antes do fechamento da janela de transferências – o que é compreensível, considerando que o clube investiu cerca de £450 milhões (mais de R$ 3 bilhões) em novos jogadores na última janela. No entanto, como Slot afirmou novamente após a vitória por 2 a 0 no Stade Vélodrome na quarta-feira, o Liverpool não possui a mesma profundidade de elenco que alguns de seus rivais, mesmo com todos os jogadores em forma – portanto, manter o time atual é uma decisão corajosa.

    É também, sem dúvida, algo que não surpreende. A capacidade de Slot de tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis é um dos motivos pelos quais Hughes defendeu o holandês durante o processo de recrutamento, e sua confiança em sua primeira opção para suceder Klopp, evidentemente, não foi afetada pelos resultados recentes. Em muitos outros clubes europeus, Slot teria sido demitido por comandar uma defesa de título tão patética na Premier League.

    É claro que o Liverpool se orgulha de sua paciência e prudência. Tradicionalmente, o clube está disposto a dar tempo aos seus treinadores para reverterem a situação, e Hughes espera que o jogo contra o Marselha represente um ponto de virada nesta temporada extremamente difícil – porque agora está claro que seu destino está intrinsecamente ligado ao de Slot.

    O diretor esportivo tem apenas 18 meses restantes em seu contrato atual, e os resultados do Liverpool daqui até o final da temporada provavelmente determinarão se ele receberá um novo contrato. Uma vitória na Copa da Inglaterra ou uma boa campanha na Champions League seriam ótimas, mas terminar em quarto lugar na Premier League é absolutamente imprescindível.

    Veredito: O júri precisa ver mais para um veredito.

Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0