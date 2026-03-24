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Qual será o próximo passo de Didier Deschamps? O técnico da França afirma ter “liberdade e várias opções” enquanto se prepara para deixar o cargo para Zinedine Zidane após a Copa do Mundo
O fim de uma era de sucesso incrível
O técnico de 57 anos comandou uma era de ouro dos Bleus desde que assumiu o cargo em 2012. Entre suas maiores conquistas estão a conquista da Copa do Mundo em 2018 e a vitória na Liga das Nações da UEFA em 2021. Com o contrato chegando ao fim em 31 de julho, o técnico se prepara para um último torneio monumental antes de passar o bastão, encerrando assim um capítulo notavelmente dominante no futebol internacional.
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Mantendo as opções em aberto para o futuro
Em entrevista recente, o técnico que está deixando o cargo mostrou-se notavelmente sincero quando questionado sobre deixar o banco de reservas ou assumir uma função na diretoria. Dirigindo-se a um grupo de torcedores franceses, Deschamps disse: “Meu futuro após a Copa do Mundo seria, provavelmente, como técnico de outro clube ou de outra seleção nacional? Não sei. Presidente da Federação Francesa de Futebol? Não. Aposentado? Não sei, ainda não decidi nada.
“Tenho liberdade, tenho várias opções. Estou levando o tempo que preciso porque, na minha cabeça, a única coisa que importa é até este verão. E depois veremos. Não me proíbo de nada. Sou de natureza positiva, digo a mim mesmo que será diferente, mas que será bom...”
Um sucessor lendário aguarda nos bastidores
Enquanto o atual técnico avalia seu próximo passo, a identidade de seu sucessor parece já estar decidida. De acordo com o *Le Parisien*, Zidane chegou a um acordo verbal para assumir o cargo. O ex-técnico do Real Madrid está sem trabalhar desde 2021, tendo supostamente recusado inúmeras ofertas lucrativas de grandes clubes europeus para aguardar exatamente por esta oportunidade. O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, confirmou recentemente ao Le Figaro que um plano formal já está em andamento. Diallo admitiu ter recebido menos de cinco candidaturas para o cargo, observando que o lendário meio-campista se encaixa perfeitamente no perfil específico exigido para inspirar respeito nacional.
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Uma agenda rigorosa aguarda a seleção nacional
Antes de qualquer mudança na comissão técnica, a seleção nacional enfrenta um calendário rigoroso. Os preparativos para o torneio norte-americano começam imediatamente, com amistosos internacionais de grande destaque contra o Brasil, em 26 de março, e a Colômbia, apenas três dias depois. Um último jogo de preparação contra a Costa do Marfim está marcado para 4 de junho. Depois disso, os Bleus atravessarão o Atlântico para disputar a fase de grupos I da Copa do Mundo. Eles iniciam sua busca pela glória contra o Senegal em 16 de junho, seguido por um confronto com o vencedor da repescagem da FIFA em 22 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra a Noruega em 26 de junho.