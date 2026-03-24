Qual será o próximo passo de Didier Deschamps? O técnico da França afirma ter “liberdade e várias opções” enquanto se prepara para deixar o cargo para Zinedine Zidane após a Copa do Mundo

Em entrevista recente, o técnico que está deixando o cargo mostrou-se notavelmente sincero quando questionado sobre deixar o banco de reservas ou assumir uma função na diretoria. Dirigindo-se a um grupo de torcedores franceses, Deschamps disse: “Meu futuro após a Copa do Mundo seria, provavelmente, como técnico de outro clube ou de outra seleção nacional? Não sei. Presidente da Federação Francesa de Futebol? Não. Aposentado? Não sei, ainda não decidi nada.

“Tenho liberdade, tenho várias opções. Estou levando o tempo que preciso porque, na minha cabeça, a única coisa que importa é até este verão. E depois veremos. Não me proíbo de nada. Sou de natureza positiva, digo a mim mesmo que será diferente, mas que será bom...”