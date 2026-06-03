Qual será o próximo clube de Marc-André ter Stegen? O goleiro do Barcelona está prestes a deixar a Espanha de forma surpreendente, após uma passagem por empréstimo pelo Girona

Após uma passagem frustrante por empréstimo no Girona, Ter Stegen voltou ao Barcelona, mas sua trajetória na Espanha parece estar chegando ao fim.

De acordo com reportagens do Diario Sport, os campeões da La Liga deixaram bem claro que o jogador de 34 anos não faz mais parte de seus planos futuros. O técnico Hansi Flick preferiu o impressionante Joan Garcia durante a primeira metade da temporada. Ter Stegen chegou do Borussia Mönchengladbach em julho de 2014 e chegou a disputar 423 partidas, além de ter sido capitão do clube.

Agora, o Barcelona está ansioso para concretizar uma saída definitiva para liberar espaço substancial na folha salarial, encerrando uma era repleta de conquistas.