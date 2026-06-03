Getty Images
Traduzido por
Qual será o próximo clube de Marc-André ter Stegen? O goleiro do Barcelona está prestes a deixar a Espanha de forma surpreendente, após uma passagem por empréstimo pelo Girona
O Barcelona se prepara para dispensar o goleiro veterano
Após uma passagem frustrante por empréstimo no Girona, Ter Stegen voltou ao Barcelona, mas sua trajetória na Espanha parece estar chegando ao fim.
De acordo com reportagens do Diario Sport, os campeões da La Liga deixaram bem claro que o jogador de 34 anos não faz mais parte de seus planos futuros. O técnico Hansi Flick preferiu o impressionante Joan Garcia durante a primeira metade da temporada. Ter Stegen chegou do Borussia Mönchengladbach em julho de 2014 e chegou a disputar 423 partidas, além de ter sido capitão do clube.
Agora, o Barcelona está ansioso para concretizar uma saída definitiva para liberar espaço substancial na folha salarial, encerrando uma era repleta de conquistas.
- Getty Images
Um final trágico para sua passagem pelo Girona
A breve passagem do goleiro pelo Girona terminou em um desastre total, após ele ter disputado apenas duas partidas desde sua contratação por empréstimo em janeiro. Uma grave lesão no tendão da coxa encerrou prematuramente sua temporada, destruindo seus sonhos de disputar a Copa do Mundo e contribuindo para o rebaixamento do Girona. O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, reagiu ao duro golpe, afirmando: “A situação de Ter Stegen é trágica; era a vez dele.”
Seu ex-técnico no Girona, Michel, ecoou essa profunda decepção: “É uma pena a situação do Marc. É muito complicado. Parecia impossível que ele viesse para cá e só pudemos aproveitá-lo por duas semanas.”
Ter Stegen agora enfrenta uma encruzilhada crucial após o término oficial de seu empréstimo em 30 de junho.
O Ajax surge como um possível destino
Uma oportunidade surgiu rapidamente na Holanda, com o Ajax supostamente demonstrando interesse concreto em contratá-lo. O gigante de Amsterdã nomeou recentemente Michel, e ele está pressionando fortemente por um reencontro. Ter Stegen possui um currículo impressionante, tendo conquistado 20 títulos importantes com o Barcelona, incluindo sete campeonatos nacionais, seis troféus da Copa del Rey e uma Liga dos Campeões em 2015.
Michel vê essa vasta experiência como a combinação perfeita. No entanto, o Ajax mantém suas opções em aberto, monitorando ativamente alvos alternativos, como Yann Sommer e Mark Flekken, ao mesmo tempo em que manifesta interesse em Dani Ceballos.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para a estrela alemã?
Ter Stegen precisa agora tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro imediato. Embora seu contrato com o Barcelona se estenda até 2028, permanecer no clube praticamente garante que ele passará a temporada no banco. Com Michel oferecendo um papel de destaque, espera-se que o veterano, avaliado em € 4 milhões, negocie sua saída da Espanha nas próximas semanas e embarque em um novo desafio em Amsterdã antes do início da pré-temporada.