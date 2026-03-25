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Qual será o próximo clube de Casemiro? O meio-campista do Manchester United é cobiçado pelo Al-Ittihad, mas o destino do ex-jogador do Liverpool terá um papel fundamental na transferência
Aumenta o interesse da Arábia Saudita pelo astro do United que está de saída
Atualmente em sexto lugar na classificação do campeonato, o Al-Ittihad busca renovar seu elenco com jogadores de elite europeia. Após a saída de Karim Benzema para o Al-Hilal em fevereiro, o clube está em busca de um novo nome de peso para liderar seu projeto. Tendo se transferido do Real Madrid para o United no verão de 2022 e ajudado o clube a conquistar a Carabao Cup em 2023, Casemiro é visto como o perfil ideal para proporcionar estabilidade e uma mentalidade vencedora à equipe, que busca subir na tabela e disputar títulos.
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O fator Fabinho na busca por Casemiro
A possível transferência depende fortemente do futuro do compatriota e ex-jogador do Liverpool Fabinho, que se juntou ao Al-Ittihad em 2023 por aproximadamente 40 milhões de libras, em um contrato de três anos. Tendo já ajudado a equipe a conquistar tanto a Liga Profissional da Arábia Saudita quanto a Copa do Rei, sua situação continua sendo uma prioridade. A ESPN informa que o Al-Ittihad precisa resolver o futuro de Fabinho antes de se comprometer com Casemiro. Com a situação contratual de Fabinho em análise, o clube debate uma renovação ou uma possível saída, o que liberaria o espaço salarial necessário e abriria uma vaga natural para Casemiro.
A recuperação de Carrick e a corrida pela Liga dos Campeões
O renascimento de Casemiro sob o comando do técnico interino Michael Carrick, marcado por sete gols e duas assistências em 30 partidas, gerou um intenso debate sobre seu futuro. Após seu desempenho de destaque na vitória por 3 a 1 contra o Aston Villa no início deste mês, os torcedores do United entoaram “mais um ano”, instando o clube a manter o meio-campista, que tem sido fundamental para ajudar a equipe a ocupar atualmente a terceira colocação e se aproximar de um provável retorno à Liga dos Campeões. Embora um acordo mútuo para sua saída no meio do ano tenha sido alcançado em janeiro, o United ainda detém uma opção de prorrogação de um ano que poderia anular esse plano, mas Carrick deu a entender que a decisão não será revertida.
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Jogadores do United pedem que o craque do meio-campo fique
A situação se complica devido ao recente ressurgimento de Casemiro sob o comando de Carrick, o que gerou um debate interno. Destacando o profundo sentimento dentro do elenco, o companheiro de equipe Leny Yoro enfatizou o papel vital do brasileiro, afirmando: “Todos queriam que ele ficasse, ele é um jogador realmente importante para nós. Mesmo no vestiário, todos os dias, ele tem a experiência que ninguém mais tem na equipe. Ele ganhou tudo, então isso nos ajudou muito nos jogos e até mesmo fora de campo.”