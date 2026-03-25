Qual será o próximo clube de Casemiro? O meio-campista do Manchester United é cobiçado pelo Al-Ittihad, mas o destino do ex-jogador do Liverpool terá um papel fundamental na transferência

O renascimento de Casemiro sob o comando do técnico interino Michael Carrick, marcado por sete gols e duas assistências em 30 partidas, gerou um intenso debate sobre seu futuro. Após seu desempenho de destaque na vitória por 3 a 1 contra o Aston Villa no início deste mês, os torcedores do United entoaram “mais um ano”, instando o clube a manter o meio-campista, que tem sido fundamental para ajudar a equipe a ocupar atualmente a terceira colocação e se aproximar de um provável retorno à Liga dos Campeões. Embora um acordo mútuo para sua saída no meio do ano tenha sido alcançado em janeiro, o United ainda detém uma opção de prorrogação de um ano que poderia anular esse plano, mas Carrick deu a entender que a decisão não será revertida.



