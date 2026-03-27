A campanha da Itália rumo à Copa do Mundo de 2026 continua: a Azzurra derrotou a Irlanda do Norte na semifinal do playoff em Bergamo e agora se prepara para ir a Zenica, onde será disputada a final na casa da Bósnia, que venceu o País de Gales nos pênaltis. Caso vença Dzeko e seus companheiros, qual seria o grupo que a Itália enfrentaria na Copa do Mundo?
Qual será o grupo da Itália caso se classifique para a Copa do Mundo: seleções e calendário dos jogos
AS ADVERSÁRIAS
Caso se classifique oficialmente através dos playoffs, a Itália será colocada no Grupo B, conforme o sorteio oficial, e estrearia em Toronto no dia 12 de junho às 15h (21h na Itália) contra a seleção anfitriã do Canadá, que conta com David, jogador da Juventus, Buchanan, ex-jogador da Inter, e Koné, meio-campista do Sassuolo.
A segunda partida será no dia 18, também às 15h (21h na Itália, nota do editor), contra a Suíça em Los Angeles. Os suíços contam com muitos jogadores que atuam ou atuaram na Itália, como Akanji, do Inter, Freuler, do Bologna, Jashari, do Milan, Aebischer, do Pisa, além dos ex-jogadores da Série A Rodriguez, Ndoye, Okafor e Widmer.
Última partida da fase de grupos no dia 24 de junho, mais uma vez às 15h e, portanto, às 21h na Itália, em Seattle contra o Catar, em busca dos primeiros pontos na Copa do Mundo após a edição de 2022 como anfitriões, encerrada com 0 pontos na fase de grupos.
O PROGRAMA
-12 de junho, Toronto, às 21h (horário da Itália): Canadá x Bósnia/Itália
-18 de junho, Los Angeles, às 21h (horário italiano): Suíça x Bósnia/Itália
-24 de junho, Seattle, às 21h (horário da Itália): Bósnia/Itália x Catar