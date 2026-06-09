Está tão perto que quase dá para sentir o cheiro. Faltam agora apenas dois dias para a Copa do Mundo de 2026, com os melhores jogadores de todo o mundo se reunindo nos Estados Unidos, no México e no Canadá para o que promete ser um verão de futebol espetacular. Enquanto algumas seleções sonham apenas em passar da fase de grupos, outras sabem que qualquer resultado que não seja a conquista do troféu no final de julho será considerado um fracasso. Estamos, então, prontos para cinco semanas e meia de emoção, repletas de alegria e decepção em igual medida.
Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos algumas coisas sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores, tanto do Reino Unido quanto dos EUA, que fizessem suas previsões para o torneio. Desde os vencedores da Chuteira de Ouro e da Bola de Ouro até os azarões, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar do maior torneio já organizado pela FIFA.
Hoje, pedimos à nossa equipe para prever quais seleções serão as maiores decepções do torneio — eis o que eles têm a dizer...
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"O Brasil ainda não encontrou o seu ritmo"
Mark Doyle: O Brasil não poderia ter um técnico melhor do que Carlo Ancelotti, um homem conhecido por formar equipes de sucesso a partir de jogadores egocêntricos. Também ajuda o fato de ele já ter trabalhado — e conquistado títulos — com vários membros importantes da Seleção. No entanto, o Brasil ainda não encontrou o seu ritmo sob o comando de Ancelotti, que assumiu o cargo há apenas um ano, e, como ele mesmo admitiu, o elenco carece de profundidade em várias posições. Quando se leva em conta também que o Brasil está em um grupo complicado, no qual não é certo que termine em primeiro lugar, acho que podemos estar diante de uma possível eliminação precoce, talvez até mesmo nas oitavas de final.
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"A Alemanha tem pontos fracos em todo o campo"
Krishan Davis: A Alemanha não tem apresentado um bom desempenho em torneios importantes desde que chegou às semifinais da Euro 2016, e não há realmente nada na seleção atual que me convença de que as coisas serão diferentes desta vez. Eles têm muitos jogadores sólidos, mas apresentam pontos fracos em todo o campo que, acredito, serão explorados por seleções mais fortes. Desta vez, eles devem passar da fase de grupos, mas não espero que cheguem muito além disso.
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"A Espanha depende excessivamente de Yamal"
Stephen Darwin: Muitos apostam que a Espanha vai chegar até o fim este ano — e com alguma razão, considerando o brilho que a equipe teve na Euro 2024. O elenco é praticamente o mesmo, com a exceção de um ou dois jogadores mais experientes, mas parece haver uma dependência excessiva de Lamine Yamal. O melhor jogador do mundo chega ao torneio lesionado e exausto após uma campanha exaustiva com o Barcelona e, caso um adversário nas eliminatórias descubra como neutralizá-lo, vejo grandes sinais de alerta quanto às chances da Espanha conquistar o título.
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"Um sorteio difícil pode mandar a Holanda para casa mais cedo"
Amee Ruszkai: Há grandes chances de um confronto muito interessante nas oitavas de final entre a Holanda, como vencedora do Grupo F, e Marrocos, caso este termine em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil. Isso significará uma eliminação brutalmente precoce para uma das seleções repletas de estrelas, provavelmente a Oranje. Há dúvidas sobre a forma de vários titulares importantes da Holanda, a posição de lateral-esquerdo é um problema e tem havido alguns resultados e atuações preocupantes nos últimos tempos. Ainda há qualidade de verdade nesta equipe, mas um sorteio difícil na fase eliminatória pode mandá-la para casa muito cedo.
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"O sexto título pode estar fora do alcance do Brasil"
Chris Burton: Na convocação de 26 jogadores do Brasil, 16 têm 28 anos ou mais. E embora a experiência seja uma qualidade útil, será que a Seleção corre o risco de estar ultrapassada? A equipe pode ter dificuldades com a velocidade na defesa, enquanto alguém além do lesionado Neymar pode ser necessário para dar um impulso ao ataque. Vinicius Jr. é capaz disso? A equipe de Carlo Ancelotti deve passar facilmente pela fase de grupos, mas um sexto título da Copa do Mundo pode estar bem além de suas possibilidades.
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"A Alemanha pode levar uma surpresa contra Curaçao"
Alex Labidou: A Alemanha simplesmente não tem aquele fator de intimidação que algumas de suas seleções anteriores tinham, e o técnico Julian Nagelsmann tem sido duramente criticado pela mídia local por causa de suas táticas. O ataque deles é dinâmico, mas muito irregular. Esta pode ser uma seleção que venha a sofrer uma surpresa contra Curaçao ou o Equador na fase de grupos.
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"Koeman não consegue tirar o máximo proveito da seleção holandesa"
Peter McVitie: O técnico da Holanda, Ronald Koeman, conta com uma grande quantidade de talentos à sua disposição, reunindo um grupo de estrelas holandesas espalhadas pelas principais ligas da Europa. O fato de um contingente tão grande — 15 jogadores — atuar na Premier League deveria deixá-los em boa forma para um mês exaustivo na América do Norte, mas o técnico da Oranje ainda não consegue tirar o melhor proveito de sua equipe. Uma frustrante derrota por 1 a 0 para a Argélia no primeiro dos amistosos pré-torneio expôs enormes falhas que ainda assombram a equipe de Koeman, que pagou o preço por uma incapacidade desconcertante de balançar as redes.
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"A Croácia está velha"
Ryan Tolmich: Normalmente, sempre há pelo menos um tropeço na fase de grupos, mas com o aumento do número de participantes, isso é um pouco menos provável do que costumava ser. Os melhores dos melhores devem se sair bem e, com a maioria das equipes em terceiro lugar também avançando, há uma camada extra de proteção. Dito isso, há equipes nesse segundo escalão com potencial para fracassar: a Croácia tem um elenco envelhecido, o Uruguai tem passado por um período caótico e o Senegal está lidando com algumas confusões da federação. Todas as três são equipes que podem causar dores de cabeça aos adversários, mas todas as três também podem enfrentar seus próprios problemas.
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"A Argentina não renovou o seu elenco"
Tom Hindle: A Argentina, por mais doloroso que seja admitir. Sim, é um crime apostar contra Lionel Messi, especialmente com esta versão da Albiceleste, mas eles não renovaram o elenco como deveriam e são basicamente a mesma equipe de 2022, embora sem a valiosa experiência de alguns veteranos, enquanto os que permaneceram estão quatro anos mais velhos. O baixo desempenho de jogadores-chave como Alexis Mac Allister e Rodrigo De Paul será uma preocupação, e eles não têm sido convincentes o suficiente na preparação para dissipar qualquer uma dessas preocupações. Uma eliminação nas quartas de final é possível.
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"A Inglaterra está a um passo do desastre com a lesão de Kane"
Tom Maston: Eu adoraria estar errado, mas não estou nem um pouco convencido com a Inglaterra. A campanha de classificação pode ter sido histórica, mas os resultados nos amistosos contra seleções que estarão na Copa do Mundo têm sido péssimos, enquanto Thomas Tuchel raramente, ou talvez nunca, conseguiu escalar seu time preferido da defesa ao ataque. Os Três Leões estão a uma lesão de Harry Kane do desastre, enquanto sua defesa depende de John Stones permanecer em forma para conseguir resistir aos melhores ataques. Leve em conta um clima desconhecido e um sorteio potencialmente difícil nas eliminatórias, e há uma chance de a Inglaterra nem chegar às quartas de final.