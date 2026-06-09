Aqui na GOAL, gostamos de pensar que sabemos algumas coisas sobre o belo jogo; por isso, pedimos à nossa equipe de redatores e editores, tanto do Reino Unido quanto dos EUA, que fizessem suas previsões para o torneio. Desde os vencedores da Chuteira de Ouro e da Bola de Ouro até os azarões, trazemos tudo o que você precisa saber sobre o que esperar do maior torneio já organizado pela FIFA.

Hoje, pedimos à nossa equipe para prever quais seleções serão as maiores decepções do torneio — eis o que eles têm a dizer...