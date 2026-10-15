Mount está longe de ser a primeira contratação milionária a deixar o Manchester United sem saber o que pensar. Jadon Sancho, Antony e Rasmus Hojlund também se enquadram nessa categoria nos últimos cinco anos.

Parker acrescentou, ao falar das contratações questionáveis e da dificuldade de encontrar jogadores que justifiquem o investimento: “E houve mais casos além desses. Fico pensando nessa forma de contratar jogadores hoje, com todos esses dados e coisas do tipo.

“O que há de errado em simplesmente observar os jogadores e fazer perguntas às pessoas ao redor? Acompanhá-los, vê-los jogar e observar como se comportam. Prestar atenção neles durante as partidas, ir aos jogos. Em tese, é preciso vê-los em algo parecido com uma noite fria de novembro na casa do Stoke City e comparar o desempenho deles ali com o que mostram em casa.

“Como eles jogam quando seu time está sendo massacrado? Mesmo quando estão perdendo, continuam cobrando mais dos companheiros? Se um jogador perde duas chances, ele se abate e deixa de produzir? Ou continua tentando? Ele para de chutar por medo de errar, de mandar a bola para fora de novo e de ser vaiado?

“É assim que se conhece um jogador, não olhando estatísticas o tempo todo. Porque as estatísticas não mostram a mentalidade de uma pessoa nem como ela reage em determinadas situações. E houve jogadores demais assim, porque é preciso ter um perfil específico para jogar no Manchester United.

“Não me peçam para colocar isso no papel ou explicar em detalhes, mas percebo isso pelo que vi de jogadores que estavam lá e não deram certo quando eu estava no clube. E não foi porque não tinham qualidade. Foi pelas exigências do que significa jogar no Manchester United e pelo fato de que, no fundo, eles praticamente admitiram para si mesmos que não conseguiam lidar com isso.

“É o que pode acontecer e o que está acontecendo com alguns jogadores. As exigências são grandes demais. E não estou falando de alguém bater à sua porta para dizer que você é ruim. É algo que você percebe ao andar por aí, ao encontrar as pessoas e ouvir a maneira como elas falam.

“E não se trata de agressividade da parte das pessoas. É simplesmente o que o clube representa. Mesmo agora, nestes tempos difíceis, dentro e fora de campo, as exigências continuam. As pessoas observam, e a maioria espera que você fracasse. Cabe a você mostrar do que é capaz. Então, de repente, você conquista o respeito de pessoas que, em sua maioria, odeiam o Manchester United. Você se saiu bem para elas, mas elas nunca dizem o nome do clube, dizem ‘eles’.

“Voltando a Mason Mount, talvez seja isso que esteja acontecendo com ele. Ele pensou no Chelsea, no que o clube representava, em por que estava lá e no que conquistou. Então, de repente, percebeu que o Manchester United é um clube diferente do Chelsea. Muito diferente.

“Jogar em Londres é completamente diferente de jogar fora de Londres. É uma grande mudança. As exigências aumentam um pouco porque você praticamente vive em uma cidade dominada por um só clube. Em Manchester, há dois, mas a situação muda de repente. Jogar em Londres, onde há quatro ou cinco times na primeira divisão, pelo menos quatro, é completamente diferente. A vida é completamente diferente quando você ganha ou perde jogos.”