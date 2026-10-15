Getty
Traduzido por
“Qual era a gravidade da lesão dele?”: Mason Mount é considerado um fracasso de 55 milhões de libras no Manchester United, que pode buscar propostas pelo ex-meio-campista do Chelsea em 2027
Os números de Mount no Manchester United: jogos e gols
O United foi visto como protagonista de uma grande contratação ao tirar Mount de Stamford Bridge em 2023, já que ele tinha 36 partidas pela seleção inglesa e um título da Champions League em um currículo impressionante.
O bom desempenho e a condição física, porém, têm sido difíceis de alcançar ao longo de três anos no chamado ‘Teatro dos Sonhos’. Mount disputou apenas 75 partidas pelo Manchester United e marcou oito gols. Esperava-se muito mais de um jogador de quem se esperava criatividade.
Mount não é titular sob o comando de Michael Carrick atualmente, com novos reforços chegando ao meio-campo de Old Trafford, e terá apenas 12 meses restantes de contrato ao fim da temporada 2026-27.
- Getty
O Manchester United deveria convidar outros clubes a apresentar propostas por Mount?
O Manchester United tentará vendê-lo para recuperar parte do investimento elaborado que fez? Ao receber essa pergunta, Parker, ex-defensor do Manchester United campeão da Premier League, que falou em parceria com a FreeBets, disse à GOAL: “Se o United lhe desse mais um ano, isso só traria de volta tudo o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, com jogadores sendo recompensados pelo fracasso.
“Não deu certo. Para ele, será um fracasso não ter conseguido fazer dar certo no clube para o qual seu pai torce. Obviamente, o pai queria muito que o filho se saísse bem.
“Acho que ele deixou que lesões demais atrapalhassem. Fiquei me perguntando até que ponto ele estava lesionado. Era uma daquelas lesões com as quais dá para continuar jogando e se recuperar enquanto joga, em vez de ficar de fora até estar 100%? Porque o trabalhador comum, quando vai trabalhar, nem sempre está se sentindo bem, mas vai e faz seu trabalho mesmo assim, na esperança de aguentar até o fim do expediente e se sentir melhor depois.
“Mas ele não fez o suficiente. Toda vez que teve a oportunidade de provar seu valor e entrou em campo, todo mundo pensou: ‘É, talvez tenhamos visto alguma coisa’. E, de repente, chega o jogo seguinte e ele está fora por lesão. Assim, acabou criando expectativas para depois decepcionar as pessoas.
“Ainda havia muita gente querendo que ele se saísse bem, porque vê o que ele tem e olha para o que o United tem sido. Todo mundo pensa que dá para sentir que ele está prestes a deslanchar. Só que, para ele, simplesmente não deu certo. Então, às vezes, é preciso dizer: ‘clube certo, momento errado’.”
Problemas com transferências milionárias em Old Trafford
Mount está longe de ser a primeira contratação milionária a deixar o Manchester United sem saber o que pensar. Jadon Sancho, Antony e Rasmus Hojlund também se enquadram nessa categoria nos últimos cinco anos.
Parker acrescentou, ao falar das contratações questionáveis e da dificuldade de encontrar jogadores que justifiquem o investimento: “E houve mais casos além desses. Fico pensando nessa forma de contratar jogadores hoje, com todos esses dados e coisas do tipo.
“O que há de errado em simplesmente observar os jogadores e fazer perguntas às pessoas ao redor? Acompanhá-los, vê-los jogar e observar como se comportam. Prestar atenção neles durante as partidas, ir aos jogos. Em tese, é preciso vê-los em algo parecido com uma noite fria de novembro na casa do Stoke City e comparar o desempenho deles ali com o que mostram em casa.
“Como eles jogam quando seu time está sendo massacrado? Mesmo quando estão perdendo, continuam cobrando mais dos companheiros? Se um jogador perde duas chances, ele se abate e deixa de produzir? Ou continua tentando? Ele para de chutar por medo de errar, de mandar a bola para fora de novo e de ser vaiado?
“É assim que se conhece um jogador, não olhando estatísticas o tempo todo. Porque as estatísticas não mostram a mentalidade de uma pessoa nem como ela reage em determinadas situações. E houve jogadores demais assim, porque é preciso ter um perfil específico para jogar no Manchester United.
“Não me peçam para colocar isso no papel ou explicar em detalhes, mas percebo isso pelo que vi de jogadores que estavam lá e não deram certo quando eu estava no clube. E não foi porque não tinham qualidade. Foi pelas exigências do que significa jogar no Manchester United e pelo fato de que, no fundo, eles praticamente admitiram para si mesmos que não conseguiam lidar com isso.
“É o que pode acontecer e o que está acontecendo com alguns jogadores. As exigências são grandes demais. E não estou falando de alguém bater à sua porta para dizer que você é ruim. É algo que você percebe ao andar por aí, ao encontrar as pessoas e ouvir a maneira como elas falam.
“E não se trata de agressividade da parte das pessoas. É simplesmente o que o clube representa. Mesmo agora, nestes tempos difíceis, dentro e fora de campo, as exigências continuam. As pessoas observam, e a maioria espera que você fracasse. Cabe a você mostrar do que é capaz. Então, de repente, você conquista o respeito de pessoas que, em sua maioria, odeiam o Manchester United. Você se saiu bem para elas, mas elas nunca dizem o nome do clube, dizem ‘eles’.
“Voltando a Mason Mount, talvez seja isso que esteja acontecendo com ele. Ele pensou no Chelsea, no que o clube representava, em por que estava lá e no que conquistou. Então, de repente, percebeu que o Manchester United é um clube diferente do Chelsea. Muito diferente.
“Jogar em Londres é completamente diferente de jogar fora de Londres. É uma grande mudança. As exigências aumentam um pouco porque você praticamente vive em uma cidade dominada por um só clube. Em Manchester, há dois, mas a situação muda de repente. Jogar em Londres, onde há quatro ou cinco times na primeira divisão, pelo menos quatro, é completamente diferente. A vida é completamente diferente quando você ganha ou perde jogos.”
- Getty
Mount precisa buscar um recomeço em 2027?
O menor número de partidas disputadas por Mount em uma temporada da Premier League durante sua passagem pelo Chelsea foi 24. Ele nunca chegou a esse número como jogador do Manchester United, com problemas na musculatura posterior da coxa atrapalhando sua sequência.
Ele ainda tem apenas 27 anos e deve ter muito futebol pela frente no mais alto nível. Mas já se passaram quatro anos desde a última vez que defendeu a Inglaterra, e um recomeço longe de Old Trafford pode ser necessário para reacender por completo o brilho que vem se apagando.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.