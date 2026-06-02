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“Qual é o seu problema?” – Crítica a Kylian Mbappé no Real Madrid é refutada por compatriota francês, também campeão da Copa do Mundo
Mourinho foi aconselhado a se adaptar a Mbappé
Após duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante, o Real Madrid teria recorrido a Mourinho para recuperar o caminho das vitórias neste verão. A fase de seca do clube coincidiu com a chegada de Mbappé em 2024. Apesar dos rumores de desentendimentos com os companheiros de equipe e das controvérsias em torno de sua vida privada, Desailly insiste que o atacante não é a causa principal das dificuldades. Em entrevista ao FootballTransfers em nome do MrRaffle.com, o campeão da Copa do Mundo de 1998 explicou que atacantes de elite exigem adaptações táticas. “Mbappé nunca foi realmente um problema para um técnico”, afirmou Desailly. “Mourinho diria a mesma coisa: ‘Estou feliz com os 40 ou 42 gols por ano do Mbappé, só preciso me adaptar a ele.’ Ele é o atacante.”
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Defendendo a vida privada do atacante
O atacante enfrentou recentemente um intenso escrutínio da mídia por causa de uma viagem à Itália e de sua controversa recuperação de lesão em Paris. No entanto, Desailly rejeitou a ideia de que as atividades dos jogadores fora de campo devam ser vigiadas incessantemente. Ele acrescentou: “Todos podem comentar sobre o que acontece na vida privada de alguém ou sobre a necessidade de se deslocar. Certamente há torcedores do Real Madrid que acham que um jogador não deve ter vida privada e deve se dedicar inteiramente ao clube. Essa percepção sempre existe. Eu também senti isso quando jogava futebol — onde, de certa forma, você pertence aos torcedores. Isso é correto e ficamos felizes por isso, mas não vamos exagerar. Eu faço o que quero nos meus momentos livres. Não venham me perguntar sobre isso. Portanto, não vejo nele um problema para Mourinho. É apenas uma questão de adaptação.”
Problemas sistêmicos no Real Madrid
Além das polêmicas fora de campo, permanecem as dúvidas sobre como o talentoso atacante se encaixa ao lado de estrelas como Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Desailly acredita que o sistema coletivo simplesmente não conseguiu acomodar o talento ofensivo no Santiago Bernabéu, insistindo que um time de ponta pode compensar a falta de trabalho defensivo de uma superestrela. Ele argumentou: “Mas não é só por causa do Mbappé. Ele não está defendendo? Tudo bem. Qual é o seu problema? Você pode se dar ao luxo de ter um jogador — eventualmente um e meio ou dois — em um time que não volta para a posição defensiva. Sim, você pode se dar ao luxo. Você é o Real Madrid. Você pode se adaptar, especialmente por um jogador que marca 40 gols por temporada.”
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O que vem por aí para Mbappé e o Real Madrid?
Enquanto Mourinho se prepara para assumir o comando antes da temporada 2026-27, sua prioridade imediata será unir um vestiário que, segundo relatos, estaria dividido. O técnico português precisa estabelecer rapidamente um esquema tático eficaz que maximize a eficácia do seu atacante estrela. Os torcedores acompanharão com grande expectativa para ver se essa mudança na comissão técnica poderá finalmente pôr fim à seca de títulos que já dura dois anos e liberar de fato o impressionante potencial da equipe.