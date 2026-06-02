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MbappeGetty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Qual é o seu problema?” – Crítica a Kylian Mbappé no Real Madrid é refutada por compatriota francês, também campeão da Copa do Mundo

K. Mbappe
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
M. Desailly

Marcel Desailly, ícone do futebol francês, defendeu veementemente seu compatriota Kylian Mbappé em meio às recentes críticas em torno da passagem do atacante pelo Real Madrid. Com José Mourinho supostamente prestes a assumir o comando dos Blancos neste verão, Desailly acredita que o novo técnico deve construir seu sistema tático em torno do prolífico atacante, em vez de esperar que ele assuma pesadas responsabilidades defensivas.

  • Mourinho foi aconselhado a se adaptar a Mbappé

    Após duas temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante, o Real Madrid teria recorrido a Mourinho para recuperar o caminho das vitórias neste verão. A fase de seca do clube coincidiu com a chegada de Mbappé em 2024. Apesar dos rumores de desentendimentos com os companheiros de equipe e das controvérsias em torno de sua vida privada, Desailly insiste que o atacante não é a causa principal das dificuldades. Em entrevista ao FootballTransfers em nome do MrRaffle.com, o campeão da Copa do Mundo de 1998 explicou que atacantes de elite exigem adaptações táticas. “Mbappé nunca foi realmente um problema para um técnico”, afirmou Desailly. “Mourinho diria a mesma coisa: ‘Estou feliz com os 40 ou 42 gols por ano do Mbappé, só preciso me adaptar a ele.’ Ele é o atacante.”

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  • mbappe(C)Getty Images

    Defendendo a vida privada do atacante

    O atacante enfrentou recentemente um intenso escrutínio da mídia por causa de uma viagem à Itália e de sua controversa recuperação de lesão em Paris. No entanto, Desailly rejeitou a ideia de que as atividades dos jogadores fora de campo devam ser vigiadas incessantemente. Ele acrescentou: “Todos podem comentar sobre o que acontece na vida privada de alguém ou sobre a necessidade de se deslocar. Certamente há torcedores do Real Madrid que acham que um jogador não deve ter vida privada e deve se dedicar inteiramente ao clube. Essa percepção sempre existe. Eu também senti isso quando jogava futebol — onde, de certa forma, você pertence aos torcedores. Isso é correto e ficamos felizes por isso, mas não vamos exagerar. Eu faço o que quero nos meus momentos livres. Não venham me perguntar sobre isso. Portanto, não vejo nele um problema para Mourinho. É apenas uma questão de adaptação.”

  • Problemas sistêmicos no Real Madrid

    Além das polêmicas fora de campo, permanecem as dúvidas sobre como o talentoso atacante se encaixa ao lado de estrelas como Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Desailly acredita que o sistema coletivo simplesmente não conseguiu acomodar o talento ofensivo no Santiago Bernabéu, insistindo que um time de ponta pode compensar a falta de trabalho defensivo de uma superestrela. Ele argumentou: “Mas não é só por causa do Mbappé. Ele não está defendendo? Tudo bem. Qual é o seu problema? Você pode se dar ao luxo de ter um jogador — eventualmente um e meio ou dois — em um time que não volta para a posição defensiva. Sim, você pode se dar ao luxo. Você é o Real Madrid. Você pode se adaptar, especialmente por um jogador que marca 40 gols por temporada.”

  • Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem por aí para Mbappé e o Real Madrid?

    Enquanto Mourinho se prepara para assumir o comando antes da temporada 2026-27, sua prioridade imediata será unir um vestiário que, segundo relatos, estaria dividido. O técnico português precisa estabelecer rapidamente um esquema tático eficaz que maximize a eficácia do seu atacante estrela. Os torcedores acompanharão com grande expectativa para ver se essa mudança na comissão técnica poderá finalmente pôr fim à seca de títulos que já dura dois anos e liberar de fato o impressionante potencial da equipe.