“Qual é o seu problema?” – Crítica a Kylian Mbappé no Real Madrid é refutada por compatriota francês, também campeão da Copa do Mundo

O atacante enfrentou recentemente um intenso escrutínio da mídia por causa de uma viagem à Itália e de sua controversa recuperação de lesão em Paris. No entanto, Desailly rejeitou a ideia de que as atividades dos jogadores fora de campo devam ser vigiadas incessantemente. Ele acrescentou: “Todos podem comentar sobre o que acontece na vida privada de alguém ou sobre a necessidade de se deslocar. Certamente há torcedores do Real Madrid que acham que um jogador não deve ter vida privada e deve se dedicar inteiramente ao clube. Essa percepção sempre existe. Eu também senti isso quando jogava futebol — onde, de certa forma, você pertence aos torcedores. Isso é correto e ficamos felizes por isso, mas não vamos exagerar. Eu faço o que quero nos meus momentos livres. Não venham me perguntar sobre isso. Portanto, não vejo nele um problema para Mourinho. É apenas uma questão de adaptação.”