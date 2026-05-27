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"Qual é o problema?" – Neymar acalma os rumores sobre lesão na Copa do Mundo depois que o ícone do Brasil assistiu ao último jogo do Santos das arquibancadas
Icon descarta receios quanto a lesões
Neymar fez uma aparição de destaque na Vila Belmiro nesta terça-feira para assistir ao Santos conquistar uma vitória crucial por 3 a 0 contra o Deportivo Cuenca na Copa Sul-Americana. Embora sua presença nas arquibancadas tenha encantado a torcida local, a conversa rapidamente se voltou para sua condição física, após um recente edema na panturrilha sofrido em uma partida contra o Coritiba.
Quando questionado pelos repórteres sobre como estava sua panturrilha antes de se juntar à seleção brasileira, o jogador de 34 anos foi tipicamente direto. “Está aqui, toda intacta”, respondeu Neymar, conforme citado pela ESPN Brasil, descartando qualquer ideia de que estivesse enfrentando uma limitação física significativa no momento.
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Não há nenhum “problema” antes da Copa do Mundo
A série de perguntas continuou enquanto a imprensa local pressionava o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain sobre se a lesão poderia comprometer seu desempenho ou sua disponibilidade para a Copa do Mundo deste verão. Neymar, claramente imperturbável diante do escrutínio, deu uma resposta curta e direta à imprensa presente.
“Qual é o problema?”, retrucou o atacante quando questionado se a lesão na panturrilha poderia ser um “problema” para a Copa do Mundo.
Plano de treinamento especializado
Embora Neymar continue publicamente otimista quanto à sua condição física, a equipe médica da seleção brasileira estaria adotando uma abordagem mais cautelosa. Espera-se que Carlo Ancelotti e sua equipe implementem um programa de treinamento especializado para o craque assim que ele chegar ao centro de treinamento Granja Comary, em Teresópolis.
O departamento médico está agindo com cautela, garantindo que o edema na panturrilha não piore durante os preparativos de alta intensidade para o torneio. Casemiro foi o primeiro membro da equipe a se apresentar na terça-feira, e Neymar deve seguir o mesmo caminho na quarta-feira para iniciar seu processo individualizado de recuperação e integração.
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Contagem regressiva para a estreia
Neymar chega a este ciclo da Copa do Mundo tendo disputado 15 partidas pelo Santos nesta temporada, contribuindo com seis gols e quatro assistências. Ele participou de 10 das últimas 17 partidas do clube, mostrando lampejos de brilhantismo que acabaram por convencer Ancelotti a incluí-lo na lista final de convocados para a América do Norte.
O Brasil tem dois amistosos de preparação agendados contra o Panamá, em 31 de maio, e o Egito, em 6 de junho, antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos, em 13 de junho. Todos os olhos estarão voltados para Neymar para ver se sua confiança fora de campo se traduzirá em atuações decisivas em campo, enquanto a Seleção busca seu sexto título mundial.