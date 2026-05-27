Neymar fez uma aparição de destaque na Vila Belmiro nesta terça-feira para assistir ao Santos conquistar uma vitória crucial por 3 a 0 contra o Deportivo Cuenca na Copa Sul-Americana. Embora sua presença nas arquibancadas tenha encantado a torcida local, a conversa rapidamente se voltou para sua condição física, após um recente edema na panturrilha sofrido em uma partida contra o Coritiba.

Quando questionado pelos repórteres sobre como estava sua panturrilha antes de se juntar à seleção brasileira, o jogador de 34 anos foi tipicamente direto. “Está aqui, toda intacta”, respondeu Neymar, conforme citado pela ESPN Brasil, descartando qualquer ideia de que estivesse enfrentando uma limitação física significativa no momento.