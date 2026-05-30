Antes do fracasso da negociação, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, havia demonstrado claro otimismo em relação à busca pelo atacante: “Estamos de acordo em que contrataremos um jogador de ataque se ele estiver dentro do nosso orçamento. Tivemos uma conversa muito positiva e esperamos poder avançar.”

A diretoria do clube via Gordon como uma contratação ideal para reforçar o ataque antes da nova temporada. No entanto, a relutância em aceitar a alta avaliação do Newcastle acabou abrindo caminho para a entrada do Barcelona.