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"Qual é o motivo?" – Thomas Müller exige uma explicação para a decisão de Anthony Gordon de recusar o Bayern em favor de uma transferência de 80 milhões de euros para o Barcelona
Os catalães dão a volta por cima na perseguição em Munique
O Barcelona conseguiu tirar do Bayern o principal alvo para a janela de transferências de verão ao fechar um acordo no valor de 80 milhões de euros (69,3 milhões de libras) pelo ponta Gordon, do Newcastle. O clube catalão pagará 70 milhões de euros adiantados, com mais 10 milhões de euros em bônus, garantindo um contrato de longo prazo para o atacante de 25 anos até 2031. Após um atraso de quatro horas causado por complicações de última hora com a documentação, o gigante espanhol finalmente aprovou e anunciou a transferência na tarde de sexta-feira.
- AFP
Eberl demonstra otimismo inicial
Antes do fracasso da negociação, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, havia demonstrado claro otimismo em relação à busca pelo atacante: “Estamos de acordo em que contrataremos um jogador de ataque se ele estiver dentro do nosso orçamento. Tivemos uma conversa muito positiva e esperamos poder avançar.”
A diretoria do clube via Gordon como uma contratação ideal para reforçar o ataque antes da nova temporada. No entanto, a relutância em aceitar a alta avaliação do Newcastle acabou abrindo caminho para a entrada do Barcelona.
Muller perplexo com a indiferença
No entanto, em entrevista ao podcast do BILD, o “Bayern Insider”, após a transferência definitiva do jogador para a Espanha, Müller expressou abertamente seu espanto com a decisão: “Se o Barcelona e o Bayern se dispuseram a contratá-lo, qual foi o fator decisivo para que Gordon não viesse para Munique? Conheço Hansi Flick muito bem, é claro. É muito divertido jogar sob o comando dele, tanto em termos de liderança quanto de estilo de jogo. Mas eu iria para o FC Bayern.”
- AFP
O Bayern busca alternativas para o ataque
O Bayern precisa se reorganizar rapidamente e buscar reforços alternativos para o ataque, após perder a contratação ideal antes de uma exigente temporada nacional. Depois de encerrar a temporada com a vitória na final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, a diretoria do clube precisa encontrar jogadores de profundidade adequados para aliviar a carga sobre jogadores como Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz.