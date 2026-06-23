Pickford ainda tem apenas 32 anos, então pode estar de olho no recorde de jogos sem sofrer gols de Shilton. Questionado sobre manter esse marco histórico, um dos melhores que o futebol mundial já viu acrescentou: “Acho que alguns dos times contra os quais eles jogam hoje em dia são provavelmente o que eu chamo de partidas fáceis, ou jogos em que não se sofre gols. Nós não tivemos muitos desses!

“Tenho muito respeito pelo Jordan. Acompanhei sua trajetória desde que ele era um garoto. Acho que ele amadureceu. Gosto da maneira como ele se expressa. Ele cobra a defesa, mas também dá para vê-lo incentivando e assumindo responsabilidade. Acho que isso é uma parte importante agora.

“É preciso jogar de verdade como um jogador de linha, e ele é brilhante em lançar aquelas bolas de 50 jardas para os atacantes ou meio-campistas. A precisão dele é inacreditável. Acho que esse é um ponto forte.

“Seu histórico na defesa de pênaltis é muito bom. Hoje em dia, eles recebem muito mais informações dos técnicos que observam os times e analisam os cobradores de pênaltis antes das partidas. Provavelmente têm uma lista de quem cobra pênaltis e onde costumam chutar. Então, isso influencia bastante.

“O mesmo vale para os cobradores de pênaltis. É muito raro ver um cobrador de pênaltis realmente nervoso hoje em dia. Todos parecem estar ‘programados’ para se concentrar, relaxar, respirar fundo e focar. Não existe mais aquela atitude do tipo ‘ah, espero conseguir marcar’ acompanhada de um pouco de nervosismo. Então, é assim que o futebol evoluiu em um aspecto específico, que é o lado técnico.”

Pickford e a Inglaterra voltam à ação na Copa do Mundo na terça-feira, quando enfrentam Gana em sua segunda partida do Grupo L no Gillette Stadium, em Foxborough — com Thomas Tuchel e companhia torcendo para que não haja contratempos, depois de terem derrotado a Croácia por 4 a 2 na estreia no torneio.