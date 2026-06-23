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Qual é o lugar de Jordan Pickford entre os grandes goleiros da Inglaterra? Peter Shilton, detentor do recorde, coloca o atual goleiro titular à altura de Gordon Banks, David Seaman e outros
Banks, Shilton, Seaman & Hart: Pickford segue os passos de nomes ilustres
Entre 1970 e 1990 — período em que conquistou duas Copas da Europa com o Nottingham Forest e disputou uma semifinal da Copa do Mundo —, Shilton disputou 125 partidas pela seleção de seu país. Isso apesar de enfrentar forte concorrência pela vaga com outro grande nome de todos os tempos: a lenda do Liverpool e do Tottenham, Ray Clemence.
Antes de Shilton assumir a posição entre as traves, outro pilar do Leicester — Banks, com 73 partidas pela seleção — havia ajudado a Inglaterra a fazer história ao conquistar o título mundial em 1966. Seaman, campeão com o Arsenal, despontou no final dos anos 80, antes de passar o bastão da guarda do gol para nomes como David James e Joe Hart.
Ninguém conseguiu alcançar a marca de 125 partidas de Shilton — embora se espere que Harry Kane o faça em algum momento —, enquanto seu recorde de 66 jogos sem sofrer gols pela seleção parece destinado a resistir ao teste do tempo.
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Qual é a posição de Pickford entre os goleiros lendários da Inglaterra?
Questionado sobre a posição do goleiro Pickford, do Everton — que já soma 85 partidas — na hierarquia da seleção inglesa, Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Acho que ele é provavelmente o melhor desde que eu me aposentei da seleção inglesa. Se você analisar o histórico: semifinais de Copa do Mundo, defesas de pênaltis. Ele ainda tem um longo caminho pela frente na carreira.
“Acho que ele provavelmente está lá no topo. Eu o colocaria lá como o melhor. Obviamente, David Seaman está bem próximo. Mas, de modo geral, considerando sua trajetória como um todo, acho que ele provavelmente é o melhor desde que eu jogava.”
Recorde de jogos sem sofrer gols: Será que Pickford conseguirá alcançar Shilton no ranking de jogos sem sofrer gols?
Pickford ainda tem apenas 32 anos, então pode estar de olho no recorde de jogos sem sofrer gols de Shilton. Questionado sobre manter esse marco histórico, um dos melhores que o futebol mundial já viu acrescentou: “Acho que alguns dos times contra os quais eles jogam hoje em dia são provavelmente o que eu chamo de partidas fáceis, ou jogos em que não se sofre gols. Nós não tivemos muitos desses!
“Tenho muito respeito pelo Jordan. Acompanhei sua trajetória desde que ele era um garoto. Acho que ele amadureceu. Gosto da maneira como ele se expressa. Ele cobra a defesa, mas também dá para vê-lo incentivando e assumindo responsabilidade. Acho que isso é uma parte importante agora.
“É preciso jogar de verdade como um jogador de linha, e ele é brilhante em lançar aquelas bolas de 50 jardas para os atacantes ou meio-campistas. A precisão dele é inacreditável. Acho que esse é um ponto forte.
“Seu histórico na defesa de pênaltis é muito bom. Hoje em dia, eles recebem muito mais informações dos técnicos que observam os times e analisam os cobradores de pênaltis antes das partidas. Provavelmente têm uma lista de quem cobra pênaltis e onde costumam chutar. Então, isso influencia bastante.
“O mesmo vale para os cobradores de pênaltis. É muito raro ver um cobrador de pênaltis realmente nervoso hoje em dia. Todos parecem estar ‘programados’ para se concentrar, relaxar, respirar fundo e focar. Não existe mais aquela atitude do tipo ‘ah, espero conseguir marcar’ acompanhada de um pouco de nervosismo. Então, é assim que o futebol evoluiu em um aspecto específico, que é o lado técnico.”
Pickford e a Inglaterra voltam à ação na Copa do Mundo na terça-feira, quando enfrentam Gana em sua segunda partida do Grupo L no Gillette Stadium, em Foxborough — com Thomas Tuchel e companhia torcendo para que não haja contratempos, depois de terem derrotado a Croácia por 4 a 2 na estreia no torneio.
- Lynx
A escalação oficial: Shilton foi destaque em um confronto memorável da Copa do Mundo de 1986
Shilton, o homem que foi vítima do momento mais polêmico da história do futebol, finalmente encerrou esse capítulo. Em um extraordinário ato de reconciliação promovido pela Lynx Fine Fragrance, Shilton apertou a mão de um mascote que personificava o infame momento da Copa do Mundo da FIFA de 1986. O momento, apelidado de “A Reconciliação Oficial”, marca a primeira vez que Shilton publicamente deixou o passado para trás em relação à controvérsia mais antiga do futebol.
A “Reconciliação Oficial” aconteceu no campo de futebol do Chelmsford FC, próximo à cidade natal de Peter, e a marca de fragrâncias masculinas Lynx trouxe de avião sua mascote argentina — que faz parte do patrocínio da marca à Copa do Mundo da FIFA 2026™ — até Chelmsford para essa reconciliação histórica. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rancores 0.