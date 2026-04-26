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Qual é a gravidade da lesão de Kylian Mbappé? O Real Madrid recebe notícias “positivas”, mas continua preocupado com a lesão no tendão da coxa esquerda do atacante francês
Sinais positivos na primeira tomografia
Mbappé e o Real Madrid receberam notícias preliminarmente positivas após a saída do atacante durante sua histórica 100ª partida pelo clube. O ex-jogador do Paris Saint-Germain causou comoção no Bernabéu ao pedir para ser substituído nos minutos finais do confronto contra o Real Betis, gerando receios imediatos quanto à sua disponibilidade para o desfecho da temporada.
No entanto, as primeiras avaliações médicas sugerem que a lesão pode não ser tão grave quanto se temia inicialmente. O jornalista da DAZN, Sergio Quirante, afirmou no X que o jogador já visitou a clínica, declarando: “Mbappé passou por um exame de ultrassom esta manhã para avaliar a gravidade do desconforto no tendão da coxa esquerda. O resultado foi bom, mas ele ainda passará por outro exame na segunda-feira com uma ressonância magnética.”
- AFP
As preocupações com o Clássico e a Copa do Mundo continuam
Apesar do resultado positivo do exame, o francês ainda não está totalmente fora de perigo. O Real Madrid está praticamente fora da disputa pelo título, 11 pontos atrás do Barcelona, faltando apenas cinco partidas, mas o momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel, com o El Clásico marcado para 10 de maio se aproximando. Perder seu craque para um confronto tão importante seria um duro golpe para o técnico Álvaro Arbeloa.
A preocupação vai muito além da capital espanhola, com os torcedores franceses prendendo a respiração antes da Copa do Mundo deste verão na América do Norte. Mbappé, que vem em excelente forma com 41 gols nesta temporada, é a peça-chave da seleção de Didier Deschamps. Qualquer ausência prolongada seria catastrófica para os Bleus, que se preparam para enfrentar o Senegal em sua estreia na fase de grupos, no dia 16 de junho.
Arbeloa aguarda a evolução do quadro clínico
Após o frustrante empate em 1 a 1 contra o Betis, em que o Real Madrid sofreu o gol de empate de Héctor Bellerín aos 94 minutos, Arbeloa não conseguiu dar um prazo definitivo para o retorno de seu craque. O técnico observou que a decisão de substituir Mbappé foi tomada de forma reativa, com base nas sensações físicas do jogador em campo.
“Não faço ideia [do que há de errado com Mbappé]”, disse Arbeloa aos repórteres. “Ele sentiu um certo desconforto. Vamos ver como ele evolui nos próximos dias.” O jogador teria passado direto pelo banco de reservas e ido direto para o vestiário.
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A lista crescente de lesionados do Real Madrid
A possível ausência de Mbappé vem somar-se a uma lista crescente de preocupações para a diretoria do Real Madrid. Com Rodrygo já descartado da Copa do Mundo devido a uma grave lesão no joelho, o time do Bernabéu vê suas opções de ataque se esgotarem em um momento crítico.
Embora a ressonância magnética na segunda-feira forneça o veredicto final, é altamente provável que Mbappé seja poupado para a próxima partida contra o Espanyol, em 3 de maio. A equipe médica do clube trabalhará sem parar para garantir que ele possa, pelo menos, participar de alguma forma das últimas semanas da temporada, sem comprometer suas chances de liderar a França no cenário mundial neste verão.