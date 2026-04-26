Qual é a gravidade da lesão de Kylian Mbappé? O Real Madrid recebe notícias “positivas”, mas continua preocupado com a lesão no tendão da coxa esquerda do atacante francês

Mbappé e o Real Madrid receberam notícias preliminarmente positivas após a saída do atacante durante sua histórica 100ª partida pelo clube. O ex-jogador do Paris Saint-Germain causou comoção no Bernabéu ao pedir para ser substituído nos minutos finais do confronto contra o Real Betis, gerando receios imediatos quanto à sua disponibilidade para o desfecho da temporada.

No entanto, as primeiras avaliações médicas sugerem que a lesão pode não ser tão grave quanto se temia inicialmente. O jornalista da DAZN, Sergio Quirante, afirmou no X que o jogador já visitou a clínica, declarando: “Mbappé passou por um exame de ultrassom esta manhã para avaliar a gravidade do desconforto no tendão da coxa esquerda. O resultado foi bom, mas ele ainda passará por outro exame na segunda-feira com uma ressonância magnética.”