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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
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Qual a relação de Jorge Mendes? Resposta surpreendente de Hojlund sobre suas declarações a respeito de Cristiano Ronaldo

Dinamarca x Portugal
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
R. Hoejlund
C. Ronaldo
Dinamarca
Portugal

A estrela dinamarquesa se afasta da crise de Portugal

A ausência de Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Europa não passou despercebida. Com Ronaldo fora da escalação do treinador Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, jogador da Dinamarca, decidiu comemorar imitando o famoso "Siuuu", gesto que consagrou seu ídolo preferido.

Em seguida, houve um episódio polêmico entre Hojlund e Jesus após o apito final, quando o jogador o empurrou, numa cena que pareceu uma brincadeira com o treinador português, até porque este recebeu a atitude do jogador com um sorriso.

Isso aconteceu antes de se espalhar uma mensagem atribuída a Hojlund após a partida, que parecia demonstrar irritação com a postura do treinador da seleção portuguesa em sua crise com Ronaldo, mas o jogador fez questão de negá-la posteriormente.


  • Alegado comunicado: resposta decisiva

    O suposto comunicado dizia: "Eu só queria enviar uma mensagem forte à seleção portuguesa de que, se eles não valorizam o Cristiano, há muitas pessoas pelo mundo que ele inspirou e que continuam admirando-o".

    Essa mensagem foi divulgada pela conta do Globe Soccer Awards — que, segundo se diz, teria ligações próximas com o ex-empresário de Ronaldo, Jorge Mendes — como se fosse uma reação de Hojlund à crise entre Ronaldo e Jesus, e rapidamente se espalhou, de acordo com o jornal The Sun.

    O jornal britânico confirmou que Hojlund respondeu com firmeza à mensagem falsa, escrevendo um comentário na publicação do Globe Soccer: "Eu não disse isso".

    A mensagem surgiu pouco depois de Hojlund ter elogiado Ronaldo durante a derrota da Dinamarca por 4 a 2 para Portugal.

    Hojlund marcou o segundo gol da Dinamarca e deixou tudo igual em 2 a 2, antes de chamar a atenção ao comemorar o gol com a famosa comemoração de Ronaldo. Em seguida, Portugal acrescentou mais dois gols e garantiu os três pontos.

    Hojlund disse depois sobre sua comemoração: "Eu só queria dedicar meu gol ao meu ídolo. Por maiores que sejam as dificuldades pelas quais Cristiano está passando nesta fase da sua carreira, ele jamais será esquecido".

    Segundo o The Sun, "Ronaldo mantém uma relação próxima com Mendes, apesar de terem se separado em 2022".

    Mendes venceu o prêmio de Empresário do Ano do Globe Soccer 13 vezes, enquanto Ronaldo conquistou o prêmio de Melhor Jogador do Ano seis vezes.

    Leia também: Pato para craque do Real Madrid: seu futuro é em outro clube

  • A bomba de Cristiano Ronaldo

    Ronaldo começou a partida na qual Portugal venceu o País de Gales por 1 a 0 antes de ficar de fora da vitória sobre a Noruega e deixar o campo irritado, depois que o técnico Jesus admitiu que ele não iniciaria a próxima partida contra a Dinamarca.

    Ronaldo pareceu visivelmente tenso à beira do campo após ter sido chamado para aquecer por quase meia hora sem entrar na partida contra a Noruega.

    Jesus insistiu que "é ele quem toma as decisões" e que "as mesmas regras se aplicam a todos os jogadores".

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    Em seguida, Ronaldo escreveu no Instagram: "Após a entrevista coletiva da seleção nacional, e depois de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar a concentração".

    E acrescentou: "No momento oportuno, direi a todo o povo português a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção, à qual sempre me dediquei. Agora é hora de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção".

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