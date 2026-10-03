O suposto comunicado dizia: "Eu só queria enviar uma mensagem forte à seleção portuguesa de que, se eles não valorizam o Cristiano, há muitas pessoas pelo mundo que ele inspirou e que continuam admirando-o".

Essa mensagem foi divulgada pela conta do Globe Soccer Awards — que, segundo se diz, teria ligações próximas com o ex-empresário de Ronaldo, Jorge Mendes — como se fosse uma reação de Hojlund à crise entre Ronaldo e Jesus, e rapidamente se espalhou, de acordo com o jornal The Sun.

O jornal britânico confirmou que Hojlund respondeu com firmeza à mensagem falsa, escrevendo um comentário na publicação do Globe Soccer: "Eu não disse isso".

A mensagem surgiu pouco depois de Hojlund ter elogiado Ronaldo durante a derrota da Dinamarca por 4 a 2 para Portugal.

Hojlund marcou o segundo gol da Dinamarca e deixou tudo igual em 2 a 2, antes de chamar a atenção ao comemorar o gol com a famosa comemoração de Ronaldo. Em seguida, Portugal acrescentou mais dois gols e garantiu os três pontos.

Hojlund disse depois sobre sua comemoração: "Eu só queria dedicar meu gol ao meu ídolo. Por maiores que sejam as dificuldades pelas quais Cristiano está passando nesta fase da sua carreira, ele jamais será esquecido".

Segundo o The Sun, "Ronaldo mantém uma relação próxima com Mendes, apesar de terem se separado em 2022".

Mendes venceu o prêmio de Empresário do Ano do Globe Soccer 13 vezes, enquanto Ronaldo conquistou o prêmio de Melhor Jogador do Ano seis vezes.