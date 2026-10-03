A ausência de Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Dinamarca pela Liga das Nações da Europa não passou despercebida. Com Ronaldo fora da escalação do treinador Jorge Jesus, Rasmus Hojlund, jogador da Dinamarca, decidiu comemorar imitando o famoso "Siuuu", gesto que consagrou seu ídolo preferido.
Em seguida, houve um episódio polêmico entre Hojlund e Jesus após o apito final, quando o jogador o empurrou, numa cena que pareceu uma brincadeira com o treinador português, até porque este recebeu a atitude do jogador com um sorriso.
Isso aconteceu antes de se espalhar uma mensagem atribuída a Hojlund após a partida, que parecia demonstrar irritação com a postura do treinador da seleção portuguesa em sua crise com Ronaldo, mas o jogador fez questão de negá-la posteriormente.