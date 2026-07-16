O diretor esportivo Max Eberl está travando duas batalhas no momento. Ele luta para formar um elenco funcional para o FC Bayern e para conseguir a renovação de seu próprio contrato. É claro que uma vitória em uma dessas batalhas aumenta consideravelmente as chances de sucesso na outra. Até meados de julho, Eberl tem motivos para estar satisfeito. Até o momento, a janela de transferências de verão tem sido excelente do ponto de vista do FC Bayern.
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Quais são os pontos a serem melhorados no FC Bayern? Max Eberl tem agora uma tarefa importante no mercado de transferências
Com Nathaniel Brown (23) e Ismael Saibari (25), o time de Munique contratou dois jogadores promissores e com potencial de crescimento — em condições financeiras consideráveis, para os padrões atuais. É preciso dar muito crédito a Eberl por ter impulsionado de forma decisiva essas contratações, em conjunto com o restante da diretoria esportiva liderada pelo diretor esportivo Christoph Freund, ainda antes do início da Copa do Mundo. Como ambos os jogadores se destacaram nos EUA, a concorrência certamente seria maior agora, e o preço, consequentemente, mais alto.
Assim, o FC Bayern acabou pagando 50 milhões por Brown e por Saibari, respectivamente. Ambos são muito versáteis e certamente terão muitos minutos em campo. Embora ainda não estejam previstos como titulares absolutos, não é preciso muita imaginação para perceber que se tornarão titulares nos próximos anos. Saibari deve, inicialmente, ser uma ameaça principalmente para o meia Jamal Musiala, enquanto Brown deve ser uma ameaça para o lateral-esquerdo Alphonso Davies.
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FC Bayern: Vários jogadores que voltaram de empréstimo devem ser vendidos
As despesas de 101,5 milhões de euros (além das duas principais contratações, há a cláusula de recompra de Noel Aseko) contrastam, até o momento, com receitas de 26,25 milhões de euros. Essas receitas foram geradas pelas vendas dos jogadores que retornaram de empréstimo: Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen e Jonah Kusi-Asare. Esse valor deve aumentar significativamente.
Na verdade, a busca por compradores para os jogadores de alto nível que não encontram destino está se mostrando difícil. Segundo informações, João Palhinha está sendo cortejado, entre outros, pelo Benfica de Lisboa, pela Juventus de Turim e pelo Aston Villa; o clube de Munique especula com um valor de 25 milhões de euros. Noel Aseko está prestes a ser transferido para o Eintracht de Frankfurt por 13 milhões. No caso de Bryan Zaragoza, Sacha Boey e Armindo Sieb, a situação ainda está longe de ser tão concreta.
Caso todos esses jogadores deixem o FC Bayern, como esperado, restariam 18 jogadores de campo com experiência no mais alto nível. Seria um elenco com oportunidades e riscos. Graças à flexibilidade de vários jogadores, o técnico Vincent Kompany teria, de fato, várias alternativas para cada posição. No entanto, se ocorresse uma série de lesões, o elenco chegaria rapidamente ao seu limite em termos de efetivo — como aconteceu em alguns momentos da última temporada.
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FC Bayern: Será que vai chegar mais um meio-campista?
O maior golpe para as chances de sucesso seria, sem dúvida, a ausência do atacante titular Harry Kane. Saibari poderia, é verdade, (assim como Serge Gnabry) assumir a posição, já que também atuou como atacante pela seleção do Marrocos na Copa do Mundo. No entanto, Saibari tem seu melhor desempenho uma linha atrás, posição na qual se destacou na última temporada pelo PSV Eindhoven. No verão passado, o time de Munique contratou Nicolas Jackson pouco antes do fechamento da janela de transferências, como um reserva clássico para Kane. Ele, porém, decepcionou e não teve seu contrato renovado. Em princípio, um centroavante adicional certamente ajudaria o elenco. Também seria possível que o time de Munique contratasse um ponta-esquerda com potencial de desenvolvimento como reserva para Luis Díaz.
No entanto, atualmente, a contratação de um meio-campista central parece mais provável do que a de mais um jogador ofensivo. Mas, pelo menos até o momento, nada de concreto está se concretizando nessa frente. Ayyoub Bouaddi chegou a ser cogitado. Após suas excelentes atuações na Copa do Mundo, porém, o marroquino deve custar agora cerca de 100 milhões de euros, um valor muito alto para o orçamento de transferências do time de Munique.
Após as saídas de Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, Tom Bischof é a primeira alternativa à dupla titular formada por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. Depois de ter atuado principalmente como lateral-direito substituto na última temporada, Bischof agora terá muitas oportunidades de jogar em sua posição preferida. Outras opções são Konrad Laimer e Brown, que na verdade estão previstos para atuar como laterais, além de Bara Sapoko Ndiaye. O jogador de 18 anos teve uma breve participação pela seleção do Senegal na Copa do Mundo e é considerado atualmente o talento mais promissor do FC Bayern.
Caso o FC Bayern não faça mais reforços no ataque e no meio-campo central, automaticamente mais minutos de jogo recairiam sobre esses jovens talentos. Eles teriam, assim, a chance de trilhar um caminho semelhante ao de Lennart Karl na última temporada. Graças também ao elenco reduzido, Karl conseguiu, em poucos meses, passar de jogador da seleção juvenil para a seleção principal. Atualmente, Kompany planeja contar com Arijon Ibrahimovic, que retorna de empréstimo, no ataque, mas não se pode descartar uma reviravolta, incluindo uma saída, pouco antes do fim da janela de transferências. Entre outros, David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani e Maycon Cardozo também podem esperar por oportunidades de jogo.
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FC Bayern: Ainda pode haver mudanças na zaga
A dupla de goleiros está definida; nas laterais da defesa, Kompany conta com muitas opções interessantes, com diferentes perfis de jogadores — e, no momento, o elenco da zaga também está completo. No entanto, ainda pode haver mudanças nessa posição. Min-Jae Kim e Hiroki Ito provavelmente deixarão o clube caso surjam ofertas adequadas. Se de fato um dos dois for transferido, será imprescindível contratar um novo zagueiro central. Um substituto adequado seria Yann Bisseck. O jogador de 25 anos do Colônia, que veio do Inter de Milão, já foi repetidamente associado ao time de Munique no passado.
Quanto mais tarde surgir a pressão para agir devido a uma eventual venda de Kim ou Ito, mais difícil será a situação para a diretoria esportiva liderada por Eberl. Na pior das hipóteses, o cenário do verão passado pode se repetir. Naquela época, a saída de Kingsley Coman, em meados de agosto, colocou o FC Bayern em apuros. Agravada pelo anúncio de Uli Hoeneß de que só seria contratado um jogador por empréstimo como substituto, a busca se estendeu até o último dia do mercado, quando Jackson acabou sendo contratado em condições excessivamente caras.
Independentemente dessas especulações, a tarefa mais importante de Eberl, por enquanto, é lucrar com os jogadores que não estão em alta no elenco. Outra prioridade na agenda é renovar o contrato de Kane, válido até 2027, e convencer Michael Olise — cujo nome tem sido constantemente associado ao Real Madrid — a permanecer em Munique por um longo prazo. A renovação do contrato de Konrad Laimer ainda não foi anunciada, mas parece já estar acertada.
E Eberl? Seu contrato vence — assim como o de Freund — no próximo verão. É possível que o destino deles seja decidido já na próxima reunião do Conselho Fiscal, em agosto, ou talvez só em novembro.
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