Como nunca conseguiu transformar o potencial em algo mais concreto, qual dos eventos devastadores mencionados acima deixou Owen mais desiludido e lamentando o fato de não ter conquistado a medalha de campeão?

Em resposta a essa pergunta, o próprio Owen — que é embaixador do Reino Unido para o site de comparação de cassinos online Casino.org — disse ao GOAL: “Meu Deus! Bem, joguei em cinco grandes torneios. Aquele em que sempre acho que tínhamos nosso melhor time — mas não fico acordado pensando: ‘Ah, deveríamos ter vencido’ — foi em 2002, no Japão; fomos derrotados pelos futuros campeões, mas aquele era um time muito, muito bom.

“Basicamente, precisávamos vencer apenas uma equipe. Do outro lado da chave, estava a Alemanha, que acabávamos de derrotar por 5 a 1. Havia a Turquia e a Coreia do Sul, e o caminho estava aberto do outro lado. Mas tínhamos o Brasil no nosso lado, o que era um pesadelo. Quase acredito que estávamos a um jogo de conquistar o título.

“Em 98, tudo que podia dar errado deu errado. Levamos um cartão vermelho, perdemos nos pênaltis, tivemos um gol perfeitamente válido anulado contra a Argentina. Nós realmente deveríamos ter passado por aquilo. Quem sabe até onde teríamos chegado em 98.

“Em 2006, me machuquei no meio do caminho e não tenho uma opinião muito formada. Até mesmo contra Portugal, quando jogamos lá, deveríamos ter vencido. O Wazza [Rooney] se machucou aos 15 minutos ou algo assim. Estávamos ganhando por 1 a 0. Poderia ter sido a Grécia na final. Esse foi outro caso.

“Eu diria que provavelmente Portugal e o Japão foram os dois torneios em que realmente acho que poderíamos ter vencido.”