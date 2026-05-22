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Quais são os maiores arrependimentos? Michael Owen destaca dois torneios que a “Geração de Ouro” da Inglaterra, com David Beckham e companhia, deveria ter vencido
Owen causou grande impacto com a seleção inglesa em 1998
Owen surgiu com força na seleção inglesa em 1998 — tornando-se o mais jovem artilheiro da equipe em um torneio, aos 18 anos, na Copa do Mundo daquele verão, antes de marcar um gol lendário contra a Argentina nas oitavas de final. Aquela partida terminou com uma derrota dolorosa nos pênaltis, com os Três Leões reduzidos a 10 jogadores após o famoso cartão vermelho recebido por David Beckham.
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Ronaldinho e Ronaldo acabaram com as esperanças dos Três Leões
Com Sven-Göran Eriksson no comando em 2002, a Inglaterra contava com um elenco repleto de estrelas, que incluía nomes como Owen, Beckham, Ashley Cole e Steven Gerrard. Ronaldinho e o Brasil destruíram mais sonhos de Copa do Mundo, antes de Frank Lampard e Wayne Rooney serem adicionados ao elenco para a campanha no Campeonato Europeu de 2004 — que trouxe mais sofrimento nos pênaltis contra Portugal. Cristiano Ronaldo, com seu icônico piscar de olhos, voltou a fazer o mesmo dois anos depois, em 2006.
Quais derrotas da “Geração de Ouro” foram as mais dolorosas?
Como nunca conseguiu transformar o potencial em algo mais concreto, qual dos eventos devastadores mencionados acima deixou Owen mais desiludido e lamentando o fato de não ter conquistado a medalha de campeão?
Em resposta a essa pergunta, o próprio Owen — que é embaixador do Reino Unido para o site de comparação de cassinos online Casino.org — disse ao GOAL: “Meu Deus! Bem, joguei em cinco grandes torneios. Aquele em que sempre acho que tínhamos nosso melhor time — mas não fico acordado pensando: ‘Ah, deveríamos ter vencido’ — foi em 2002, no Japão; fomos derrotados pelos futuros campeões, mas aquele era um time muito, muito bom.
“Basicamente, precisávamos vencer apenas uma equipe. Do outro lado da chave, estava a Alemanha, que acabávamos de derrotar por 5 a 1. Havia a Turquia e a Coreia do Sul, e o caminho estava aberto do outro lado. Mas tínhamos o Brasil no nosso lado, o que era um pesadelo. Quase acredito que estávamos a um jogo de conquistar o título.
“Em 98, tudo que podia dar errado deu errado. Levamos um cartão vermelho, perdemos nos pênaltis, tivemos um gol perfeitamente válido anulado contra a Argentina. Nós realmente deveríamos ter passado por aquilo. Quem sabe até onde teríamos chegado em 98.
“Em 2006, me machuquei no meio do caminho e não tenho uma opinião muito formada. Até mesmo contra Portugal, quando jogamos lá, deveríamos ter vencido. O Wazza [Rooney] se machucou aos 15 minutos ou algo assim. Estávamos ganhando por 1 a 0. Poderia ter sido a Grécia na final. Esse foi outro caso.
“Eu diria que provavelmente Portugal e o Japão foram os dois torneios em que realmente acho que poderíamos ter vencido.”
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Southgate esteve perto — será que Tuchel consegue vencer com a Inglaterra?
Gareth Southgate parecia ser o homem capaz de levar a Inglaterra de volta à vitória durante um mandato que lhe rendeu o título de “Sir” e o título de cavaleiro do reino, mas a seleção sofreu reveses nas semifinais e finais da Copa do Mundo e do Euro.
Thomas Tuchel é o mais recente a assumir o comando, com o ex-técnico do Bayern de Munique e do Chelsea ostentando títulos nacionais e da Liga dos Campeões em seu distinto currículo como treinador.
Ele causou certa surpresa com sua seleção para a Copa do Mundo de 2026 — com nomes como Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold sendo preteridos —, mas demonstra firme convicção em sua capacidade de alcançar o que a Geração de Ouro não conseguiu, inspirando-se nas oportunidades perdidas que Owen e companhia enfrentaram no passado.