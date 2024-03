Em quais jogos Murilo e Endrick desfalcam o Palmeiras após a convocação da seleção brasileira?

Dupla alviverde se apresenta à seleção brasileira no dia 18 de março; veja

O técnico Dorival Júnior anunciou sua primeira lista de convocados para dois amistosos que serão disputados em solo europeu pela seleção brasileira, na Data FIFA de março. Como novidade, o treinador anunciou a convocação do zagueiro Murilo, um dos principais defensores do Palmeiras nos últimos anos, para os duelos.

Além do defensor, Dorival Júnior confirmou a convocação do atacante Endrick, que havia sido relacionado pelo técnico interino Fernando Diniz para os últimos duelos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em novembro do ano passado, e que havia disputado o Pré-Olímpico com a seleção brasileira sub-23, em fevereiro.

Com isso, o Palmeiras comandado por Abel Ferreira não terá dois de seus jogadores titulares durante esse período de amistosos da seleção brasileira. Abaixo, a GOAL mostra quais duelos eles vão perder.

