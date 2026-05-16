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Monterrey v Inter Miami CF - Concacaf Champions Cup 2024Getty Images Sport

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“Puta merda!” – Brandon Vázquez, estrela da seleção americana, conta como é enfrentar Lionel Messi e o Inter Miami, enquanto seus sonhos de jogar no “FIFA” se tornam realidade

Inter Miami CF
Major League Soccer
L. Messi
B. Vazquez

Do Alasca a Austin, estrelas da MLS estão se abrindo sobre a experiência surreal de passar de fãs desde a infância a rivais em campo de Lionel Messi e do “quarteto do Barcelona” do Inter Miami. O atacante da seleção americana Brandon Vázquez e Obed Vargas, do Atlético de Madrid, contaram como enfrentar seus ídolos foi como um “sonho de videogame da FIFA” que se tornou realidade — e como tiveram que superar essa “experiência extracorpórea” para realmente vencê-los.

  • A experiência extracorpórea

    Para Brandon Vázquez, a percepção de que ele não era mais apenas um espectador surgiu durante as quartas de final da CONCACAF Champions Cup de 2024. Enquanto jogava pelo Monterrey, o atual atacante do Austin FC se viu a 30 metros de uma dupla tática que ele só tinha visto na tela.

    Ele disse à ESPN: “Antes do jogo, foi tipo: ‘Puta merda, vou jogar contra esses caras de verdade’. Teve aqueles momentos em campo em que, quando eu via o Messi com a bola ou o Messi dando um passe em profundidade para o [Luis] Suárez, eu pensava: ‘Puta merda, estou jogando contra esses caras’. Foi quase como uma experiência extracorpórea. Tipo, eu cresci jogando com esses caras no [videogame] FIFA, sabe, cresci vendo esses caras comemorando seus gols e, de repente, estou vendo Suárez indo [cara a cara] contra meu goleiro, e estou a 30 metros de distância.”


    • Publicidade
  • Inter Miami CF v Seattle Sounders FCGetty Images Sport

    Desafiando o Melhor de Todos os Tempos

    Para jogadores mais jovens como Obed Vargas, que se juntou ao Atlético de Madrid no início deste ano, a experiência foi ainda mais pessoal. Nascido em Anchorage, no Alasca, Vargas cresceu tendo Sergio Busquets como modelo. Quando seu time, o Seattle Sounders, enfrentou o Miami na Leagues Cup de 2025, o jovem meio-campista se viu em um confronto acirrado justamente com os jogadores que ele idolatrava.

    Após uma atuação brilhante que levou o Seattle à liderança, Vargas foi confrontado por Messi e seus companheiros de equipe. Em vez de recuar ou ficar com raiva, Vargas riu. "Acho que se fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entrado na briga, mas como era o Messi, eu ri porque, na verdade, o que estava passando pela minha cabeça era: 'Você é o Messi, o melhor de todos os tempos no mundo, e está ficando frustrado comigo?'

    "Isso me fez rir, sinceramente. E tentei não me deixar levar, mas para mim nunca foi um momento em que eu fosse brigar com ele."

  • Pressão e o caso Jersey

    A presença dos campeões mundiais traz uma pressão única, especialmente para jogadores argentinos como Pedro de la Vega. O atacante do Sounders admitiu que enfrentar Messi e Rodrigo De Paul trouxe uma “pressão extra” devido ao status que eles têm na Argentina.

    No entanto, nem todos conseguiram equilibrar a competição com o fanatismo. Jogadores da MLS têm enfrentado críticas frequentes por “bajular” — principalmente Teenage Hadebe, que trocou de camisa com Messi depois que seu time, o FC Cincinnati, foi goleado por 4 a 0 nas semifinais da Conferência Leste de 2025. Da mesma forma, Maxi Moralez, do NYCFC, admitiu ter combinado a troca de camisas com uma semana de antecedência, apesar de mais tarde ter entrado em uma discussão viral com Messi, interpretada por leitura labial, durante os playoffs de 2025.

  • Monterrey v Inter Miami CF - Concacaf Champions Cup 2024Getty Images Sport

    A lição definitiva

    Seja trocando camisetas ou trocando insultos, o consenso entre as estrelas em ascensão da MLS é claro: jogar contra os veteranos do Inter Miami é um teste decisivo para a garra competitiva. Para Vázquez e Vargas, os “sonhos da FIFA” serviram como a motivação definitiva para provar que eles tinham lugar no mesmo campo que os maiores de todos os tempos. Como disse Vázquez, a transição de assistir a uma comemoração de gol para tentar impedir uma é onde um “ninguém” se torna um verdadeiro competidor.

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