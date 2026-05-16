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“Puta merda!” – Brandon Vázquez, estrela da seleção americana, conta como é enfrentar Lionel Messi e o Inter Miami, enquanto seus sonhos de jogar no “FIFA” se tornam realidade
A experiência extracorpórea
Para Brandon Vázquez, a percepção de que ele não era mais apenas um espectador surgiu durante as quartas de final da CONCACAF Champions Cup de 2024. Enquanto jogava pelo Monterrey, o atual atacante do Austin FC se viu a 30 metros de uma dupla tática que ele só tinha visto na tela.
Ele disse à ESPN: “Antes do jogo, foi tipo: ‘Puta merda, vou jogar contra esses caras de verdade’. Teve aqueles momentos em campo em que, quando eu via o Messi com a bola ou o Messi dando um passe em profundidade para o [Luis] Suárez, eu pensava: ‘Puta merda, estou jogando contra esses caras’. Foi quase como uma experiência extracorpórea. Tipo, eu cresci jogando com esses caras no [videogame] FIFA, sabe, cresci vendo esses caras comemorando seus gols e, de repente, estou vendo Suárez indo [cara a cara] contra meu goleiro, e estou a 30 metros de distância.”
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Desafiando o Melhor de Todos os Tempos
Para jogadores mais jovens como Obed Vargas, que se juntou ao Atlético de Madrid no início deste ano, a experiência foi ainda mais pessoal. Nascido em Anchorage, no Alasca, Vargas cresceu tendo Sergio Busquets como modelo. Quando seu time, o Seattle Sounders, enfrentou o Miami na Leagues Cup de 2025, o jovem meio-campista se viu em um confronto acirrado justamente com os jogadores que ele idolatrava.
Após uma atuação brilhante que levou o Seattle à liderança, Vargas foi confrontado por Messi e seus companheiros de equipe. Em vez de recuar ou ficar com raiva, Vargas riu. "Acho que se fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entrado na briga, mas como era o Messi, eu ri porque, na verdade, o que estava passando pela minha cabeça era: 'Você é o Messi, o melhor de todos os tempos no mundo, e está ficando frustrado comigo?'
"Isso me fez rir, sinceramente. E tentei não me deixar levar, mas para mim nunca foi um momento em que eu fosse brigar com ele."
Pressão e o caso Jersey
A presença dos campeões mundiais traz uma pressão única, especialmente para jogadores argentinos como Pedro de la Vega. O atacante do Sounders admitiu que enfrentar Messi e Rodrigo De Paul trouxe uma “pressão extra” devido ao status que eles têm na Argentina.
No entanto, nem todos conseguiram equilibrar a competição com o fanatismo. Jogadores da MLS têm enfrentado críticas frequentes por “bajular” — principalmente Teenage Hadebe, que trocou de camisa com Messi depois que seu time, o FC Cincinnati, foi goleado por 4 a 0 nas semifinais da Conferência Leste de 2025. Da mesma forma, Maxi Moralez, do NYCFC, admitiu ter combinado a troca de camisas com uma semana de antecedência, apesar de mais tarde ter entrado em uma discussão viral com Messi, interpretada por leitura labial, durante os playoffs de 2025.
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A lição definitiva
Seja trocando camisetas ou trocando insultos, o consenso entre as estrelas em ascensão da MLS é claro: jogar contra os veteranos do Inter Miami é um teste decisivo para a garra competitiva. Para Vázquez e Vargas, os “sonhos da FIFA” serviram como a motivação definitiva para provar que eles tinham lugar no mesmo campo que os maiores de todos os tempos. Como disse Vázquez, a transição de assistir a uma comemoração de gol para tentar impedir uma é onde um “ninguém” se torna um verdadeiro competidor.