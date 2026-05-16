“Puta merda!” – Brandon Vázquez, estrela da seleção americana, conta como é enfrentar Lionel Messi e o Inter Miami, enquanto seus sonhos de jogar no “FIFA” se tornam realidade

Para jogadores mais jovens como Obed Vargas, que se juntou ao Atlético de Madrid no início deste ano, a experiência foi ainda mais pessoal. Nascido em Anchorage, no Alasca, Vargas cresceu tendo Sergio Busquets como modelo. Quando seu time, o Seattle Sounders, enfrentou o Miami na Leagues Cup de 2025, o jovem meio-campista se viu em um confronto acirrado justamente com os jogadores que ele idolatrava.

Após uma atuação brilhante que levou o Seattle à liderança, Vargas foi confrontado por Messi e seus companheiros de equipe. Em vez de recuar ou ficar com raiva, Vargas riu. "Acho que se fosse outra pessoa, talvez eu tivesse entrado na briga, mas como era o Messi, eu ri porque, na verdade, o que estava passando pela minha cabeça era: 'Você é o Messi, o melhor de todos os tempos no mundo, e está ficando frustrado comigo?'

"Isso me fez rir, sinceramente. E tentei não me deixar levar, mas para mim nunca foi um momento em que eu fosse brigar com ele."