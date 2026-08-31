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Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

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'Pura intensidade!' - Ronald Araujo admite ter ficado completamente CHOCADO com o ritmo da Premier League após transferência por empréstimo do Barcelona para o Liverpool

R. Araujo
Liverpool
Barcelona
Liverpool x Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
La Liga

Ronald Araujo, reforço de verão do Liverpool, admitiu que ainda está se adaptando ao ritmo implacável do futebol inglês após sua transferência por empréstimo, de grande repercussão, vinda do Barcelona. O internacional uruguaio chegou a Anfield para reforçar uma linha defensiva que viu Ibrahima Konate sair para o Real Madrid no início da janela.

  • Araujo se adaptando à vida em Merseyside

    O Liverpool agiu de forma decisiva para garantir Araújo em um acordo temporário antes da atual temporada. O zagueiro de 27 anos foi contratado para preencher a lacuna deixada por Konate após a transferência do francês para o Real Madrid.

    O Liverpool também via o uruguaio como uma peça vital de cobertura para o lado direito de sua defesa. Essa decisão tática foi motivada pelas dificuldades iniciais de Jeremie Frimpong para causar impacto imediato na lateral direita desde a sua chegada ao clube.

    Após um empate por 2 a 2 muito disputado contra o Nottingham Forest, o versátil zagueiro refletiu sobre suas primeiras experiências na Inglaterra. Tendo entrado como substituto contra Newcastle United e Forest, Araújo ainda está se adaptando à natureza implacável da divisão.


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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Um duro despertar físico

    O ex-capitão do Barcelona não escondeu a surpresa ao falar sobre a exigente transição para o futebol inglês. "Desde o momento em que vesti esta camisa do Liverpool, percebi do que se trata a Premier League", afirmou Araujo, via Foot Mercato.

    "O ritmo está em outro nível: é pura intensidade, duelos físicos pesados, e você não tem um segundo para pensar", continuou. "Saindo do banco nestes primeiros jogos contra equipes como Newcastle e Forest, você rapidamente percebe que precisa estar a 100 por cento no segundo em que suas chuteiras tocam o gramado."

    Ao comparar seu novo ambiente com a elite do futebol espanhol, o defensor destacou uma divisão clara nos estilos de jogo. "Não me entenda mal, você nunca pode desrespeitar La Liga", acrescentou. "É uma liga definida por táticas incríveis e brilhantismo técnico, e conquistar títulos lá me ensinou muito. Mas a Premier League está em outro nível quando se trata de força física bruta e pura velocidade."


  • Abrindo caminho em Anfield

    Apesar do choque inicial, Araujo vê as exigências extenuantes da Premier League como o teste definitivo para um defensor. Ele acredita que ter sucesso na Inglaterra representa o mais alto parâmetro possível para um zagueiro de elite.

    "Sinceramente, acredito que, se um defensor conseguir se firmar neste ambiente, se conseguir se impor, sobreviver às batalhas semanais e prosperar na Inglaterra, poderá voltar para La Liga e dominar completamente sem qualquer dificuldade", concluiu Araujo. "Cada minuto que passo aqui é uma luta, e estou pronto para lutar pelo meu lugar em Anfield."


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    Um teste familiar no cenário europeu

    Araujo espera brigar por sua primeira vaga como titular quando o Liverpool viajar para enfrentar o Ipswich Town em seu próximo compromisso pela Premier League. Com Frimpong em má fase e Konate já fora, o uruguaio tem uma grande oportunidade de conquistar um lugar permanente no time titular.

    Depois, as atenções se voltam para a Europa, onde o Liverpool inicia sua campanha na Champions League em Anfield contra o Atletico Madrid. A estreia europeia representa um desafio bastante familiar para Araujo, que conhece o time de Diego Simeone por dentro e por fora desde seu período em La Liga.