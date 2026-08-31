'Pura intensidade!' - Ronald Araujo admite ter ficado completamente CHOCADO com o ritmo da Premier League após transferência por empréstimo do Barcelona para o Liverpool

O ex-capitão do Barcelona não escondeu a surpresa ao falar sobre a exigente transição para o futebol inglês. "Desde o momento em que vesti esta camisa do Liverpool, percebi do que se trata a Premier League", afirmou Araujo, via Foot Mercato.

"O ritmo está em outro nível: é pura intensidade, duelos físicos pesados, e você não tem um segundo para pensar", continuou. "Saindo do banco nestes primeiros jogos contra equipes como Newcastle e Forest, você rapidamente percebe que precisa estar a 100 por cento no segundo em que suas chuteiras tocam o gramado."

Ao comparar seu novo ambiente com a elite do futebol espanhol, o defensor destacou uma divisão clara nos estilos de jogo. "Não me entenda mal, você nunca pode desrespeitar La Liga", acrescentou. "É uma liga definida por táticas incríveis e brilhantismo técnico, e conquistar títulos lá me ensinou muito. Mas a Premier League está em outro nível quando se trata de força física bruta e pura velocidade."



