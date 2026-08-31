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'Pura intensidade!' - Ronald Araujo admite ter ficado completamente CHOCADO com o ritmo da Premier League após transferência por empréstimo do Barcelona para o Liverpool
Araujo se adaptando à vida em Merseyside
O Liverpool agiu de forma decisiva para garantir Araújo em um acordo temporário antes da atual temporada. O zagueiro de 27 anos foi contratado para preencher a lacuna deixada por Konate após a transferência do francês para o Real Madrid.
O Liverpool também via o uruguaio como uma peça vital de cobertura para o lado direito de sua defesa. Essa decisão tática foi motivada pelas dificuldades iniciais de Jeremie Frimpong para causar impacto imediato na lateral direita desde a sua chegada ao clube.
Após um empate por 2 a 2 muito disputado contra o Nottingham Forest, o versátil zagueiro refletiu sobre suas primeiras experiências na Inglaterra. Tendo entrado como substituto contra Newcastle United e Forest, Araújo ainda está se adaptando à natureza implacável da divisão.
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Um duro despertar físico
O ex-capitão do Barcelona não escondeu a surpresa ao falar sobre a exigente transição para o futebol inglês. "Desde o momento em que vesti esta camisa do Liverpool, percebi do que se trata a Premier League", afirmou Araujo, via Foot Mercato.
"O ritmo está em outro nível: é pura intensidade, duelos físicos pesados, e você não tem um segundo para pensar", continuou. "Saindo do banco nestes primeiros jogos contra equipes como Newcastle e Forest, você rapidamente percebe que precisa estar a 100 por cento no segundo em que suas chuteiras tocam o gramado."
Ao comparar seu novo ambiente com a elite do futebol espanhol, o defensor destacou uma divisão clara nos estilos de jogo. "Não me entenda mal, você nunca pode desrespeitar La Liga", acrescentou. "É uma liga definida por táticas incríveis e brilhantismo técnico, e conquistar títulos lá me ensinou muito. Mas a Premier League está em outro nível quando se trata de força física bruta e pura velocidade."
Abrindo caminho em Anfield
Apesar do choque inicial, Araujo vê as exigências extenuantes da Premier League como o teste definitivo para um defensor. Ele acredita que ter sucesso na Inglaterra representa o mais alto parâmetro possível para um zagueiro de elite.
"Sinceramente, acredito que, se um defensor conseguir se firmar neste ambiente, se conseguir se impor, sobreviver às batalhas semanais e prosperar na Inglaterra, poderá voltar para La Liga e dominar completamente sem qualquer dificuldade", concluiu Araujo. "Cada minuto que passo aqui é uma luta, e estou pronto para lutar pelo meu lugar em Anfield."
- AFP
Um teste familiar no cenário europeu
Araujo espera brigar por sua primeira vaga como titular quando o Liverpool viajar para enfrentar o Ipswich Town em seu próximo compromisso pela Premier League. Com Frimpong em má fase e Konate já fora, o uruguaio tem uma grande oportunidade de conquistar um lugar permanente no time titular.
Depois, as atenções se voltam para a Europa, onde o Liverpool inicia sua campanha na Champions League em Anfield contra o Atletico Madrid. A estreia europeia representa um desafio bastante familiar para Araujo, que conhece o time de Diego Simeone por dentro e por fora desde seu período em La Liga.
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