"Pura fantasia"... O Beşiktaş nega acordo com Mohamed Salah e critica Romano na Turquia

O presidente do Beşiktaş não se limitou às suas declarações; o clube também divulgou um comunicado contundente, no qual atacou o famoso jornalista turco Yagiz Sabunkoglu, especialista em notícias sobre transferências, considerado por alguns como o “Fabrizio Romano” da imprensa turca.

O clube afirmou em comunicado divulgado por meio de sua conta oficial no site “X”: “As publicações compartilhadas pelo jornalista Yagiz Sabunkoglu nas redes sociais sobre as especulações de transferências envolvendo nosso clube são pura fantasia, totalmente desprovidas de qualquer fundamento”.

E acrescentou: “O referido indivíduo vem enganando a opinião pública há muito tempo, divulgando notícias inventadas a partir de seu escritório, que não têm qualquer relação com a realidade, no que diz respeito às transferências do nosso clube”.

E continuou: “Conforme já declaramos anteriormente, as informações mais precisas e transparentes relacionadas às transferências do nosso clube são compartilhadas com nossa torcida e com a opinião pública exclusivamente por meio de nossos canais oficiais”.

E concluiu: “Solicitamos mais uma vez, com toda a seriedade, ao público, especialmente aos nossos torcedores, que não dêem crédito a nenhuma informação ou notícia que não tenha sido divulgada por meio de nossos canais oficiais de comunicação”.