Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

"Pura fantasia"... O Beşiktaş nega acordo com Mohamed Salah e critica Romano na Turquia

Mercado da bola
Liverpool
Besiktas
Egito
Campeonato Saudita
M. Salah
Egito
England
Turquia
Arábia Saudita

O astro egípcio está causando grande polêmica

O Beşiktaş negou a existência de qualquer acordo com o egípcio Mohamed Salah, ex-jogador do Liverpool, sobre sua transferência para o clube, afirmando que tudo o que está sendo dito a esse respeito é pura fantasia, sem qualquer fundamento.

Várias reportagens da imprensa haviam afirmado que Salah havia concordado em se juntar ao Beşiktaş com um contrato de uma temporada, prorrogável por mais uma, com um salário anual de 10 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus.

  • O presidente do Beşiktaş negou

    No entanto, Serdar Adalı, presidente do Beşiktaş, negou essas notícias em declarações ao jornal saudita “Okaz”, ontem, sexta-feira, afirmando que não havia sido fechado nenhum acordo com Mohamed Salah para que ele se juntasse ao time.

    Adali afirmou: “Não há verdade alguma nas notícias de que teríamos chegado a um acordo com Mohamed Salah. Sei que o mundo está falando sobre nossa contratação de Salah, mas isso não é verdade.”

    • Publicidade

  • Ataque violento contra Romano na Turquia

    O presidente do Beşiktaş não se limitou às suas declarações; o clube também divulgou um comunicado contundente, no qual atacou o famoso jornalista turco Yagiz Sabunkoglu, especialista em notícias sobre transferências, considerado por alguns como o “Fabrizio Romano” da imprensa turca.

    O clube afirmou em comunicado divulgado por meio de sua conta oficial no site “X”: “As publicações compartilhadas pelo jornalista Yagiz Sabunkoglu nas redes sociais sobre as especulações de transferências envolvendo nosso clube são pura fantasia, totalmente desprovidas de qualquer fundamento”.

    E acrescentou: “O referido indivíduo vem enganando a opinião pública há muito tempo, divulgando notícias inventadas a partir de seu escritório, que não têm qualquer relação com a realidade, no que diz respeito às transferências do nosso clube”.

    E continuou: “Conforme já declaramos anteriormente, as informações mais precisas e transparentes relacionadas às transferências do nosso clube são compartilhadas com nossa torcida e com a opinião pública exclusivamente por meio de nossos canais oficiais”.

    E concluiu: “Solicitamos mais uma vez, com toda a seriedade, ao público, especialmente aos nossos torcedores, que não dêem crédito a nenhuma informação ou notícia que não tenha sido divulgada por meio de nossos canais oficiais de comunicação”.

  • Resposta de Sabunkoglu

    O jornalista turco respondeu a essa declaração em um tuíte publicado em sua conta oficial no “X”, onde escreveu: “Meu respeito pelo Beşiktaş é infinito, mas estou do lado da versão de Mohamed Salah”.

    Ele esclareceu: “Mohamed Salah, cuja notícia da transferência para a Turquia eu fui o primeiro a divulgar, chegou a um acordo com o Beşiktaş, mas ainda não houve nenhuma assinatura oficial até o momento”.

    E concluiu: “Espero que possamos compartilhar a notícia da assinatura de Mohamed Salah com nossos amigos da torcida do Beşiktaş”.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O que Sabunkoglu disse sobre a negociação envolvendo Salah?

    O famoso jornalista turco acompanhou de perto as notícias sobre Mohamed Salah ao longo do dia de ontem, sexta-feira, afirmando que o Beşiktaş apresentou sua primeira proposta para contratar o astro egípcio, e indicando que este havia solicitado um salário anual de 15 milhões de euros, antes de reduzir suas exigências.

    Embora todos os meios de comunicação tenham confirmado que o negócio estava definitivamente fechado, Sabunkoglu afirmou, no final da noite de sábado, que o advogado de Salah havia deixado Istambul sem que o astro egípcio tivesse assinado seu contrato com o clube turco.

    Sabunkoglu atribuiu o motivo da falta de assinatura oficial até o momento ao desejo de “Mo” de obter uma carta de garantia bancária para o contrato que havia sido acordado.

  • Será que Salah vai se transferir para a Liga Saudita?

    Todos esses desdobramentos ocorrem no momento em que Abdulhadi Al-Mustadi, jornalista do jornal saudita “Okaz”, revelou a chegada de Salah à capital saudita, Riad, pelo Aeroporto Internacional Rei Khalid, sem divulgar os motivos dessa visita.

    O nome de Mohamed Salah tem sido associado a uma transferência para a Liga Saudita em várias ocasiões ao longo dos últimos anos, sendo a mais recente durante a atual janela de transferências de verão, após sua saída do Liverpool, sem que tenha havido qualquer anúncio oficial.

  • O Sétimo Clube de Salah

    Mohamed Salah está em busca do sétimo clube pelo qual jogará em sua carreira no futebol, depois de ter defendido o Al-Mokawloon Al-Arab, o Basel suíço, o Chelsea, a Fiorentina, a Roma, além de sua passagem mais marcante pelo Liverpool.

    Salah jogou pelo Liverpool por 9 anos, entre 2017 e 2026, período em que conquistou inúmeras conquistas individuais e coletivas, sendo as mais notáveis dois títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões.