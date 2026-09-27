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"Punido pelos erros!" – Jarell Quansah manda recado claro após derrota da Inglaterra para as campeãs mundiais
Quansah lamenta oportunidades perdidas em derrota apertada para a Espanha
O defensor da Inglaterra Jarell Quansah expressou frustração depois que a equipe de Thomas Tuchel desperdiçou uma vantagem no segundo tempo e perdeu por 3 a 2 para a atual campeã mundial Espanha, no Estádio de Wembley. Depois de sair atrás cedo com um gol de Lamine Yamal, a Inglaterra reagiu com personalidade e marcou com Anthony Gordon e Harry Kane.
No entanto, as chances desperdiçadas no segundo tempo, incluindo um pênalti de Kane no travessão, permitiram que a Espanha buscasse a virada para vencer.
Quansah observou que a incapacidade de aproveitar momentos-chave foi decisiva diante de uma adversária de elite.
- News Images
Zagueiro destaca a dura realidade dos erros no mais alto nível
Em entrevista à UEFA, Quansah refletiu sobre a brutal linha tênue do jogo, explicando que equipes de elite punem erros instantaneamente. O defensor de 23 anos reconheceu que a Inglaterra teve amplas oportunidades de ampliar sua vantagem para 3 a 1 antes de Alex Baena e Mikel Oyarzabal marcarem.
Apesar do revés, Quansah viu muitos sinais encorajadores no jogo ofensivo da Inglaterra.
"Em qualquer grande jogo que você disputa, vai haver mudanças de momento, especialmente contra os campeões mundiais", explicou Quansah. "Tivemos muitas grandes chances de marcar. Contra as melhores equipes do mundo, você vai ser punido por erros."
Inglaterra aprende a lidar com adversidades de elite
Ao refletir sobre os recentes amistosos difíceis da Inglaterra contra pesos-pesados do futebol internacional, como Argentina, França e Espanha, Quansah insistiu que a seleção está reduzindo gradualmente a diferença em relação às melhores do mundo. Ele pediu aos companheiros de equipe que reajam melhor quando enfrentarem mudanças de momento durante as partidas.
O defensor do Liverpool expressou convicção de que a Inglaterra em breve ficará do lado favorável nos detalhes.
"Temos que ser melhores quando enfrentamos um pouco de adversidade", admitiu Quansah. "Estamos competindo no mais alto nível. Não tenho nenhuma dúvida de que podemos ficar do lado positivo dessa margem."
- Anadolu Agency
Inglaterra busca resposta imediata contra a Tchéquia
A Inglaterra volta suas atenções para o jogo de terça-feira pela Liga das Nações, quando viaja a Praga para enfrentar a Tchéquia. A equipe de Tuchel busca sua primeira vitória da nova campanha para colocar a briga pela classificação do grupo nos trilhos.
A Espanha recebe a Croácia em Sevilha na mesma noite, depois do triunfo em Wembley.
Quansah tenta manter sua vaga entre os titulares na defesa para a viagem a Praga.
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