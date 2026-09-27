O defensor da Inglaterra Jarell Quansah expressou frustração depois que a equipe de Thomas Tuchel desperdiçou uma vantagem no segundo tempo e perdeu por 3 a 2 para a atual campeã mundial Espanha, no Estádio de Wembley. Depois de sair atrás cedo com um gol de Lamine Yamal, a Inglaterra reagiu com personalidade e marcou com Anthony Gordon e Harry Kane.

No entanto, as chances desperdiçadas no segundo tempo, incluindo um pênalti de Kane no travessão, permitiram que a Espanha buscasse a virada para vencer.

Quansah observou que a incapacidade de aproveitar momentos-chave foi decisiva diante de uma adversária de elite.