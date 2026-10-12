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“Punição branda” ao Manchester City seria “uma farsa completa”, diz Danny Mills ao explicar a punição “adequada” de sete temporadas para o clube após 114 violações das regras do fair play financeiro
Especulações sobre possíveis sanções ao Manchester City
Após mais de três anos e meio de especulações e conjecturas, o fim de uma longa novela estaria à vista. Uma decisão definitiva deve ser tomada até o fim de janeiro de 2027.
Há quem sugira que o City pode receber uma perda de pontos que garanta seu rebaixamento da Premier League. Multas pesadas, pacotes de compensação para rivais insatisfeitos e embargos restritivos a transferências também foram cogitados.
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Fatores esportivos e políticos a serem considerados
Os responsáveis pelo Manchester City, acusados de realizar negócios “fictícios”, sustentam que não fizeram nada de errado e afirmam ter um “conjunto abrangente de provas irrefutáveis” que, no fim, ajudará a limpar seu nome.
A questão já não é apenas esportiva, pois argumentos políticos também entraram em jogo, o que torna um episódio complicado ainda mais difícil de resolver. Quando a decisão definitiva for divulgada, é improvável que todos fiquem satisfeitos.
É possível que o City, apesar da gravidade das acusações feitas contra o clube, receba uma punição relativamente leve. Proprietários extremamente ricos conseguiriam arcar com eventuais sanções financeiras sem grandes dificuldades, enquanto um elenco repleto de jogadores de nível internacional já foi montado, o que significa que proibições de contratações nas próximas janelas não teriam um impacto tão grande.
Por que uma punição branda ao Manchester City prejudicaria a Premier League
Questionado se uma “punição branda” para o City faria a Premier League perder o controle de seu próprio produto e prejudicaria gravemente sua imagem diante do público mundial, Mills, ex-defensor do Manchester City, que falava em parceria com a Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse ao GOAL: “Se for uma punição branda, será uma completa farsa.
“O Everton foi punido por uma ou duas infrações. O [Nottingham] Forest também. Seis pontos, quatro pontos, por algumas infrações, e os clubes foram transparentes sobre isso. Foram honestos. Certo, talvez o Forest nem tanto, mas o Everton foi muito claro.
“O Everton foi prejudicado pela situação do estádio. Afinal, o proprietário do clube foi alvo de sanções, recursos foram retirados do Everton, e o clube perdeu seis pontos. Então, isso precisa mudar.
“Estamos falando de sete infrações graves, não é? Sei que são 114, mas há claramente sete ou oito temporadas em que o doping financeiro foi enorme. E esse é o maior problema.
“Acho que será preciso analisar essas sete ou oito temporadas e dizer: ‘É por isso que eles realmente precisam ser punidos, e com rigor’. Além disso, não colaboraram e adiaram o processo pelo máximo de tempo possível. Isso poderia render uma punição adicional.
“É assim que o sistema de Justiça funciona. Você recebe uma multa por excesso de velocidade, assume a responsabilidade, admite o que fez e leva três pontos. Vai ao tribunal, contesta, perde e leva seis pontos. Não deveria ser tão complicado, deveria? Para mim, uma punição pelo que aconteceu ao longo de sete temporadas seria adequada.”
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Jogos do Manchester City: estrela impecável para a temporada 2026-27
Em meio a um cenário de grande incerteza, o Manchester City teve um início impecável na temporada 2026/27. Após perder para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, conquistou os 18 pontos possíveis em seis jogos da Premier League, chegou à quarta fase da Copa da Liga Inglesa e estreou com vitória em mais uma campanha na Champions League.
O time superou seu maior desafio até agora na última partida: a visita a Anfield, diante de uma torcida do Liverpool apaixonada e insatisfeita, terminou com uma vitória por 3 a 0 sobre os donos da casa, que jogaram com dez jogadores. A equipe de Enzo Maresca volta a campo por uma competição continental na quarta-feira, quando recebe o Paris Saint-Germain, atual bicampeão do futebol europeu.
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