Questionado se uma “punição branda” para o City faria a Premier League perder o controle de seu próprio produto e prejudicaria gravemente sua imagem diante do público mundial, Mills, ex-defensor do Manchester City, que falava em parceria com a Gambling.com, guia dos melhores cassinos online, disse ao GOAL: “Se for uma punição branda, será uma completa farsa.

“O Everton foi punido por uma ou duas infrações. O [Nottingham] Forest também. Seis pontos, quatro pontos, por algumas infrações, e os clubes foram transparentes sobre isso. Foram honestos. Certo, talvez o Forest nem tanto, mas o Everton foi muito claro.

“O Everton foi prejudicado pela situação do estádio. Afinal, o proprietário do clube foi alvo de sanções, recursos foram retirados do Everton, e o clube perdeu seis pontos. Então, isso precisa mudar.

“Estamos falando de sete infrações graves, não é? Sei que são 114, mas há claramente sete ou oito temporadas em que o doping financeiro foi enorme. E esse é o maior problema.

“Acho que será preciso analisar essas sete ou oito temporadas e dizer: ‘É por isso que eles realmente precisam ser punidos, e com rigor’. Além disso, não colaboraram e adiaram o processo pelo máximo de tempo possível. Isso poderia render uma punição adicional.

“É assim que o sistema de Justiça funciona. Você recebe uma multa por excesso de velocidade, assume a responsabilidade, admite o que fez e leva três pontos. Vai ao tribunal, contesta, perde e leva seis pontos. Não deveria ser tão complicado, deveria? Para mim, uma punição pelo que aconteceu ao longo de sete temporadas seria adequada.”