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Punição à vista! Manchester United deve tomar medidas disciplinares contra Lisandro Martinez por ataque BRUTAL à cúpula do clube após derrota para o Atlético de Madrid
Enfrentando as consequências
O zagueiro de 28 anos causou espanto após a derrota do United por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, pela Champions League, na terça-feira. Em declarações feitas diretamente às emissoras no estádio, o jogador da seleção argentina atribuiu à diretoria a responsabilidade pelas dificuldades atuais do clube e citou especificamente o diretor de futebol Jason Wilcox.
As declarações surpreendentes de Martinez expuseram sua profunda insatisfação com as recentes contratações do United. Apesar das chegadas de Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba por um total de 155 milhões de libras, o defensor considera que ainda faltam ao elenco jogadores de alto nível para competir entre os melhores.
A forma pública como expressou suas queixas teria enfurecido a cúpula do clube em Old Trafford. Com o técnico Michael Carrick já sob enorme pressão após um início de campanha decepcionante, a decisão do defensor de expor suas divergências agravou ainda mais a crise no clube.
- AFP
Punição disciplinar é “inevitável”
Os dirigentes do United se preparam para tomar medidas firmes contra o defensor, que fez críticas públicas. Segundo uma reportagem do The Athletic, fontes do clube consideram uma multa pesada uma consequência inevitável de sua conduta após a partida.
A decisão do defensor de reiterar suas críticas em várias entrevistas à televisão deixou o clube sem saída. A possibilidade de tirá-lo da escalação titular por motivos disciplinares também está sendo seriamente considerada, o que significa que ele pode começar no banco nos próximos compromissos do United em competições nacionais.
Essa grave violação do protocolo parece ter comprometido as perspectivas de longo prazo de Martinez em Manchester. O The Athletic observou que as chances de o defensor assinar uma renovação contratual para além de 2027, quando termina seu vínculo atual, são agora praticamente nulas. Uma saída de grande repercussão parece cada vez mais provável, seja por meio de uma venda no verão para arrecadar fundos, seja por uma eventual transferência sem custos.
Uma diretoria alvo de críticas
Embora Martinez deva receber uma punição financeira, seu desabafo evidencia uma insatisfação interna real com a gestão de Wilcox. O diretor de futebol esteve à frente de um período difícil e já havia entrado em conflito com o ex-técnico Ruben Amorim antes da demissão repentina do treinador.
O Manchester United não conseguiu contratar vários de seus principais alvos e decidiu não trazer um novo atacante para dar apoio a Benjamin Sesko, propenso a lesões. Com isso, o elenco ficou visivelmente desequilibrado. Rivais como Manchester City, Arsenal e Chelsea gastaram mais que o Manchester United na última janela de transferências, alimentando a insatisfação no vestiário.
A situação contratual de Martinez só aumenta a incerteza. Embora o clube tenha a opção de prorrogar seu contrato até 2028, a relação desgastada com dirigentes importantes significa que a passagem do argentino pela Premier League pode estar caminhando para um fim caótico.
- Getty Images Sport
Uma viagem crucial para Yorkshire
O United precisa se concentrar rapidamente no próximo compromisso: no domingo, visita o arquirrival Leeds United em Elland Road. Carrick precisa urgentemente de uma vitória para aliviar a pressão crescente sobre sua permanência no cargo, enquanto técnicos de renome como Eddie Howe e Antonio Conte já são apontados como possíveis substitutos em Old Trafford.
Ainda não se sabe se Martinez ficará fora da lista de relacionados para o confronto decisivo da Premier League. Uma vitória no campeonato, porém, é indispensável se Carrick quiser acalmar a crise que toma conta do clube.
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