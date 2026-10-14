O zagueiro de 28 anos causou espanto após a derrota do United por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, pela Champions League, na terça-feira. Em declarações feitas diretamente às emissoras no estádio, o jogador da seleção argentina atribuiu à diretoria a responsabilidade pelas dificuldades atuais do clube e citou especificamente o diretor de futebol Jason Wilcox.

As declarações surpreendentes de Martinez expuseram sua profunda insatisfação com as recentes contratações do United. Apesar das chegadas de Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba por um total de 155 milhões de libras, o defensor considera que ainda faltam ao elenco jogadores de alto nível para competir entre os melhores.

A forma pública como expressou suas queixas teria enfurecido a cúpula do clube em Old Trafford. Com o técnico Michael Carrick já sob enorme pressão após um início de campanha decepcionante, a decisão do defensor de expor suas divergências agravou ainda mais a crise no clube.



