Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Pulisic nem saiu do banco, tabu australiano e o juiz com cãibra: top 5 do que você precisa saber sobre Estados Unidos 2 x 0 Austrália

Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo

Seleção dos Estados Unidos vence mais uma, mantém 100% e encaminha a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo

Os Estados Unidos confirmaram o bom momento na Copa do Mundo e venceram a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19), em Seattle, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. A equipe norte-americana começou pressionando e abriu o placar cedo, aos 11 minutos, Folarin Balogun fez boa jogada pelo lado do campo e o zagueiro australiano Cameron Burgess acabou desviando contra o próprio gol, colocando os donos da casa em vantagem.

Antes do intervalo, os Estados Unidos ampliaram. Alex Freeman marcou aos 43 minutos após uma jogada de bola parada. O lance chegou a ser anulado inicialmente por impedimento, mas o VAR confirmou o gol, dando tranquilidade para a equipe comandada por Mauricio Pochettino.

Na segunda etapa, a Austrália tentou reagir e aumentou a presença ofensiva, mas encontrou uma defesa norte-americana segura e não conseguiu diminuir a diferença. Com o resultado, os Estados Unidos chegaram a duas vitórias em dois jogos e ficaram em posição privilegiada na competição.

Confira, a seguir, os principais destaques de Estados Unidos 2 x 0 Austrália.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Estados Unidos com 100% de aproveitamento

    A campanha norte-americana começou de forma perfeita. Depois da vitória na estreia, os Estados Unidos repetiram o resultado e chegaram a seis pontos em dois jogos, mantendo 100% de aproveitamento na fase de grupos.

    A equipe mostrou novamente equilíbrio entre controle de posse, intensidade no ataque e segurança defensiva, construindo uma classificação encaminhada para a próxima fase.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mais um gol contra a favor dos Estados Unidos

    A sorte também tem acompanhado os Estados Unidos no Mundial. Contra a Austrália, Cameron Burgess marcou contra ao tentar cortar a jogada criada por Balogun e abriu o caminho para a vitória norte-americana.

    Foi o segundo gol contra a favor da seleção na competição. Na estreia, os Estados Unidos também haviam sido beneficiados por um gol contra de Damián Bobadilla, do Paraguai, em uma partida que terminou com vitória norte-americana.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O tabu australiano contra os norte-americanos

    A Austrália segue sem conseguir vencer os Estados Unidos. O jejum dos australianos contra a seleção norte-americana continua desde 2010, aumentando a dificuldade do confronto para os Socceroos.

    Mesmo tentando competir fisicamente e buscar espaços no segundo tempo, a equipe australiana não conseguiu superar a defesa dos Estados Unidos e ampliou a sequência negativa diante do rival.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Juiz com cãibra

    Um dos momentos curiosos da partida aconteceu já nos minutos finais. O árbitro, Felix Zwayer, sentiu cãibras e caiu no gramado, precisando receber atendimento antes de conseguir continuar no comando do jogo.

    A cena chamou atenção em uma partida marcada pelo ritmo intenso e pelo desgaste físico das duas seleções.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pulisic nem saiu do banco

    A principal estrela dos Estados Unidos ficou fora da partida. Christian Pulisic não entrou em campo contra a Austrália porque ainda não estava 100% fisicamente após sentir uma lesão na panturrilha.

    O atacante, referência técnica da seleção, havia sido substituído no intervalo da estreia por causa do problema físico e passou por avaliações antes do duelo. Mesmo sem ele, os Estados Unidos mostraram força coletiva e conseguiram mais uma vitória importante.

Copa do Mundo
Turquia crest
Turquia
TUR
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Copa do Mundo
Paraguai crest
Paraguai
PAR
Austrália crest
Austrália
AUS