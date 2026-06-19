Pulisic nem saiu do banco, tabu australiano e o juiz com cãibra: top 5 do que você precisa saber sobre Estados Unidos 2 x 0 Austrália

Os Estados Unidos confirmaram o bom momento na Copa do Mundo e venceram a Austrália por 2 a 0 nesta sexta-feira (19), em Seattle, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. A equipe norte-americana começou pressionando e abriu o placar cedo, aos 11 minutos, Folarin Balogun fez boa jogada pelo lado do campo e o zagueiro australiano Cameron Burgess acabou desviando contra o próprio gol, colocando os donos da casa em vantagem.

Antes do intervalo, os Estados Unidos ampliaram. Alex Freeman marcou aos 43 minutos após uma jogada de bola parada. O lance chegou a ser anulado inicialmente por impedimento, mas o VAR confirmou o gol, dando tranquilidade para a equipe comandada por Mauricio Pochettino.

Na segunda etapa, a Austrália tentou reagir e aumentou a presença ofensiva, mas encontrou uma defesa norte-americana segura e não conseguiu diminuir a diferença. Com o resultado, os Estados Unidos chegaram a duas vitórias em dois jogos e ficaram em posição privilegiada na competição.

Confira, a seguir, os principais destaques de Estados Unidos 2 x 0 Austrália.