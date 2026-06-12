Pulisic: “O Milan é um grande clube, eles vão resolver tudo e vamos voltar ao topo. Tenho um bom relacionamento com o Pochettino, uma grande descoberta”

Christian Pulisic fala sobre o Milan e a Copa do Mundo.





O atacante rossonero, que está com a seleção dos Estados Unidos, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Ainda estamos sem técnico e diretor esportivo? O Milan é um grande clube e acho que eles vão resolver tudo. No final, tenho certeza de que tudo vai dar certo e o time vai voltar ao lugar que merece. Estou em contato com alguns dos rapazes, conversamos e eles até me desejaram boa sorte para a Copa do Mundo; tenho muitos amigos muito próximos na Itália com quem falo diariamente”.





“Neste momento, porém, meu foco está aqui nos Estados Unidos. Acho que sou um jogador melhor do que há quatro anos no Catar: amadureci muito em todos os aspectos, inclusive na Itália.”