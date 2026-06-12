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Pulisic: “O Milan é um grande clube, eles vão resolver tudo e vamos voltar ao topo. Tenho um bom relacionamento com o Pochettino, uma grande descoberta”

Milan
C. Pulisic
M. Pochettino
Estados Unidos da América x Paraguai
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Campeonato Italiano

O atacante do Milan fala dos Estados Unidos.

Christian Pulisic fala sobre o Milan e a Copa do Mundo.


O atacante rossonero, que está com a seleção dos Estados Unidos, declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Ainda estamos sem técnico e diretor esportivo? O Milan é um grande clube e acho que eles vão resolver tudo. No final, tenho certeza de que tudo vai dar certo e o time vai voltar ao lugar que merece. Estou em contato com alguns dos rapazes, conversamos e eles até me desejaram boa sorte para a Copa do Mundo; tenho muitos amigos muito próximos na Itália com quem falo diariamente”.


“Neste momento, porém, meu foco está aqui nos Estados Unidos. Acho que sou um jogador melhor do que há quatro anos no Catar: amadureci muito em todos os aspectos, inclusive na Itália.”

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    "Eu o vejo apenas como meu técnico, aqui e agora. Nossa relação é boa, muito boa mesmo. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias: sei o que ele espera de mim e o que posso oferecer a ele. Acho que, com ele, estamos nos preparando da melhor maneira possível para enfrentar o torneio".


    "Não faço comparações, mas acho que ele é o primeiro técnico sul-americano que tive na carreira. Foi uma experiência legal, uma grande descoberta. Gosto da paixão, gosto das ideias de futebol que ele traz com seu estilo. Ele exige muita energia e intensidade contínua em campo. Acho que ele está nos dando, acima de tudo, confiança e convicção em nossas capacidades, a convicção de que podemos enfrentar times fortes sem medo. Este é o nosso momento e queremos ser uma verdadeira força nesta Copa do Mundo, capazes de disputar com todos.”

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