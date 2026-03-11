PSG x Chelsea na Liga dos Campeões, a última vez terminou em briga: a reação de Luis Enrique e o que aconteceu

Poucos instantes após o final da partida, que terminou em 3 a 0 para o Chelsea, com dois gols de Palmer e um de Joao Pedro, uma confusão eclodiu no meio do campo. O motivo foi a comemoração exagerada do atacante ex-Brighton, recém-contratado pelo Blues. Frustrado com a derrota, Luis Enrique se aproximou dele e começou a empurrá-lo. Após um primeiro contato, o espanhol tenta acertá-lo no rosto e o agarra pelo pescoço. É o início de uma briga que envolve muitos outros jogadores, enquanto o brasileiro tenta se libertar e cai no chão. Todos os outros chegam, com Donnarumma à frente. Os empurrões e as tentativas de justiça com as próprias mãos continuam, e até Maresca tenta acalmar a situação, em vão.

Enquanto isso, surge um segundo foco detensão, mas prevalecem os jogadores que pregam a calma: após alguns segundos, começam a aparecer os primeiros apertos de mão, os esclarecimentos e, finalmente, os abraços. Maresca pega seus jogadores um por um e os leva embora. Luis Enrique se acalma e sai do campo. Mais tarde, ele admitirá seu erro e pedirá desculpas por seu comportamento.