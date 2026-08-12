O PSG está prestes a concluir a transferência de Torres do Barcelona. Segundo o Sport, o time parisiense chegou a um acordo de princípio com o gigante catalão por um pacote total de € 55 milhões, incluindo bônus. A equipe francesa inicialmente teve uma oferta de € 40 milhões rejeitada pelo Blugrana antes de aumentar a proposta para € 50 milhões fixos mais € 5 milhões em adicionais. A quantia iguala a taxa que o Barcelona pagou para contratar o jogador de 26 anos em 2021.

Torres chega como substituto direto do atacante Goncalo Ramos, que se transferiu para o Milan no início deste verão europeu. A transferência preenche uma lacuna importante no ataque do PSG após a saída do atacante português.