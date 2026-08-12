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PSG se aproxima de sensacional investida de € 55 milhões por herói da Copa do Mundo
PSG fecha acordo de € 55 milhões por Torres
O PSG está prestes a concluir a transferência de Torres do Barcelona. Segundo o Sport, o time parisiense chegou a um acordo de princípio com o gigante catalão por um pacote total de € 55 milhões, incluindo bônus. A equipe francesa inicialmente teve uma oferta de € 40 milhões rejeitada pelo Blugrana antes de aumentar a proposta para € 50 milhões fixos mais € 5 milhões em adicionais. A quantia iguala a taxa que o Barcelona pagou para contratar o jogador de 26 anos em 2021.
Torres chega como substituto direto do atacante Goncalo Ramos, que se transferiu para o Milan no início deste verão europeu. A transferência preenche uma lacuna importante no ataque do PSG após a saída do atacante português.
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Reunião com Enrique convence atacante espanhol
Um fator-chave por trás da mudança é a presença de Enrique, que treinou Torres durante seu período no comando da seleção espanhola. O técnico do PSG telefonou pessoalmente para o atacante para apresentar seu projeto tático e prometer um tempo de jogo significativo por meio da rotação do elenco.
O treinador mostrou consistentemente total confiança em Torres no cenário internacional, mesmo quando o atacante enfrentava fortes críticas públicas. Os dois também compartilham uma história pessoal, já que o herói da final da Copa do Mundo de 2026 namorou anteriormente a filha do técnico. O forte respeito mútuo ajudou a convencer Torres a escolher Paris em vez de permanecer na Catalunha. A intervenção direta do treinador foi decisiva para garantir o compromisso do atacante.
Subvalorizado no Barcelona apesar da forma impressionante
Torres teve uma produtiva temporada 2025-26 pelo Barcelona, marcando 16 gols em 33 partidas de La Liga. Ele reforçou ainda mais sua reputação ao desempenhar um papel de destaque no título da Copa do Mundo de 2026 conquistado pela Espanha, marcando na final.
Apesar das fortes atuações, o jogador de 26 anos recusou propostas de renovação contratual da diretoria do Barcelona. Torres se sentia desvalorizado pela gestão do clube e decidiu que uma mudança de ares era necessária para a sua carreira. Sua decisão de sair deixa o Barcelona em busca de soluções, embora o jogador tenha permanecido popular entre seus companheiros de equipe no vestiário do Barcelona durante toda a sua passagem.
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Restam formalidades finais antes dos exames médicos em Paris
Apenas as formalidades administrativas finais separam agora Torres de se tornar oficialmente jogador do PSG. Com um acordo estabelecido entre os dois clubes, a transferência deve ser concluída nas próximas horas ou nos próximos dias.
Torres está programado para se apresentar ao centro de treinamentos do Barcelona na quarta-feira. No entanto, ele deve comparecer principalmente para se despedir pela última vez de seus companheiros de equipe e dos funcionários antes de voar para a França. Ao chegar a Paris, o internacional espanhol passará por exames médicos antes de assinar seu novo contrato, dando a Enrique mais uma formidável arma ofensiva.
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