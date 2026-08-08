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Yosua Arya

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PSG planeja transferência de € 40 mi por Zion Suzuki enquanto Luis Enrique mira plano de empréstimo da Juventus

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Z. Suzuki
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Luis Enrique

O Paris Saint-Germain está em busca ativa de um acordo pelo goleiro do Parma, Zion Suzuki, enquanto tenta reforçar suas opções de longo prazo. Segundo informações, o campeão francês está disposto a investir até € 40 milhões no jogador da seleção japonesa, que posteriormente pode ser emprestado para dar continuidade ao seu desenvolvimento.

  • PSG mira o internacional japonês Suzuki

    O Paris Saint-Germain ainda não terminou de reforçar o seu setor de goleiros. Depois de contratar Matvey Safonov em 2024 e Lucas Chevalier em 2025, o campeão francês agora está trabalhando ativamente em um acordo pelo goleiro Suzuki, do Parma. De acordo com o Le Parisien, o perfil do jogador de 23 anos é muito apreciado pela cúpula parisiense, especificamente pelo conselheiro esportivo Luis Campos e pelo técnico Enrique.

    O internacional japonês já tem experiência significativa na Serie A e possui uma enorme margem de evolução. Segundo informações, os dirigentes do PSG estão preparados para investir cerca de € 40 milhões para garantir sua contratação. Enquanto isso, a imprensa italiana sugere que uma segunda oferta oficial pode ser de € 35 milhões, incluindo vários bônus atrelados a desempenho.

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  • Zaion SuzukiGetty Images

    Uma possível transferência por empréstimo em vista

    Garantir a contratação de Suzuki não necessariamente garantiria sua integração imediata ao elenco principal de Luis Enrique. Le Parisien sugere que o PSG pode contratar o talento japonês antes de imediatamente emprestá-lo. Em busca de um tempo de jogo significativo, Suzuki poderia dar continuidade ao seu promissor desenvolvimento em outro lugar por uma temporada antes de retornar a Paris com status mais elevado. Essa estratégia está sendo seriamente considerada pela diretoria do clube.

    Curiosamente, a Juventus está entre os clubes que analisam um acordo de empréstimo pelo goleiro. A Juventus teria se retirado da intensa disputa com o PSG, mas pode acabar recebendo Suzuki de forma temporária.

  • Disputa em andamento pela camisa 1

    No futuro imediato, a disputa acirrada entre Safonov e Chevalier vai continuar na capital francesa. Nenhum dos goleiros conseguiu realmente se firmar aos olhos de Enrique, o que deixa a vaga de titular totalmente em aberto. Apesar de ter perdido sua posição de titular na temporada passada, Chevalier está determinado a permanecer em Paris e recuperar seu lugar.

    Os primeiros sinais da pré-temporada sugerem que a comissão técnica reiniciou completamente a hierarquia entre os goleiros. Em uma recente derrota por 3 a 0 em amistoso contra o Mallorca, os dois arqueiros receberam 45 minutos para impressionar. Safonov começou a partida e sofreu dois gols, enquanto Chevalier entrou no intervalo e sofreu um gol em cobrança de escanteio.

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  • Luis EnriqueGetty Images

    Construindo para o futuro em Paris

    Além da busca imediata por Suzuki, o PSG trabalha diligentemente na preparação do futuro de seu setor de goleiros. O time parisiense garantiu várias opções jovens para assegurar estabilidade a longo prazo. O promissor goleiro Alessandro Longoni, de 18 anos, chegou sem custos no início deste verão para dar sequência ao seu desenvolvimento na França. Além disso, a joia da base Arthur Vignaud assinou recentemente seu primeiro contrato profissional, vinculando-se ao clube até 2029.

    Apesar de a função comportar apenas um jogador em campo, o PSG segue ampliando suas opções. A possível chegada de Suzuki acrescentaria mais uma camada empolgante à sua estratégia abrangente de longo prazo.

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