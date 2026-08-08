O Paris Saint-Germain ainda não terminou de reforçar o seu setor de goleiros. Depois de contratar Matvey Safonov em 2024 e Lucas Chevalier em 2025, o campeão francês agora está trabalhando ativamente em um acordo pelo goleiro Suzuki, do Parma. De acordo com o Le Parisien, o perfil do jogador de 23 anos é muito apreciado pela cúpula parisiense, especificamente pelo conselheiro esportivo Luis Campos e pelo técnico Enrique.

O internacional japonês já tem experiência significativa na Serie A e possui uma enorme margem de evolução. Segundo informações, os dirigentes do PSG estão preparados para investir cerca de € 40 milhões para garantir sua contratação. Enquanto isso, a imprensa italiana sugere que uma segunda oferta oficial pode ser de € 35 milhões, incluindo vários bônus atrelados a desempenho.