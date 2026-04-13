PSG ou Juventus será o próximo destino? Por que um novo desafio “despertaria o interesse” de Pep Guardiola após conquistar títulos com o Barcelona, o Bayern de Munique e o Manchester City

Guardiola tem sido bastante reservado quanto aos seus planos futuros. Tem-se especulado sobre uma possível transição para o treinamento de seleções, já que ele se inspira no ex-rival do Liverpool, Jurgen Klopp, e se liberta do estresse inerente ao trabalho em clubes.

Pressionado sobre o que acontecerá daqui para frente e se os laços com o City poderão ser rompidos em 2026, Barry — que passou cinco anos no Blues entre 2009 e 2014, ajudando o time a conquistar seu primeiro título da Premier League de forma dramática na temporada 2011-12 — acrescentou: “Pessoalmente, acho que se Pep decidir que sua hora no City acabou, ele vai tirar uma folga. Acho que ele geralmente faz isso, não é mesmo, quando deixa seus times?

“Seja por três meses, seis meses, nunca se sabe o que está por vir. Se ele já planejou seu próximo passo, você não sabe. Ele definitivamente tem o mérito para fazer isso, não é? Em relação a qualquer clube ou país do mundo, tenho certeza.

“Inicialmente, não achei que ele fosse encerrar a carreira nesta temporada, porque acho que qualquer técnico gostaria de sair em alta. E, em determinado momento, ele não tinha certeza de quais troféus iria conquistar este ano. Ele já conquistou a Copa da Liga, a FA Cup também é uma grande chance, da maneira como estão jogando, e nunca se sabe, o campeonato ainda está lá também.

“Eu não ficaria totalmente surpreso se este fosse seu último ano. Ele se dedicou muito. As pessoas falavam: ‘ele só fica três ou quatro anos em certos times e depois tira uma folga’. Ele ficou muito mais tempo do que isso no City e tem sido incrível. Tenho certeza de que, seja qual for a decisão que ele tomar, os torcedores vão aplaudi-lo na saída e respeitar o que ele fez.”