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PSG ou Juventus será o próximo destino? Por que um novo desafio “despertaria o interesse” de Pep Guardiola após conquistar títulos com o Barcelona, o Bayern de Munique e o Manchester City
O histórico de Guardiola: Troféus conquistados como técnico do Manchester City
Guardiola está prestes a completar uma década de lealdade em Manchester, tendo assumido o desafio da Premier League em 2016. Ele conquistou o título em seis ocasiões, sendo possível que um sétimo triunfo seja comemorado nesta temporada. A glória da FA Cup também está em jogo, além da quinta conquista da Copa da Liga, que já está garantida.
Os troféus da Liga dos Campeões, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes foram erguidos enquanto ele comandava o City — com uma histórica Tríplice Coroa sendo comemorada em 2022-23 — e várias reconstruções elaboradas do elenco foram realizadas ao longo de várias janelas de transferências de grandes gastos.
Surgem perguntas sobre o que acontecerá a seguir para Guardiola. Há especulações de que ele poderia deixar o clube antes do término do último ano de seu contrato no City. Se buscasse um novo começo, será que o enigmático técnico de 55 anos se abriria a ofertas da Série A e da Ligue 1, na tentativa de completar o conjunto de títulos nacionais nas cinco principais divisões da Europa?
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Será que o próximo trabalho de Guardiola será na Série A ou na Ligue 1?
Quando questionado se Guardiola poderia acabar na Juventus, no AC Milan, na Inter ou no Paris Saint-Germain, Barry — em entrevista exclusiva ao GOAL via BetMGM — disse: “Olhando para o que ele já conquistou, ele certamente se sentiria confiante para ir a qualquer país, mudar o estilo de futebol e fazer do jeito do Pep.
“Eu certamente adoraria ver isso — ele ir e enfrentar outro tipo de estilo, especialmente na Itália. Eles geralmente jogam de uma maneira completamente diferente das outras equipes, um pouco mais defensiva, e isso não é o jeito do Pep. Então, para ele ir para lá, seria algo incrível de se ver.
“Isso é algo que o intrigaria, tenho certeza disso. Mas, tenho certeza de que ele vai querer uma boa pausa. Ele terá muitas opções, não é? Seria bom vê-lo enfrentar outro país.”
Assim como Klopp: espera-se que Guardiola tire uma folga
Guardiola tem sido bastante reservado quanto aos seus planos futuros. Tem-se especulado sobre uma possível transição para o treinamento de seleções, já que ele se inspira no ex-rival do Liverpool, Jurgen Klopp, e se liberta do estresse inerente ao trabalho em clubes.
Pressionado sobre o que acontecerá daqui para frente e se os laços com o City poderão ser rompidos em 2026, Barry — que passou cinco anos no Blues entre 2009 e 2014, ajudando o time a conquistar seu primeiro título da Premier League de forma dramática na temporada 2011-12 — acrescentou: “Pessoalmente, acho que se Pep decidir que sua hora no City acabou, ele vai tirar uma folga. Acho que ele geralmente faz isso, não é mesmo, quando deixa seus times?
“Seja por três meses, seis meses, nunca se sabe o que está por vir. Se ele já planejou seu próximo passo, você não sabe. Ele definitivamente tem o mérito para fazer isso, não é? Em relação a qualquer clube ou país do mundo, tenho certeza.
“Inicialmente, não achei que ele fosse encerrar a carreira nesta temporada, porque acho que qualquer técnico gostaria de sair em alta. E, em determinado momento, ele não tinha certeza de quais troféus iria conquistar este ano. Ele já conquistou a Copa da Liga, a FA Cup também é uma grande chance, da maneira como estão jogando, e nunca se sabe, o campeonato ainda está lá também.
“Eu não ficaria totalmente surpreso se este fosse seu último ano. Ele se dedicou muito. As pessoas falavam: ‘ele só fica três ou quatro anos em certos times e depois tira uma folga’. Ele ficou muito mais tempo do que isso no City e tem sido incrível. Tenho certeza de que, seja qual for a decisão que ele tomar, os torcedores vão aplaudi-lo na saída e respeitar o que ele fez.”
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Disputa pelo título da Premier League: quando o Manchester City enfrenta o Arsenal?
Guardiola já possui experiência no futebol italiano em seu currículo brilhante, graças às passagens pelo Brescia e pela Roma como jogador. O apelo de se mudar para Paris — tanto no plano pessoal quanto no esportivo — é óbvio.
É claro que há muito o que o criador do “tiki-taka” deve ponderar, embora haja poucas chances de ele permitir que boatos infundados se tornem uma distração. O City voltou à briga pelo título da Premier League na temporada 2025-26, com um confronto potencialmente decisivo contra o Arsenal, outro candidato ao título, marcado para acontecer no Etihad Stadium no domingo.