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PSG inicia investida de € 33 mi para atravessar a Juventus por goleiro do Parma Zion Suzuki
PSG apresenta proposta formal
O Paris Saint-Germain oficializou uma proposta de €33 milhões (£28 milhões/US$ 38 milhões) ao Parma pelo goleiro titular do Japão, Suzuki. A movimentação surpreendente do campeão da Ligue 1 faz o clube ultrapassar a Juventus, que havia identificado Suzuki como alvo principal para reforçar suas opções defensivas. Suzuki, que tem contrato no Stadio Tardini até 2029, se juntou ao Parma vindo do Sint-Truiden em 2024 por €8,2 milhões e soma 57 partidas na Serie A.
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Situação da transferência de Suzuki se desenvolve
De acordo com informações da TuttoMercatoWebe do jornalista de transferências Fabrizio Romano, a proposta oficial do PSG coloca o clube francês em posição de vantagem à frente da Juventus. A Velha Senhora vinha trabalhando com uma lista de alvos para o gol, mas agora corria o risco de perder a disputa após a rápida intervenção do PSG.
A movimentação é uma certa surpresa, considerando o papel de Matvey Safonov como titular consolidado do PSG, além do forte investimento feito em Lucas Chevalier no verão passado. As informações acrescentam que o PSG pode optar por emprestar Suzuki de volta ao Parma para garantir que ele tenha minutos com regularidade.
Consistência demonstrada na Itália
O goleiro de 23 anos, nascido em Nova York, teve atuações consistentes pelo Parma na última temporada, com cinco jogos sem sofrer gols em 20 partidas da Serie A, ajudando sua equipe a terminar na 13ª colocação. Em nível internacional, Suzuki soma 28 partidas pela seleção do Japão, consolidando seu lugar como o goleiro de preferência de seu país. Sua valorização de mercado deixa o Parma em ótima posição para obter um lucro financeiro substancial sobre seu investimento original.
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Preparativos para a abertura da temporada se aproximam
O Parma agora precisa tomar uma decisão rápida sobre o futuro de Suzuki antes de sua estreia na Serie A de 2026-27 contra o Cagliari, em 22 de agosto. Enquanto isso, o PSG se prepara para iniciar a defesa do título da Ligue 1 quando receber o Rennes no Parc des Princes, no dia seguinte. A Juventus enfrenta a perspectiva de recorrer a alvos alternativos se não conseguir igualar o pacote financeiro apresentado pelo PSG.
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