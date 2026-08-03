De acordo com informações da TuttoMercatoWebe do jornalista de transferências Fabrizio Romano, a proposta oficial do PSG coloca o clube francês em posição de vantagem à frente da Juventus. A Velha Senhora vinha trabalhando com uma lista de alvos para o gol, mas agora corria o risco de perder a disputa após a rápida intervenção do PSG.

A movimentação é uma certa surpresa, considerando o papel de Matvey Safonov como titular consolidado do PSG, além do forte investimento feito em Lucas Chevalier no verão passado. As informações acrescentam que o PSG pode optar por emprestar Suzuki de volta ao Parma para garantir que ele tenha minutos com regularidade.