Enrique deve contar com suas principais armas no ataque e na defesa para o importante confronto de quarta-feira contra o Manchester City pela Champions League. O elenco do Paris Saint-Germain ganhou os reforços de Dembélé e Mendes neste fim de semana, com o retorno dos dois ao Campus PSG, em Poissy.

Os dois jogadores receberam um período prolongado de folga após uma desgastante pausa para as seleções, para que chegassem à reta final de outubro em suas melhores condições físicas. A presença de ambos nos treinos indica que o clube parisiense viajará ao norte da Inglaterra com um elenco quase completo para o duelo da fase de liga.

Segundo informações do L'Équipe, o retorno dos dois foi cuidadosamente planejado pelas equipes médica e técnica. Dembélé foi o primeiro a reaparecer no centro de treinamento, no sábado, enquanto Mendes, da seleção portuguesa, se juntou aos companheiros no domingo. O período de descanso estratégico foi pensado para reduzir o desgaste que frequentemente afeta jogadores de alto nível durante o calendário apertado do outono.



