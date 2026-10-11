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Mohamed Saeed
Traduzido por

PSG ganha reforços importantes com retorno de Ousmane Dembélé e Nuno Mendes aos treinos antes do confronto com o Manchester City

PSG
Manchester City
Liga dos Campeões
O. Dembele
N. Mendes

O Paris Saint-Germain recebeu boas notícias sobre a condição física do elenco antes do importante confronto com o Manchester City pela Champions League nesta semana. Ousmane Dembélé e Nuno Mendes, dois jogadores fundamentais, voltaram ao centro de treinamento do clube após um período de descanso programado. O retorno de dois dos titulares mais influentes de Luis Enrique ocorre em um momento crucial, enquanto os campeões franceses se preparam para seu primeiro grande teste continental da temporada.

  • Enrique recebe de volta dupla de estrelas para visita ao Etihad

    Enrique deve contar com suas principais armas no ataque e na defesa para o importante confronto de quarta-feira contra o Manchester City pela Champions League. O elenco do Paris Saint-Germain ganhou os reforços de Dembélé e Mendes neste fim de semana, com o retorno dos dois ao Campus PSG, em Poissy.

    Os dois jogadores receberam um período prolongado de folga após uma desgastante pausa para as seleções, para que chegassem à reta final de outubro em suas melhores condições físicas. A presença de ambos nos treinos indica que o clube parisiense viajará ao norte da Inglaterra com um elenco quase completo para o duelo da fase de liga.

    Segundo informações do L'Équipe, o retorno dos dois foi cuidadosamente planejado pelas equipes médica e técnica. Dembélé foi o primeiro a reaparecer no centro de treinamento, no sábado, enquanto Mendes, da seleção portuguesa, se juntou aos companheiros no domingo. O período de descanso estratégico foi pensado para reduzir o desgaste que frequentemente afeta jogadores de alto nível durante o calendário apertado do outono.


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    Ataque do PSG ganha força antes do confronto com o Manchester City

    O retorno dessas duas estrelas vem em boa hora, dado o nível do adversário que as espera no Etihad Stadium. Embora o PSG tenha começado bem sua campanha nacional, a visita ao campeão da Premier League representa um desafio de outro patamar.

    O plano tático de Enrique depende muito da velocidade explosiva de Dembélé pela direita e das ultrapassagens de Mendes pela esquerda. Ter os dois prontos para começar a partida oferece a amplitude e o dinamismo necessários para abrir espaços na defesa do Manchester City, que historicamente tem dificuldades para lidar com transições de alta intensidade.


  • Gerenciando a intensidade física de Dembélé

    A decisão de poupar Dembélé não foi apenas uma recompensa por sua participação na seleção, mas uma medida calculada com base em dados físicos específicos. O próprio Ousmane manifestou surpresa ao sentir quedas acentuadas de rendimento físico depois dos 60 minutos em jogos decisivos da Champions League na temporada passada.

    A comissão técnica do PSG está atenta a essa tendência e prioriza a recuperação do jogador para garantir que ele consiga manter a intensidade por pelo menos 60 a 70 minutos contra a equipe de Enzo Maresca. Ao lhe dar esse período de descanso, Enrique espera contar com uma versão do ex-jogador do Barcelona capaz de manter o volume de arrancadas até uma fase avançada do segundo tempo.


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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Atualizações sobre lesões e profundidade do elenco

    Embora as notícias sobre Mendes e Dembélé sejam amplamente positivas, o departamento médico do PSG ainda tem um desfalque. O clube não poderá contar com o jovem Senny Mayulu para a viagem a Manchester. O meio-campista sofreu uma lesão muscular enquanto defendia as seleções de base da França, o que o impede de participar de uma partida que teria sido uma experiência valiosa como integrante do elenco principal. Apesar desse pequeno contratempo, a condição física geral do elenco segue excelente em comparação com temporadas anteriores.


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