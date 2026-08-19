justpictures.ch
Traduzido por
PSG furioso! Duro relatório da arbitragem pode significar desastre para Nuno Mendes após cartão vermelho na derrota para o Lens no Troféu dos Campeões
Frustração no Troféu dos Campeões
O PSG se prepara para as consequências de sua decepcionante derrota por 1 a 0 para o Lens no Trophée des Champions no domingo. Além de perder o título, o clube parisiense terminou a partida com dez jogadores. O lateral-esquerdo português Mendes recebeu cartão vermelho direto nos momentos finais do confronto. A expulsão do jogador de 24 anos agravou uma noite frustrante para o clube da capital, mas as consequências do incidente parecem estar longe de terminar.
- PRESSE SPORTS
'Greve violenta'
O principal ponto de discórdia vem do relatório oficial da partida enviado pelo árbitro Pignard. De acordo com o veículo francês RMC Sport, o árbitro escolheu uma formulação particularmente forte para descrever o incidente que levou à expulsão do defensor. Pignard teria detalhado as ações do internacional português como um "golpe violento fora da jogada" em sua documentação pós-jogo. Essa terminologia específica geralmente é reservada para infrações graves e é vista como incrivelmente dura pela cúpula parisiense.
PSG aceita a demissão
Apesar da frustração com o relatório por escrito, o PSG não está tentando reverter completamente a decisão de campo do árbitro. A diretoria do clube não contesta o fato de que Mendes merecia receber cartão vermelho pela entrada dura.
Em vez disso, o clube está simplesmente perplexo com a formulação do relatório, pois sente fortemente que ele distorce a realidade da situação. Dirigentes parisienses argumentam que o jogo já havia sido retomado oficialmente quando Mendes fez sua arrancada em profundidade, contradizendo a alegação do árbitro de que o incidente ocorreu totalmente fora da jogada.
- Getty Images Sport
Aguardando o veredito final
A redação específica do relatório de Pignard é extremamente significativa, pois pode pesar muito na punição final aplicada ao jogador. A comissão disciplinar oficial agora analisará o relatório e determinará a duração exata de sua suspensão. Uma interpretação rigorosa da formulação pode resultar em uma longa suspensão para o lateral. Tendo feito apenas duas aparições em todas as competições até agora nesta temporada, Mendes agora enfrenta uma espera tensa para descobrir quando será liberado para voltar a atuar.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.