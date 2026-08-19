Apesar da frustração com o relatório por escrito, o PSG não está tentando reverter completamente a decisão de campo do árbitro. A diretoria do clube não contesta o fato de que Mendes merecia receber cartão vermelho pela entrada dura.

Em vez disso, o clube está simplesmente perplexo com a formulação do relatório, pois sente fortemente que ele distorce a realidade da situação. Dirigentes parisienses argumentam que o jogo já havia sido retomado oficialmente quando Mendes fez sua arrancada em profundidade, contradizendo a alegação do árbitro de que o incidente ocorreu totalmente fora da jogada.