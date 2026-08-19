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Yosua Arya

Traduzido por

PSG furioso! Duro relatório da arbitragem pode significar desastre para Nuno Mendes após cartão vermelho na derrota para o Lens no Troféu dos Campeões

PSG
N. Mendes
Lens x PSG
Lens
Supercopa da França

O Paris Saint-Germain estaria surpreso com o relatório oficial da partida do árbitro após o cartão vermelho tardio de Nuno Mendes contra o Lens. O PSG teme que a redação específica usada pelo árbitro Jeremie Pignard possa resultar em uma suspensão severa para o lateral português.

  • Frustração no Troféu dos Campeões

    O PSG se prepara para as consequências de sua decepcionante derrota por 1 a 0 para o Lens no Trophée des Champions no domingo. Além de perder o título, o clube parisiense terminou a partida com dez jogadores. O lateral-esquerdo português Mendes recebeu cartão vermelho direto nos momentos finais do confronto. A expulsão do jogador de 24 anos agravou uma noite frustrante para o clube da capital, mas as consequências do incidente parecem estar longe de terminar.

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    'Greve violenta'

    O principal ponto de discórdia vem do relatório oficial da partida enviado pelo árbitro Pignard. De acordo com o veículo francês RMC Sport, o árbitro escolheu uma formulação particularmente forte para descrever o incidente que levou à expulsão do defensor. Pignard teria detalhado as ações do internacional português como um "golpe violento fora da jogada" em sua documentação pós-jogo. Essa terminologia específica geralmente é reservada para infrações graves e é vista como incrivelmente dura pela cúpula parisiense.

  • PSG aceita a demissão

    Apesar da frustração com o relatório por escrito, o PSG não está tentando reverter completamente a decisão de campo do árbitro. A diretoria do clube não contesta o fato de que Mendes merecia receber cartão vermelho pela entrada dura.

    Em vez disso, o clube está simplesmente perplexo com a formulação do relatório, pois sente fortemente que ele distorce a realidade da situação. Dirigentes parisienses argumentam que o jogo já havia sido retomado oficialmente quando Mendes fez sua arrancada em profundidade, contradizendo a alegação do árbitro de que o incidente ocorreu totalmente fora da jogada.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Aguardando o veredito final

    A redação específica do relatório de Pignard é extremamente significativa, pois pode pesar muito na punição final aplicada ao jogador. A comissão disciplinar oficial agora analisará o relatório e determinará a duração exata de sua suspensão. Uma interpretação rigorosa da formulação pode resultar em uma longa suspensão para o lateral. Tendo feito apenas duas aparições em todas as competições até agora nesta temporada, Mendes agora enfrenta uma espera tensa para descobrir quando será liberado para voltar a atuar.

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