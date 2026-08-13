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PSG fecha acordo para contratar Ferran Torres do Barcelona em transferência de € 50 milhões
Luis Enrique se reencontra com atacante espanhol
Segundo o Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain e Barcelona chegaram a um acordo total pela transferência de Torres para o campeão francês. O atacante de 26 anos está prestes a trocar La Liga pela Ligue 1 em um negócio avaliado em pouco menos de € 50 milhões, com a taxa de transferência composta por um valor fixo e sem variáveis adicionais relacionadas a desempenho incluídas no pacote final. A mudança fará com que Torres reencontre o técnico do PSG, Luis Enrique, sob quem já atuou durante sua passagem pela seleção espanhola.
A transferência representa uma mudança significativa para Torres, que, segundo informações, já acertou os termos pessoais de um contrato de cinco anos com o gigante parisiense. Para facilitar as etapas finais da negociação, o atacante nascido em Valência pediu permissão ao Barcelona, por meio de seu representante, para não comparecer ao retorno programado aos treinos sob o comando de Hansi Flick na quarta-feira.
- AFP
Alívio financeiro para o Barcelona
Para o Barcelona, a venda representa uma injeção vital de capital e uma peça estratégica de gestão financeira. A taxa de € 50 milhões é considerada um valor bastante aceitável por um jogador que estava entrando no último ano de contrato. Torres se juntou originalmente ao Barcelona vindo do Manchester City em janeiro de 2022 por uma taxa de € 55 milhões, além de outros € 10 milhões em possíveis adicionais.
Além da taxa de transferência imediata, o acordo proporciona outros benefícios econômicos em relação às obrigações de longo prazo do clube. Caso o Barcelona optasse por renovar o contrato de Torres, seria acionado o pagamento de mais € 8 milhões ao Manchester City devido a uma cláusula específica inserida em seu acordo de compra original.
Exames médicos e formalidades finais
O passo final do processo envolve Torres passar por uma avaliação médica completa com a equipe do PSG. Embora o acordo seja verbalmente vinculativo entre os presidentes e diretores esportivos, a confirmação oficial ainda depende da conclusão bem-sucedida desses exames físicos.
Torres deixa o Barcelona depois de ter desempenhado recentemente um papel fundamental no cenário internacional, mais notavelmente marcando na final da Copa do Mundo. Sua chegada a Paris dará a Enrique uma opção versátil para o ataque, capaz de atuar em qualquer uma das três posições da frente, reforçando um elenco que vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na quarta-feira para conquistar a Supercopa da Uefa.
- Getty Images
Um legado repleto de troféus no Camp Nou
Torres deixa o Barcelona após uma passagem memorável e repleta de títulos, durante a qual ajudou o gigante catalão a conquistar três títulos de La Liga, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei. Ao longo de sua passagem pelo clube, o atacante espanhol disputou 207 partidas em todas as competições, com 65 gols e 23 assistências.
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