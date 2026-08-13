PSG fecha acordo para contratar Ferran Torres do Barcelona em transferência de € 50 milhões

Segundo o Mundo Deportivo, Paris Saint-Germain e Barcelona chegaram a um acordo total pela transferência de Torres para o campeão francês. O atacante de 26 anos está prestes a trocar La Liga pela Ligue 1 em um negócio avaliado em pouco menos de € 50 milhões, com a taxa de transferência composta por um valor fixo e sem variáveis adicionais relacionadas a desempenho incluídas no pacote final. A mudança fará com que Torres reencontre o técnico do PSG, Luis Enrique, sob quem já atuou durante sua passagem pela seleção espanhola.

A transferência representa uma mudança significativa para Torres, que, segundo informações, já acertou os termos pessoais de um contrato de cinco anos com o gigante parisiense. Para facilitar as etapas finais da negociação, o atacante nascido em Valência pediu permissão ao Barcelona, por meio de seu representante, para não comparecer ao retorno programado aos treinos sob o comando de Hansi Flick na quarta-feira.