O renomado escritório de arquitetura Populous recomendou destruir a lendária cobertura do Parc des Princes. Esse passo dramático é visto como quase inevitável para aumentar significativamente o tamanho das arquibancadas e atingir a meta de capacidade para 70 mil pessoas.

A proposta provocou forte reação contrária de pessoas próximas a Roger Taillibert, o arquiteto original que projetou o estádio. Taillibert, que morreu em 2019, sempre desejou que a arena fosse preservada em sua forma original.

"O Parc des Princes é uma construção única, que faz parte da história da arquitetura", explicou o arquiteto do patrimônio Nicolas Buisson, segundo Foot01. "Mexer nos pilares distorce completamente a imagem do edifício. Podemos trabalhar de forma mais refinada no projeto e encontrar outra maneira."