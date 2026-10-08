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PSG enfrenta grande crise com estádio, já que ambicioso plano de expansão do Parque dos Príncipes para 70 mil lugares esbarra em enorme obstáculo jurídico
Planos do estádio do PSG enfrentam grande obstáculo
O PSG tem cada vez mais chances de seguir no Parc des Princes no futuro. O clube considera comprar e ampliar sua casa histórica como o caminho preferido daqui para frente, caso a Cidade de Paris concorde em vender. No entanto, a ambição de transformar o estádio em uma arena moderna para 70 mil pessoas deve ser muito mais complicada do que se imaginava inicialmente. A duração e a escala das obras necessárias seriam colossais.
- AFP
Plano controverso para destruir telhado icônico
O renomado escritório de arquitetura Populous recomendou destruir a lendária cobertura do Parc des Princes. Esse passo dramático é visto como quase inevitável para aumentar significativamente o tamanho das arquibancadas e atingir a meta de capacidade para 70 mil pessoas.
A proposta provocou forte reação contrária de pessoas próximas a Roger Taillibert, o arquiteto original que projetou o estádio. Taillibert, que morreu em 2019, sempre desejou que a arena fosse preservada em sua forma original.
"O Parc des Princes é uma construção única, que faz parte da história da arquitetura", explicou o arquiteto do patrimônio Nicolas Buisson, segundo Foot01. "Mexer nos pilares distorce completamente a imagem do edifício. Podemos trabalhar de forma mais refinada no projeto e encontrar outra maneira."
A arquitetura única do estádio limita as opções de expansão
O design distinto em forma de tigela do estádio historicamente tornou qualquer ampliação de grande porte extremamente difícil. Ideias anteriores se concentravam em escavar o solo para rebaixar o gramado, o que permitiria arquibancadas mais altas sem alterar a linha do teto.
No entanto, avanços recentes na arquitetura abriram caminho para uma reconstrução completa das arquibancadas. O desafio agora está em equilibrar essas novas possibilidades com a preservação do caráter histórico do estádio.
Se os arquitetos forem proibidos de alterar o teto, eles temem que a capacidade máxima fique limitada a apenas 60.000 lugares. Essa restrição cria um grande dilema para o clube.
- AFP
Ameaças legais podem atrasar projeto do estádio
Limitar a capacidade a 60.000 lugares pode não compensar o enorme investimento financeiro para a Qatar Sports Investments. O grupo proprietário enfrenta uma decisão difícil sobre a viabilidade de todo o projeto de expansão.
Eles também precisam lidar com um possível campo minado jurídico. A filha de Taillibert, atuando como detentora dos direitos, pode levar o clube à Justiça se os novos planos arquitetônicos distorcerem a obra original de seu pai.
Qualquer batalha judicial resultaria em uma enorme perda de tempo para o PSG. O clube agora precisa avaliar cuidadosamente suas opções antes de se comprometer com uma direção arquitetônica final.
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