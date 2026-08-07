PSG enfrenta complicação na transferência de Zion Suzuki, já que goleiro japonês exige vaga como titular

O PSG está perto de contratar o goleiro do Parma Suzuki, à medida que sua movimentação na janela de transferências de verão ganha ritmo. O campeão francês está ansioso para reforçar suas opções após a chegada oficial, por € 50 milhões, do meio-campista do Monaco Maghnes Akliouche na quinta-feira.

L'Équipe e Corriere dello Sport informam que um acordo pelo internacional japonês de 23 anos pode ser finalizado nas próximas 48 horas. No entanto, as exigências de Suzuki em relação ao seu papel futuro já estão criando uma dor de cabeça para a cúpula parisiense.