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PSG enfrenta complicação na transferência de Zion Suzuki, já que goleiro japonês exige vaga como titular
PSG avança na busca por Suzuki
O PSG está perto de contratar o goleiro do Parma Suzuki, à medida que sua movimentação na janela de transferências de verão ganha ritmo. O campeão francês está ansioso para reforçar suas opções após a chegada oficial, por € 50 milhões, do meio-campista do Monaco Maghnes Akliouche na quinta-feira.
L'Équipe e Corriere dello Sport informam que um acordo pelo internacional japonês de 23 anos pode ser finalizado nas próximas 48 horas. No entanto, as exigências de Suzuki em relação ao seu papel futuro já estão criando uma dor de cabeça para a cúpula parisiense.
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Goleiro japonês exige tempo de jogo garantido
Enquanto o PSG segue indeciso sobre a melhor forma de utilizar Suzuki, o próprio jogador tem ambições muito claras. Tuttosport informa que o goleiro insiste absolutamente em jogar regularmente no time principal, em vez de ficar no banco de reservas.
Depois de completar uma temporada inteira no Parma, na qual fez 22 partidas em todas as competições, Suzuki se recusa a aceitar um papel de reserva. Essa posição coloca pressão sobre o PSG, que atualmente não pode lhe garantir uma vaga como titular. A imprensa italiana aponta dois caminhos potenciais para o internacional japonês no Parc des Princes. O PSG pode manter Suzuki como reserva de Matvei Safonov ou emprestá-lo imediatamente por uma temporada.
Oferta mais alta é esperada em meio à incerteza no gol
O PSG se prepara para apresentar uma oferta melhorada depois que sua proposta inicial de €28 milhões, mais €5 milhões em bônus, foi recusada. Suzuki, que soma 28 partidas pela seleção do Japão, segue sob contrato com o clube italiano até 2029.
A investida em andamento chega em um momento delicado para o clube da capital. As dúvidas em torno do futuro de Lucas Chevalier continuam, complicando ainda mais a estratégia de longo prazo do PSG para o gol. Depois de já ter investido pesado em Akliouche, a diretoria parisiense precisa agir rapidamente para resolver sua hierarquia de goleiros antes de concluir as negociações com o Parma.
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Próximos passos em delicadas negociações de transferência
O PSG deve apresentar sua oferta revisada nas próximas horas para finalizar o acordo com o Parma. No entanto, convencer Suzuki a aceitar o caminho proposto por eles segue sendo um obstáculo crucial. Se o PSG optar por não dar a Suzuki uma vaga como titular, um empréstimo pode satisfazer todas as partes para a próxima temporada. Caso contrário, a estrela japonesa pode reconsiderar sua ida para a capital francesa. A cúpula parisiense agora precisa equilibrar as exigências firmes de Suzuki com seus planos já existentes para o gol, enquanto tenta concluir sua segunda grande contratação da semana.
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