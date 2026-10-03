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PSG encontrou uma maneira bizarra de superar Arsenal e Chelsea por Mario Dorgeles após pagar £ 2,9 milhões sem contratá-lo
Um acordo financeiro único para uma estrela em ascensão
Em um movimento que causou estranheza em todo o mercado de transferências europeu, o Paris Saint-Germain teria desembolsado € 3,3 milhões ao Braga sem, de fato, levar um novo jogador para o elenco de Luis Enrique. O investimento está especificamente ligado a Dorgeles, meio-campista de 22 anos que se tornou uma das promessas mais comentadas da elite do futebol português.
Segundo o Foot Mercato, em vez de uma taxa de transferência padrão ou de um empréstimo com opção de compra, esse pagamento funciona como um "direito de preferência", colocando efetivamente o gigante da Ligue 1 no início da fila caso o Braga decida negociar o jogador.
Os detalhes desse acordo incomum vieram à tona por meio das contas financeiras mais recentes divulgadas pelo clube português. O pagamento dá ao PSG uma posição privilegiada que abrange 100% dos direitos econômicos e esportivos em relação a uma futura venda.
- AFP
Dorgeles e o caminho da Right to Dream
Dorgeles chegou a Portugal durante o verão de 2025, transferindo-se do clube dinamarquês Nordsjaelland por uma taxa reportada de € 11,5 milhões. Seu desenvolvimento é fruto da renomada academia Right to Dream, que tem produzido de forma consistente talentos de elite para o cenário europeu. Durante sua temporada de estreia no Braga, o meio-campista provou seu valor ao contribuir com 7 gols e 4 assistências em 39 partidas em todas as competições.
Embora sua participação tenha sido um pouco mais limitada nos estágios iniciais da campanha 2026-27, seu prestígio segue em alta. A decisão do PSG de garantir agora seu status prioritário indica que o clube espera que seu valor dispare à medida que ele continue amadurecendo. Ao assegurar essa cláusula de preferência, o PSG reduziu o risco de ficar sem condições de avançar por uma transferência mais tarde ou perder o jogador para um rival que possa agir de forma mais decisiva em uma futura janela.
Saindo na frente dos rivais da Premier League
A urgência por trás da manobra financeira do PSG pode ser explicada pela longa lista de interessados que já monitoraram Dorgeles. Tanto Arsenal quanto Chelsea foram fortemente ligados ao meio-campista durante sua passagem pela Dinamarca, com olheiros dos clubes de Londres frequentemente presentes nos jogos do Nordsjaelland. Newcastle United e Brighton também foram apontados como interessados, já que os principais descobridores de talentos da Premier League identificaram o marfinense como uma estrela em potencial. Ao pagar pelo direito de preferência, o PSG efetivamente ergueu uma barreira entre Dorgeles e seus admiradores ingleses.
- Getty Images Sport
A ligação do PSG com o Braga é profunda
Também há conexões institucionais enraizadas que facilitam um acordo desse tipo. A Qatar Sports Investments (QSI), grupo que é dono do PSG, atualmente detém uma participação de 29,6% no Braga, o que a torna a segunda maior acionista do clube português. Embora esse vínculo societário não determine automaticamente a movimentação de jogadores entre as duas equipes, ele cria um ambiente transparente para que acordos financeiros complexos como este sejam executados.
Por enquanto, Dorgeles permanecerá em Portugal, dando sequência ao seu desenvolvimento sob o olhar atento tanto de seu clube atual quanto de seus possíveis futuros empregadores. O pagamento de £ 2,9 milhões não garante que uma transferência vá de fato acontecer, mas oferece ao PSG a rede de segurança definitiva.
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