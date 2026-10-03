Em um movimento que causou estranheza em todo o mercado de transferências europeu, o Paris Saint-Germain teria desembolsado € 3,3 milhões ao Braga sem, de fato, levar um novo jogador para o elenco de Luis Enrique. O investimento está especificamente ligado a Dorgeles, meio-campista de 22 anos que se tornou uma das promessas mais comentadas da elite do futebol português.

Segundo o Foot Mercato, em vez de uma taxa de transferência padrão ou de um empréstimo com opção de compra, esse pagamento funciona como um "direito de preferência", colocando efetivamente o gigante da Ligue 1 no início da fila caso o Braga decida negociar o jogador.

Os detalhes desse acordo incomum vieram à tona por meio das contas financeiras mais recentes divulgadas pelo clube português. O pagamento dá ao PSG uma posição privilegiada que abrange 100% dos direitos econômicos e esportivos em relação a uma futura venda.