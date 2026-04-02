PSG e os gigantes da Premier League estão em alerta máximo, já que Eduardo Camavinga pondera seu futuro no Real Madrid devido à falta de titularidade

O futuro de Camavinga no Real Madrid está ficando cada vez mais incerto. Notícias do AS sugerem que, embora nenhuma decisão definitiva tenha sido tomada pelo jogador ou pelo clube, a situação atual em Valdebebas tem suscitado sérias reflexões. Esse período de incerteza não passou despercebido, com o Paris Saint-Germain e vários grandes clubes da Premier League supostamente colocando o meio-campista em sua mira.

Na Inglaterra, diz-se que o apelo da Premier League é um grande atrativo para o francês, cujas características físicas e flexibilidade tática são vistas como a combinação perfeita para uma divisão de alta intensidade. Enquanto isso, o PSG vê a estrela nascida em Cabinda como a potencial “cereja do bolo” para um meio-campo que já conta com talentos como Vitinha e João Neves.