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PSG e os gigantes da Premier League estão em alerta máximo, já que Eduardo Camavinga pondera seu futuro no Real Madrid devido à falta de titularidade
Gigantes europeus acompanham a situação no Bernabéu
O futuro de Camavinga no Real Madrid está ficando cada vez mais incerto. Notícias do AS sugerem que, embora nenhuma decisão definitiva tenha sido tomada pelo jogador ou pelo clube, a situação atual em Valdebebas tem suscitado sérias reflexões. Esse período de incerteza não passou despercebido, com o Paris Saint-Germain e vários grandes clubes da Premier League supostamente colocando o meio-campista em sua mira.
Na Inglaterra, diz-se que o apelo da Premier League é um grande atrativo para o francês, cujas características físicas e flexibilidade tática são vistas como a combinação perfeita para uma divisão de alta intensidade. Enquanto isso, o PSG vê a estrela nascida em Cabinda como a potencial “cereja do bolo” para um meio-campo que já conta com talentos como Vitinha e João Neves.
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Frustração com a falta de consistência no papel
Uma série de lesões infelizes atrapalhou o ritmo de Camavinga nesta temporada. No entanto, mesmo quando está em plena forma, ele tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga no time titular. Sua versatilidade acabou se tornando um obstáculo, já que ele continua sendo alternado entre o meio-campo defensivo, a posição de falso ponta e até mesmo a lateral esquerda.
O jogador de 23 anos fez 34 partidas nesta temporada, mas frequentemente se vê no banco quando chegam os jogos mais importantes. Sob a liderança de Álvaro Arbeloa, que assumiu o comando após a demissão de Xabi Alonso em janeiro, o eixo preferido do meio-campo tem contado frequentemente com Thiago Pitarch e Aurélien Tchouameni. Esse papel secundário teria deixado o ex-prodígio do Rennes insatisfeito com sua situação atual no elenco.
Ameaça de possível saída no verão
A atmosfera no vestiário do Real Madrid estaria mudando, com uma sensação crescente entre os companheiros de equipe de que Camavinga poderia buscar uma saída neste verão. Sua falta de progressão clara para um papel de liderança em campo levou a especulações de que o Real Madrid estaria disposto a ouvir ofertas na casa dos € 50 milhões (£ 43,7 milhões/$ 57 milhões) pelo jogador. O momento é particularmente delicado, tendo em vista a próxima Copa do Mundo. Os poucos minutos de Camavinga no Real Madrid já se traduziram em um papel reduzido na seleção francesa, onde ele disputou apenas 30 minutos durante a recente pausa para os jogos internacionais.
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O interesse do PSG reacendeu
O interesse do PSG pelo meio-campista está longe de ser uma novidade. Os campeões da Ligue 1 são admiradores de Camavinga desde sua atuação de destaque aos 16 anos pelo Rennes contra o próprio PSG, em 2019. Embora o Real Madrid tenha acabado por vencer a disputa pela sua contratação em 2021, o interesse do clube parisiense nunca desapareceu de fato. Agora, com o futuro do meio-campista parecendo cada vez mais incerto, eles estão prontos para reacender sua busca.
À medida que a temporada entra em sua reta final, a pressão recai tanto sobre o jogador quanto sobre o clube para que cheguem a uma solução. Resta saber se Camavinga conseguirá reconquistar uma vaga no time titular ou se optará por ser a principal figura de uma grande reformulação no verão. Com a Premier League e o PSG à espreita, a bola está firmemente no campo do Real Madrid para decidir se o clube está pronto para deixar um talento de tão alto nível deixar o Bernabéu.