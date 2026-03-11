PSG e Chelsea, sempre eles, novamente frente a frente na Liga dos Campeões. É novamente a vez daquele que está se tornando um verdadeiro clássico europeu, que desta vez decidirá qual das equipes de Luis Enrique e Rosenior conquistará a vaga nas quartas de final. Um confronto entre duas formas de jogar, mas também entre duas administrações – ambas milionárias –, mas muito diferentes em vários aspectos. Do mercado à necessidade de rejuvenescer os elencos e aos troféus, o confronto entre os dois clubes.
PSG e Chelsea novamente frente a frente: do mercado às estratégias societárias, a comparação entre dois modelos diferentes
UM NOVO CLÁSSICO
Como mencionado, o confronto entre PSG e Chelsea é um desafio que, ao longo dos anos, está se tornando uma tradição no futebol europeu. Ambos com um passado nada glorioso, desde a chegada dos xeques para os parisienses e de Abramovich para os londrinos, a música mudou. Graças à gestão de Al-Khelaifi, o PSG monopolizou a Ligue 1 e também se estabeleceu no elite do futebol mundial. Uma situação semelhante à do clube de Stamford Bridge que, apesar de ter mudado de mãos e agora ser gerido por Boehly, desde os anos 2000 se tornou um dos mais competitivos da Inglaterra e da Europa. Uma confirmação adicional do excelente estado em que se encontram o PSG e o Chelsea vem dos dados do Transfermarkt, segundo os quais o elenco do primeiro vale 1,20 bilhão contra 1,16 do Blues.
OS PRECEDENTES
Basta pensar que, sem vitórias desde a sua criação, os dois clubes disputaram recentemente as finais da Liga dos Campeões e venceram 3 das últimas 14 edições do torneio. Além disso, disputaram a primeira Copa do Mundo de Clubes ampliada e no novo formato, que viu a equipe de Maresca triunfar por 3 a 0 em julho de 2025. Esse foi o último confronto entre as duas equipes antes da dupla partida na primavera de 2026. Anteriormente, PSG e Chelsea se enfrentaram por três anos consecutivos na fase eliminatória da Liga dos Campeões: em 2014, as quartas de final sorriram para o Chelsea; em 2015, o confronto foi nas oitavas de final e o resultado final geral foi novamente 3 a 3, mas desta vez foram os parisienses que passaram de fase. Finalmente, em 2016, novamente nas oitavas de final, o PSG conquistou duas vitórias.
A GESTÃO DO PSG
Os resultados na Europa – e nos torneios nacionais – chegaram para ambos os clubes, embora com estratégias muito diferentes. Há alguns anos, o PSG mudou sua forma de operar. Adeus à busca por estrelas cada vez maiores após a experiência fracassada do trio Mbappé-Neymar-Messi e foco na construção de uma equipe equilibrada, compacta e com futuro. Fundamental nesse processo foi a chegada de Luis Enrique, que soube colocar o conceito de equipe em primeiro plano, elevando-o acima do conceito de indivíduos. Nos últimos anos, portanto, foram gastos grandes valores no mercado, mas em jogadores em ascensão e não no auge de suas carreiras. Nas últimas sessões, chegaram jogadores como Zabarnyi e Chevalier, escolhido após a saída de Donnarumma, e anteriormente Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué e Pacho. Uma inversão de tendência que imediatamente recompensou os franceses, capazes de conquistar o Triplete na última temporada.
A GESTÃO DO CHELSEA
Diferente, como já foi dito, foi a maneira como o Chelsea tentou permanecer no topo da Premier League e da Champions League. Os gastos naquele que é um dos bairros mais elegantes de Londres foram mais aleatórios e muitas vezes errados. O novo rumo dos Blues apostou nos jovens e fez isso procurando os melhores talentos ao redor do mundo, muitas vezes pagando-lhes salários exorbitantes e fazendo-os assinar contratos muito longos. No entanto, o excesso de jogadores nos vários elencos complicou a explosão de muitos deles, que em grande quantidade se perderam ou tiveram que esperar sua vez. Alguns desses campeões em ascensão foram colocados no clube satélite do Estrasburgo, outros foram cedidos, outros ainda passaram semanas e meses em carena nas segundas equipes de Cobham. Uma gestão quase bulímica que fez muitos torcerem o nariz e impediu o clube de renascer após um período complicado. Somente a chegada de Maresca trouxe um pouco de ordem ao caos do Chelsea, que agradeceu ao técnico italiano com uma demissão após algumas semanas complicadas. Com esforço e ao longo dos anos, porém, os Blues conseguiram construir um time com sentido e que agora está de volta à elite da Premier League. Nas últimas sessões, como de costume, os londrinos se soltaram comprando à direita e à esquerda: Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Estevao, Hato, Delap e, antes, Pedro Neto e Joao Felix, acompanhados de transferências importantes como as de Madueke e Nkunku. Uma agitação que também se refletiu nos resultados da equipe que, longe dos feitos da era Mourinho, tem oscilado nos últimos anos.
COMO FORAM O PSG E O CHELSEA
O PSG é há anos o verdadeiro protagonista do seu campeonato. Treinadores e jogadores se alternaram, mas os parisienses sempre conseguiram triunfar na Ligue 1 ao longo dos anos, com exceção das temporadas de 2017 e 2021. No restante, foi um sucesso incontestável. Muito diferente, porém, foi o resultado das participações na Liga dos Campeões. Antes da mudança de rumo da diretoria, os parisienses acumularam uma série de eliminações repetidas entre as quartas e as oitavas de final. Em 2021 e 2024, eles pararam nas semifinais, em 2020 na final, antes do tão almejado primeiro sucesso em 2025.
Mais instável foi o percurso do Chelsea, que seguiu grandes conquistas com grandes quedas. Já em 2012, os Blues ficaram em sexto lugar, no ano da primeira conquista da Liga dos Campeões. A queda foi seguida por um duplo sucesso com duas Premier League conquistadas em 2015 e 2017, intercaladas por um decepcionante décimo lugar e outro quinto lugar em 2018. Em 2021, os londrinos conquistaram mais um feito com a segunda Champions League da história do clube, conseguindo apenas um quarto lugar no campeonato. A partir de 2022/2023, houve uma nova queda nos resultados, que se traduziu em um 12º lugar, seguido por um 6º em 2024 e pelo renascimento com Maresca, capaz de levar o clube a dois títulos (Conference e Mundial de Clubes) e de trazê-lo de volta à Champions.