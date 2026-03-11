PSG e Chelsea novamente frente a frente: do mercado às estratégias societárias, a comparação entre dois modelos diferentes

O PSG é há anos o verdadeiro protagonista do seu campeonato. Treinadores e jogadores se alternaram, mas os parisienses sempre conseguiram triunfar na Ligue 1 ao longo dos anos, com exceção das temporadas de 2017 e 2021. No restante, foi um sucesso incontestável. Muito diferente, porém, foi o resultado das participações na Liga dos Campeões. Antes da mudança de rumo da diretoria, os parisienses acumularam uma série de eliminações repetidas entre as quartas e as oitavas de final. Em 2021 e 2024, eles pararam nas semifinais, em 2020 na final, antes do tão almejado primeiro sucesso em 2025.

Mais instável foi o percurso do Chelsea, que seguiu grandes conquistas com grandes quedas. Já em 2012, os Blues ficaram em sexto lugar, no ano da primeira conquista da Liga dos Campeões. A queda foi seguida por um duplo sucesso com duas Premier League conquistadas em 2015 e 2017, intercaladas por um decepcionante décimo lugar e outro quinto lugar em 2018. Em 2021, os londrinos conquistaram mais um feito com a segunda Champions League da história do clube, conseguindo apenas um quarto lugar no campeonato. A partir de 2022/2023, houve uma nova queda nos resultados, que se traduziu em um 12º lugar, seguido por um 6º em 2024 e pelo renascimento com Maresca, capaz de levar o clube a dois títulos (Conference e Mundial de Clubes) e de trazê-lo de volta à Champions.