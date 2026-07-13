Getty Images Sport
Traduzido por
PSG e Aston Villa fecham acordo por Lucas Digne, enquanto o astro francês se aproxima de uma transferência vantajosa para os campeões europeus
Cláusula de rescisão acionada para o craque do Villa
O PSG informou oficialmente ao Aston Villa que pretende pagar a cláusula de rescisão de Digne. O jogador da seleção francesa, de 32 anos, tornou-se uma prioridade para Luis Enrique, já que o clube busca reforçar suas opções defensivas de vista para uma temporada importante, após o recente sucesso europeu.
De acordo com o The Athletic, a negociação representa uma ação rápida por parte dos bicampeões da Liga dos Campeões. Apesar de Digne ter contrato com o Villa Park até 2028, a cláusula – fixada em aproximadamente € 10 milhões – tornou-o uma oportunidade irresistível para o time parisiense, que busca reforços experientes.
- Getty Images Sport
As prioridades do Villa se voltam para Maatsen na lateral esquerda
O técnico do Villa, Unai Emery, contou fortemente com Digne ao longo da última temporada, escalando-o para 32 partidas da Premier League e 11 jogos na campanha vitoriosa do Villa na Liga Europa, incluindo a própria final. No entanto, apesar de todo esse tempo de jogo regular, o planejamento de longo prazo do clube para a lateral esquerda gira em torno de Ian Maatsen, o reserva de 24 anos que se destacou como a opção preferida daqui para frente.
Essa mudança de perspectiva já está moldando a política de transferências do Villa, com o clube mantendo negociações com o AC Milan sobre a contratação de Pervis Estupinan, ex-jogador do Brighton, na tentativa de reforçar ainda mais o elenco atrás de Maatsen.
Saindo do Villa Park em alta
Se a transferência for concretizada conforme o esperado, Digne deixará Birmingham de cabeça erguida. Tendo chegado ao Villa vindo do Everton em 2022, ele desempenhou um papel crucial no recente renascimento do clube e no sucesso continental. Digne deixaria o Aston Villa como campeão da Liga Europa, um final digno para sua passagem pelas Midlands.
De acordo com a RMC Sport, Digne está prestes a assinar um contrato de três anos com o PSG, que busca manter seu domínio tanto no campeonato nacional quanto na Europa. A transferência pode fazer com que Digne enfrente seu ex-clube quase imediatamente, já que o PSG está programado para enfrentar o Villa na Supercopa da UEFA, no dia 12 de agosto.
- AFP
Tielemans também está cada vez mais perto de deixar Old Trafford
O Villa também enfrenta a possibilidade de perder Youri Tielemans neste verão; o meio-campista está em negociações avançadas para se transferir para o Manchester United. Tielemans também tem uma cláusula de rescisão em seu contrato, fixada em 35 milhões de libras, o que deixa o Villa com pouca margem de manobra para reter o jogador da seleção belga caso o United decida acioná-la, já que os Red Devils pretendem fechar o negócio antes do início da pré-temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.