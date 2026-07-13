O PSG informou oficialmente ao Aston Villa que pretende pagar a cláusula de rescisão de Digne. O jogador da seleção francesa, de 32 anos, tornou-se uma prioridade para Luis Enrique, já que o clube busca reforçar suas opções defensivas de vista para uma temporada importante, após o recente sucesso europeu.

De acordo com o The Athletic, a negociação representa uma ação rápida por parte dos bicampeões da Liga dos Campeões. Apesar de Digne ter contrato com o Villa Park até 2028, a cláusula – fixada em aproximadamente € 10 milhões – tornou-o uma oportunidade irresistível para o time parisiense, que busca reforços experientes.







