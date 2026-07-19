“Próximos passos” - Thomas Tuchel, desafiador, dá indício sobre seu futuro na seleção inglesa após críticas às táticas na Copa do Mundo e vaias da torcida durante a vitória na disputa pelo terceiro lugar contra a França

O técnico alemão fez uma defesa veemente de seu trabalho após a conquista da medalha de bronze pela Inglaterra, alegando que a intensa reação negativa à derrota na semifinal deu a impressão de que os Três Leões tivessem sido eliminados logo na fase de grupos.

“A coletiva de imprensa de ontem deu a impressão de que havíamos sido eliminados na fase de grupos sem nenhuma vitória, para ser bem sincero”, disse Tuchel aos repórteres após a vitória caótica em Miami. “Vinte e quatro horas depois, conquistamos nosso maior sucesso em 60 anos. Acho que a decepção e o drama em torno do que aconteceu contra a Argentina foram exagerados, mas isso faz parte.

“A melhor coisa que se pode fazer é reagir em campo e conquistar a próxima vitória; todo o resto é só conversa. Conversar não dá pontos. Conversar não dá vitórias. Então, é preciso aguentar firme. É preciso se manter firme, ser forte e continuar acreditando. Estou feliz por termos mostrado essa reação. É muito impressionante.”



