AFP
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“Próximos passos” - Thomas Tuchel, desafiador, dá indício sobre seu futuro na seleção inglesa após críticas às táticas na Copa do Mundo e vaias da torcida durante a vitória na disputa pelo terceiro lugar contra a França
Tuchel rebate as críticas
O técnico alemão fez uma defesa veemente de seu trabalho após a conquista da medalha de bronze pela Inglaterra, alegando que a intensa reação negativa à derrota na semifinal deu a impressão de que os Três Leões tivessem sido eliminados logo na fase de grupos.
“A coletiva de imprensa de ontem deu a impressão de que havíamos sido eliminados na fase de grupos sem nenhuma vitória, para ser bem sincero”, disse Tuchel aos repórteres após a vitória caótica em Miami. “Vinte e quatro horas depois, conquistamos nosso maior sucesso em 60 anos. Acho que a decepção e o drama em torno do que aconteceu contra a Argentina foram exagerados, mas isso faz parte.
“A melhor coisa que se pode fazer é reagir em campo e conquistar a próxima vitória; todo o resto é só conversa. Conversar não dá pontos. Conversar não dá vitórias. Então, é preciso aguentar firme. É preciso se manter firme, ser forte e continuar acreditando. Estou feliz por termos mostrado essa reação. É muito impressionante.”
- Getty Images Sport
Defendendo as táticas da semifinal
O cerne da frustração dirigida a Tuchel decorre de suas decisões durante a derrota por 2 a 1 para os atuais campeões, onde suas mudanças defensivas foram responsabilizadas por facilitar a pressão adversária. Enquanto lendas como Wayne Rooney e Gary Lineker expressaram abertamente sua desaprovação, outros ex-jogadores, como John Barnes e Andros Townsend, defenderam as decisões táticas de Tuchel, argumentando que proteger a vantagem era a única medida lógica para uma equipe que enfrentava o poderio ofensivo da Argentina.
Tuchel esclareceu ainda mais sua posição sobre a confiança dos torcedores, afirmando: “Não acho que tenha perdido a confiança. Seja o que for que tenha acontecido nos últimos 30 minutos contra a Argentina, seja qual for o motivo, seja o que for que tenha acontecido nos últimos 10 minutos, estávamos perto, mas é meu trabalho tomar decisões. Minhas decisões, minhas intervenções, minhas substituições, a mudança de estrutura.
“Isso não surtiu o efeito que eu queria, então tenho que conviver com isso. É muito doloroso para mim porque agi de boa-fé. Fiz isso com um plano claro e uma ideia clara por trás. Não deu certo, então assumo a culpa e a responsabilidade.”
Preparação para a Liga das Nações
Apesar da medalha de bronze, o caráter caótico da vitória por 6 a 4 sobre a França — partida em que a Inglaterra quase desperdiçou uma vantagem de 4 a 0 no intervalo — pouco contribuiu para acalmar aqueles que clamam por uma abordagem técnica mais estável. No entanto, Tuchel já está de olho no futuro, dando a entender que planeja comandar a equipe na próxima campanha da Liga das Nações.
Ele acrescentou: “No fim das contas, precisamos conquistar a confiança diariamente no futebol internacional. Em sete ou oito semanas estaremos juntos novamente, será a Liga das Nações. Precisamos conquistar e construir essa confiança. Isso nunca é garantido; por isso, é normal, em um esporte de alto nível, que você tenha que provar seu valor, que tenha que provar algo a cada vez que entra em campo.”
- Getty Images Sport
Próximo passo: diminuir a diferença em relação à elite
Para que a Inglaterra passe do terceiro lugar ao título de campeã, Tuchel reconhece que a gestão do jogo precisa melhorar significativamente. Ele usou o colapso anterior contra a Croácia como parâmetro para avaliar os erros técnicos que ainda assombram a estrutura defensiva da equipe.
Ao encerrar sua avaliação do torneio, Tuchel concluiu: “Eu disse ontem que queremos diminuir essa diferença, e isso começou hoje. Esta equipe construiu algo muito especial... [mas] continuo firme no que disse: precisamos jogar um futebol melhor sob pressão.
“No primeiro tempo contra a Croácia, quando marcamos o 2 a 1, recuamos para um bloco muito, muito profundo. Era quase uma defesa com seis ou sete jogadores, e sofremos o gol no último chute do primeiro tempo. Então, esses são exatamente os momentos em que precisamos ser melhores e entender como melhorar. Esse é o nosso trabalho para as próximas etapas.”
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