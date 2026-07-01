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Próximo trabalho de Jurgen Klopp: é revelada a posição do ex-técnico do Liverpool sobre um possível retorno ao comando, enquanto o renomado treinador enfrenta a ameaça de demissão
Nagelsmann é alvo de críticas após a surpreendente derrota para o Paraguai
Apesar de ter entrado no torneio com grandes expectativas, a Alemanha sofreu um revés monumental ao não conseguir superar o Paraguai, seleção classificada 31 posições abaixo dela, antes de perder uma disputa de pênaltis pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo.
Embora Nagelsmann esteja tecnicamente sob contrato até 2028, a forma como a eliminação ocorreu gerou um acirrado debate nacional sobre os rumos da seleção. Desde que conquistou a Copa do Mundo em 2014, a Alemanha não conseguiu vencer nenhuma partida das fases eliminatórias nas três edições seguintes, o que levou a pedidos por uma reformulação total da liderança e da estrutura técnica da DFB.
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Klopp aguarda nos bastidores pelo sonho de 2030
Klopp há muito tempo é a escolha dos sonhos para a maioria dos torcedores alemães, e parece que o técnico de 59 anos estaria aberto ao desafio, segundo o Telegraph. O ex-técnico do Liverpool vê comandar uma seleção na Copa do Mundo como uma de suas últimas ambições no futebol, tendo como alvo específico a edição de 2030. No entanto, a perspectiva da Euro 2028, que deve ser realizada no Reino Unido e na Irlanda, também pode se revelar um grande atrativo para alguém que passou quase uma década na Inglaterra.
Qualquer possível acordo provavelmente exigiria condições flexíveis. Klopp, que atualmente ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, provavelmente não desejaria a rotina exaustiva de observar jogadores todos os fins de semana. No entanto, cresce a convicção de que as condições agora são ideais para que ele assuma o cargo e restaure o status da Alemanha entre a elite internacional, após anos de desempenho abaixo do esperado.
Resposta imediata aos links de coaching
Apesar dos rumores, Klopp manteve a profissionalidade enquanto atuava como comentarista da MagentaTV durante o torneio. Quando questionado diretamente sobre a possibilidade de substituir Nagelsmann, o ex-técnico do Liverpool teve o cuidado de não jogar lenha na fogueira enquanto o atual técnico ainda estiver no cargo, embora não tenha descartado essa possibilidade no futuro.
Klopp afirmou: “Ainda não pensei nisso. Entendo que, quando se discute o cargo de técnico da seleção, meu nome é mencionado de alguma forma. Mas não é o momento de realmente falar sobre isso. Não há nada a dizer a respeito. Tenho um trabalho que gosto muito. Pelo que sei, não é um trabalho de meio período.”
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Exigências de reforma estrutural
Além das especulações sobre a gestão, Klopp tem sido contundente em sua avaliação da situação atual do futebol alemão. Ele pediu uma reformulação total da forma como o país desenvolve talentos, sugerindo que os problemas vão muito além das deficiências táticas da seleção principal em campo.
Destacando a necessidade de uma abordagem de baixo para cima, Klopp acrescentou: “Podemos falar sobre a DFB. Precisamos, sem dúvida, mudar algumas coisas. Podemos começar com os sub-10 e esperar alguns anos para ver quais serão os resultados. O Paraguai teve a oportunidade de conquistar algo, a Alemanha estava sob pressão para conquistar algo. Todos no estádio pensaram: ‘Agora eles vão dar a volta no jogo!’ Mas não conseguimos. Deixamos eles escaparem.”