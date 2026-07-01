Próximo trabalho de Jurgen Klopp: é revelada a posição do ex-técnico do Liverpool sobre um possível retorno ao comando, enquanto o renomado treinador enfrenta a ameaça de demissão

Klopp há muito tempo é a escolha dos sonhos para a maioria dos torcedores alemães, e parece que o técnico de 59 anos estaria aberto ao desafio, segundo o Telegraph. O ex-técnico do Liverpool vê comandar uma seleção na Copa do Mundo como uma de suas últimas ambições no futebol, tendo como alvo específico a edição de 2030. No entanto, a perspectiva da Euro 2028, que deve ser realizada no Reino Unido e na Irlanda, também pode se revelar um grande atrativo para alguém que passou quase uma década na Inglaterra.

Qualquer possível acordo provavelmente exigiria condições flexíveis. Klopp, que atualmente ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, provavelmente não desejaria a rotina exaustiva de observar jogadores todos os fins de semana. No entanto, cresce a convicção de que as condições agora são ideais para que ele assuma o cargo e restaure o status da Alemanha entre a elite internacional, após anos de desempenho abaixo do esperado.



