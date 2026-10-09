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Próximo rei! Flick aponta o "incrível" prodígio do Barcelona Lamine Yamal para conquistar o futebol mundial
Flick aponta prodígio adolescente para o topo do futebol mundial
Hansi Flick rasgou elogios a Lamine Yamal durante sua entrevista coletiva pré-jogo e previu que o ponta de 19 anos acabará se tornando o melhor jogador de futebol do planeta. O jovem atacante voltou ao Barcelona após mais uma janela internacional impressionante com a Espanha.
Flick enfatizou que administrar o desenvolvimento de Yamal segue sendo uma prioridade para o clube.
"Lamine tem 19 anos, não podemos esquecer disso", lembrou Flick aos repórteres. "Para mim, os minutos que ele jogou são bons. Esperamos que ele mantenha esse nível."
- AFP
Técnico se encanta com a confiança natural do ponta
O técnico alemão destacou o amor de Yamal pelo jogo como a força motriz por trás de sua rápida ascensão à elite do futebol. "Ele adora jogar futebol e, quando está confiante, é incrível", afirmou Flick.
"Ele será o melhor do mundo."
Yamal manteve forma excepcional por Barcelona e Espanha ao longo das primeiras fases da campanha.
Celebrando a profundidade de La Masia e as renovações
Flick também celebrou a força da base do Barcelona, apontando a renovação de contrato de Xavi Espart e a versatilidade tática de Marc Bernal como ativos importantes. "É fantástico ter Xavi, da La Masia. Temos opções diferentes para cada posição", afirmou Flick.
"É incrível poder desfrutar de Xavi Espart por muitos anos."
"Todos têm de estar no seu melhor."
- AFP
Concentração total necessária para o teste contra o Getafe
Apesar de elogiar seus jovens talentos, Flick alertou que a partida de sábado contra o Getafe exigirá foco total de toda a equipe. "O Getafe não será um jogo fácil; eles se classificaram para a Conference. Nunca é fácil jogar contra eles", concluiu Flick.
"É uma equipe dura, que defende bem. Não será fácil."
O Barcelona busca garantir os três pontos para permanecer na liderança de La Liga.
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