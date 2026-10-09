Próximo rei! Flick aponta o "incrível" prodígio do Barcelona Lamine Yamal para conquistar o futebol mundial

Hansi Flick rasgou elogios a Lamine Yamal durante sua entrevista coletiva pré-jogo e previu que o ponta de 19 anos acabará se tornando o melhor jogador de futebol do planeta. O jovem atacante voltou ao Barcelona após mais uma janela internacional impressionante com a Espanha.

Flick enfatizou que administrar o desenvolvimento de Yamal segue sendo uma prioridade para o clube.

"Lamine tem 19 anos, não podemos esquecer disso", lembrou Flick aos repórteres. "Para mim, os minutos que ele jogou são bons. Esperamos que ele mantenha esse nível."